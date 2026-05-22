Trao giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung
Nguyễn Thuấn
22/05/2026, 14:29
Nhà báo Trương Xuân Thiên, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) tại Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ, đã được trao giải Nhì loại hình báo in - báo điện tử tại Lễ trao giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất – năm 2026 với loạt bài 5 kỳ “Hành trình 40 năm từ công cuộc Đổi mới đến Kỷ nguyên vươn mình”.
Ngày 22/5, tại tỉnh Lâm Đồng, Hội
Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải
miền Trung lần thứ nhất – năm 2026. Đây là năm đầu tiên Cụm thi đua Hội Nhà báo
các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung hoạt động dưới một “mái nhà chung”
sau khi sáp nhập 3 cụm thi đua.
Trong số các tác phẩm được vinh
danh, loạt bài 5 kỳ “Hành trình 40 năm từ công cuộc Đổi mới đến Kỷ nguyên vươn
mình” của nhà báo Trương Xuân Thiên, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Kinh tế Việt Nam
tại Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ đã xuất sắc giành giải Nhì loại hình báo in - báo điện tử.
Chia sẻ sau khi nhận giải, nhà
báo Trương Xuân Thiên cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là
sự ghi nhận đối với tập thể những người làm báo của Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy luôn bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội.
“Giải thưởng là động lực để tôi
tiếp tục theo đuổi các tuyến bài chuyên sâu về kinh tế, phát triển địa phương
và những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. Điều quan trọng nhất với người làm
báo là giữ được sự khách quan, tinh thần trách nhiệm và lan tỏa những giá trị
tích cực đến cộng đồng”, nhà báo Trương Xuân Thiên chia sẻ.
Theo Ban Tổ chức, Giải báo chí
khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng
các tác phẩm báo chí tuyên truyền về tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch, văn
hóa, lịch sử; đồng thời quảng bá hình ảnh con người và bản sắc các địa phương
trong khu vực.
Các tác phẩm tham gia giải năm
nay phản ánh đa dạng những vấn đề thời sự được dư luận quan tâm như bão lũ, mô
hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng nông
thôn mới, an sinh xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Sau thời gian phát động, giải đã
nhận gần 400 tác phẩm dự thi. Ban Giám khảo và Ban Tổ chức đã lựa chọn 120 tác
phẩm vào vòng chung khảo, trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải
Khuyến khích cho các thể loại phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử.
Phóng viên VnEconomy đạt giải A Giải báo chí Trần Mai Ninh 2024
15:36, 18/06/2025
Thanh Hóa: Trao giải Búa liềm vàng năm 2025 cho nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc
VEC đề xuất đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc 68 km nối Nội Bài - Bắc Ninh - Chí Linh
Theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), dự án cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Chí Linh có chiều dài khoảng 68 km với quy mô 6 làn xe và được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP)...
AI và dữ liệu được xem là “hạ tầng mềm” cho giao thông xanh
Các chuyên gia cho rằng bên cạnh hạ tầng giao thông vật lý, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành “hạ tầng mềm” quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh ngành giao thông, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM...
Samsung Việt Nam mang về gần 20% doanh thu toàn cầu cho tập đoàn trong quý 1/2026
Bốn công ty con của Samsung tại Việt Nam mang về tổng doanh thu 17,72 tỷ USD cùng lợi nhuận ròng 1,3 tỷ USD trong quý 1/2026...
FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực
Nhằm định hình tầm nhìn và giải pháp cho giai đoạn phát triển đầy kỳ vọng này, tại Diễn đàn “Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026: Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới”, các nhà quản lý, chuyên gia và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp quốc tế cho rằng để khơi thông dòng vốn FDI thế hệ mới, Việt Nam cần giải quyết rốt ráo các “điểm nghẽn” về thể chế vốn, hạ tầng năng lượng...
Hai dự án kết nối sân bay Thọ Xuân có quy mô hơn 3.300 tỷ đồng đang chậm tiến độ
Công tác giải phóng mặt bằng chậm, nhiều đoạn tuyến chưa thể bàn giao thi công đang trở thành “nút thắt” lớn đối với hai dự án đường kết nối Cảng hàng không Thọ Xuân có tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm khó khăn, không để dự án kéo dài, đội vốn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: