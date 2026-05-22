Thứ Sáu, 22/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Trao giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

Nguyễn Thuấn

22/05/2026, 14:29

Nhà báo Trương Xuân Thiên, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) tại Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ, đã được trao giải Nhì loại hình báo in - báo điện tử tại Lễ trao giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất – năm 2026 với loạt bài 5 kỳ “Hành trình 40 năm từ công cuộc Đổi mới đến Kỷ nguyên vươn mình”.

Nhà báo Trương Xuân Thiên (thứ 2 từ bên trái qua) nhận giải Nhì loại hình báo in - báo điện tử Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất – năm 2026
Nhà báo Trương Xuân Thiên (thứ 2 từ bên trái qua) nhận giải Nhì loại hình báo in - báo điện tử Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất – năm 2026

Ngày 22/5, tại tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất – năm 2026. Đây là năm đầu tiên Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung hoạt động dưới một “mái nhà chung” sau khi sáp nhập 3 cụm thi đua.

Trong số các tác phẩm được vinh danh, loạt bài 5 kỳ “Hành trình 40 năm từ công cuộc Đổi mới đến Kỷ nguyên vươn mình” của nhà báo Trương Xuân Thiên, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Kinh tế Việt Nam tại Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ đã xuất sắc giành giải Nhì loại hình báo in - báo điện tử.

Chia sẻ sau khi nhận giải, nhà báo Trương Xuân Thiên cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là sự ghi nhận đối với tập thể những người làm báo của Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy luôn bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội.

“Giải thưởng là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi các tuyến bài chuyên sâu về kinh tế, phát triển địa phương và những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. Điều quan trọng nhất với người làm báo là giữ được sự khách quan, tinh thần trách nhiệm và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng”, nhà báo Trương Xuân Thiên chia sẻ.

Các đại biểu dự lễ trao giải
Các đại biểu dự lễ trao giải

Theo Ban Tổ chức, Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí tuyên truyền về tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa, lịch sử; đồng thời quảng bá hình ảnh con người và bản sắc các địa phương trong khu vực.

Các tác phẩm tham gia giải năm nay phản ánh đa dạng những vấn đề thời sự được dư luận quan tâm như bão lũ, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Sau thời gian phát động, giải đã nhận gần 400 tác phẩm dự thi. Ban Giám khảo và Ban Tổ chức đã lựa chọn 120 tác phẩm vào vòng chung khảo, trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các thể loại phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử.

Phóng viên VnEconomy đạt giải A Giải báo chí Trần Mai Ninh 2024

15:36, 18/06/2025

Phóng viên VnEconomy đạt giải A Giải báo chí Trần Mai Ninh 2024

Thanh Hóa: Trao giải Búa liềm vàng năm 2025 cho nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc

10:39, 27/12/2025

Thanh Hóa: Trao giải Búa liềm vàng năm 2025 cho nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc

Từ khóa:

Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung Hội Nhà báo Việt Nam nhà báo Trương Xuân Thiên phát triển kinh tế tác phẩm báo chí

Chủ đề:

Nhìn lại 30 năm thu hút FDI của tỉnh Thanh Hóa

Đọc thêm

VEC đề xuất đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc 68 km nối Nội Bài - Bắc Ninh - Chí Linh

VEC đề xuất đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc 68 km nối Nội Bài - Bắc Ninh - Chí Linh

Theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), dự án cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Chí Linh có chiều dài khoảng 68 km với quy mô 6 làn xe và được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP)...

AI và dữ liệu được xem là “hạ tầng mềm” cho giao thông xanh

AI và dữ liệu được xem là “hạ tầng mềm” cho giao thông xanh

Các chuyên gia cho rằng bên cạnh hạ tầng giao thông vật lý, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành “hạ tầng mềm” quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh ngành giao thông, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM...

Samsung Việt Nam mang về gần 20% doanh thu toàn cầu cho tập đoàn trong quý 1/2026

Samsung Việt Nam mang về gần 20% doanh thu toàn cầu cho tập đoàn trong quý 1/2026

Bốn công ty con của Samsung tại Việt Nam mang về tổng doanh thu 17,72 tỷ USD cùng lợi nhuận ròng 1,3 tỷ USD trong quý 1/2026...

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Nhằm định hình tầm nhìn và giải pháp cho giai đoạn phát triển đầy kỳ vọng này, tại Diễn đàn “Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026: Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới”, các nhà quản lý, chuyên gia và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp quốc tế cho rằng để khơi thông dòng vốn FDI thế hệ mới, Việt Nam cần giải quyết rốt ráo các “điểm nghẽn” về thể chế vốn, hạ tầng năng lượng...

Hai dự án kết nối sân bay Thọ Xuân có quy mô hơn 3.300 tỷ đồng đang chậm tiến độ

Hai dự án kết nối sân bay Thọ Xuân có quy mô hơn 3.300 tỷ đồng đang chậm tiến độ

Công tác giải phóng mặt bằng chậm, nhiều đoạn tuyến chưa thể bàn giao thi công đang trở thành “nút thắt” lớn đối với hai dự án đường kết nối Cảng hàng không Thọ Xuân có tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm khó khăn, không để dự án kéo dài, đội vốn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Thanh khoản rất thấp, tâm lý ngại rủi ro tăng cao

Chứng khoán

2

Có cần học ngoại ngữ nếu AI dịch tức thì?

Kinh tế số

3

TP.HCM áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội mới từ 1/7/2026

Bảo hiểm

4

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia: Không để phát sinh điểm nghẽn mới

Tiêu điểm

5

Lý do đồng won Hàn Quốc suy yếu dù thị trường chứng khoán tăng kỷ lục

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy