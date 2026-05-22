Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát thi hành pháp luật

22/05/2026, 09:46

Trước yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp, nâng cao chất lượng thẩm tra, phản biện chính sách, giám sát thi hành pháp luật, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phải là cơ quan đi đầu trong tư duy pháp quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Chiều 21/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ khóa XVI sẽ nặng hơn, phức tạp hơn, yêu cầu cao hơn. Khối lượng văn bản rất lớn; yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp, nâng cao chất lượng thẩm tra, phản biện chính sách, giám sát thi hành pháp luật, rà soát kỹ thuật văn bản, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật ngày càng cấp bách.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phải là cơ quan đi đầu trong tư duy pháp quyền, chuẩn mực về kỹ thuật lập pháp, sắc bén trong thẩm tra chính sách, quyết liệt trong giám sát thực thi, chủ động trong kiến tạo thể chế phát triển.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban Pháp luật và Tư pháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, từ “làm luật để dễ quản” sang "làm luật để đất nước phát triển, người dân, doanh nghiệp yên tâm, bộ máy vận hành hiệu quả".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong lập pháp phải đặt chất lượng chính sách lên hàng đầu. Ảnh: TTXV.
Nhấn mạnh trong lập pháp phải đặt chất lượng chính sách lên hàng đầu, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ làm luật phải từ sớm, từ xa, kiểm soát chặt hồ sơ, đánh giá tác động, tính khả thi, tính thống nhất.

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động lập pháp; với những hồ sơ dự án luật, nghị quyết chưa bảo đảm chất lượng phải hoàn trả cho cơ quan soạn thảo, báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; không để chính sách "chưa chín", hồ sơ chưa kỹ, đánh giá tác động chưa đầy đủ mà vẫn trình.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý rà soát kỹ thuật văn bản sau khi Quốc hội thông qua phải chặt chẽ, chuyên nghiệp, nhưng không làm thay trách nhiệm của cơ quan chủ trì thẩm tra.

Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải thực chất, có địa chỉ, danh mục, phương án xử lý; tìm ra điểm nghẽn, chồng chéo, trùng lắp, từ đó đề xuất hướng xử lý. Đặc biệt, cần đẩy mạnh cảnh báo sớm, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập.

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đổi mới giám sát theo hướng tạo chuyển biến thực chất.

Giám sát văn bản quy phạm pháp luật không chỉ hỏi văn bản đã ban hành chưa, mà phải hỏi có đúng tinh thần luật không, có tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp không, có phát sinh thủ tục, điều kiện, chi phí tuân thủ không. Giám sát để chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu, từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị cụ thể, sát thực tế.

Trong lĩnh vực tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ phải chọn đúng, chọn trúng vấn đề tồn tại, kéo dài nhiều năm, người dân bức xúc, Quốc hội có ý kiến nhiều lần để tổ chức giám sát, khảo sát đến nơi, đến chốn.

Việc thẩm tra công tác tư pháp và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (hàng năm) phải thẩm tra sâu hơn, kiến nghị trúng hơn, theo dõi đến cùng hơn. Không chỉ nêu số liệu tăng giảm, mà phải chỉ ra xu hướng tội phạm và vi phạm pháp luật, nguyên nhân, trách nhiệm, điểm nghẽn và giải pháp có địa chỉ, có thời hạn.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và 5 tháng đầu năm 2026, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp luôn duy trì xử lý khối lượng nhiệm vụ rất lớn, nhiều việc mới, việc khó, việc gấp, đòi hỏi trách nhiệm chính trị và chất lượng chuyên môn cao.

Năm 2025, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra 29/89 luật được Quốc hội thông qua, chiếm hơn 30% khối lượng lập pháp của Quốc hội.

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Ủy ban tiếp tục chủ trì thẩm tra 5/9 dự án luật và 1/5 nghị quyết quy phạm pháp luật, đồng thời bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật đối với các luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giám sát thi hành pháp luật tư duy lập pháp Ủy ban pháp luật và tư pháp

Công nghệ lượng tử phải trở thành năng lực chiến lược quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển công nghệ lượng tử gắn với an ninh quốc gia, chuyển đổi số, công nghiệp chiến lược và năng lực cạnh tranh dài hạn, đồng thời nhấn mạnh cần xây dựng năng lực tự chủ quốc gia trong lĩnh vực này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Nguồn lực phải được kiến tạo, làm giàu, kết nối và nhân lên"

“Không thể coi nguồn lực là cái có sẵn, hữu hạn, tĩnh, chỉ để phân chia. Nguồn lực phải được kiến tạo, làm giàu, kết nối và nhân lên”. Đó là tư duy mới mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi làm việc định hướng cho việc ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 39-NQ/TW.

Sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại đối ứng, cân bằng Việt Nam – Hoa Kỳ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, đồng thời sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cần đổi mới tư duy, tầm nhìn và cách tiếp cận với y học cổ truyền

Chiều 20/5, làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về công tác y học cổ truyền, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phát triển y học cổ truyền trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, gắn với kinh tế sức khỏe và sức mạnh mềm quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư nhân kỷ niệm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946 - 22/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư thân ái tới đồng bào, chiến sĩ, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cùng các tập thể, cá nhân luôn đồng hành vì sự an toàn của Nhân dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

