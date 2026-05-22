Nhà báo Trương Xuân Thiên, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) tại Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ, đã được trao giải Nhì loại hình báo in - báo điện tử tại Lễ trao giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất – năm 2026 với loạt bài 5 kỳ “Hành trình 40 năm từ công cuộc Đổi mới đến Kỷ nguyên vươn mình”.

Ngày 22/5, tại tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất – năm 2026. Đây là năm đầu tiên Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung hoạt động dưới một “mái nhà chung” sau khi sáp nhập 3 cụm thi đua.

Trong số các tác phẩm được vinh danh, loạt bài 5 kỳ “Hành trình 40 năm từ công cuộc Đổi mới đến Kỷ nguyên vươn mình” của nhà báo Trương Xuân Thiên, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Kinh tế Việt Nam tại Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ đã xuất sắc giành giải Nhì loại hình báo in - báo điện tử.

Chia sẻ sau khi nhận giải, nhà báo Trương Xuân Thiên cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là sự ghi nhận đối với tập thể những người làm báo của Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy luôn bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội.

“Giải thưởng là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi các tuyến bài chuyên sâu về kinh tế, phát triển địa phương và những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. Điều quan trọng nhất với người làm báo là giữ được sự khách quan, tinh thần trách nhiệm và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng”, nhà báo Trương Xuân Thiên chia sẻ.

Theo Ban Tổ chức, Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí tuyên truyền về tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa, lịch sử; đồng thời quảng bá hình ảnh con người và bản sắc các địa phương trong khu vực.

Các tác phẩm tham gia giải năm nay phản ánh đa dạng những vấn đề thời sự được dư luận quan tâm như bão lũ, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Sau thời gian phát động, giải đã nhận gần 400 tác phẩm dự thi. Ban Giám khảo và Ban Tổ chức đã lựa chọn 120 tác phẩm vào vòng chung khảo, trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các thể loại phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử.