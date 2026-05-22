Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát thi hành pháp luật

Trước yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp, nâng cao chất lượng thẩm tra, phản biện chính sách, giám sát thi hành pháp luật, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phải là cơ quan đi đầu trong tư duy pháp quyền.

Chiều 21/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ khóa XVI sẽ nặng hơn, phức tạp hơn, yêu cầu cao hơn. Khối lượng văn bản rất lớn; yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp, nâng cao chất lượng thẩm tra, phản biện chính sách, giám sát thi hành pháp luật, rà soát kỹ thuật văn bản, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật ngày càng cấp bách.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phải là cơ quan đi đầu trong tư duy pháp quyền, chuẩn mực về kỹ thuật lập pháp, sắc bén trong thẩm tra chính sách, quyết liệt trong giám sát thực thi, chủ động trong kiến tạo thể chế phát triển.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban Pháp luật và Tư pháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, từ “làm luật để dễ quản” sang "làm luật để đất nước phát triển, người dân, doanh nghiệp yên tâm, bộ máy vận hành hiệu quả".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong lập pháp phải đặt chất lượng chính sách lên hàng đầu. Ảnh: TTXV.

Nhấn mạnh trong lập pháp phải đặt chất lượng chính sách lên hàng đầu, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ làm luật phải từ sớm, từ xa, kiểm soát chặt hồ sơ, đánh giá tác động, tính khả thi, tính thống nhất.

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động lập pháp; với những hồ sơ dự án luật, nghị quyết chưa bảo đảm chất lượng phải hoàn trả cho cơ quan soạn thảo, báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; không để chính sách "chưa chín", hồ sơ chưa kỹ, đánh giá tác động chưa đầy đủ mà vẫn trình.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý rà soát kỹ thuật văn bản sau khi Quốc hội thông qua phải chặt chẽ, chuyên nghiệp, nhưng không làm thay trách nhiệm của cơ quan chủ trì thẩm tra.

Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải thực chất, có địa chỉ, danh mục, phương án xử lý; tìm ra điểm nghẽn, chồng chéo, trùng lắp, từ đó đề xuất hướng xử lý. Đặc biệt, cần đẩy mạnh cảnh báo sớm, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập.

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đổi mới giám sát theo hướng tạo chuyển biến thực chất.

Giám sát văn bản quy phạm pháp luật không chỉ hỏi văn bản đã ban hành chưa, mà phải hỏi có đúng tinh thần luật không, có tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp không, có phát sinh thủ tục, điều kiện, chi phí tuân thủ không. Giám sát để chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu, từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị cụ thể, sát thực tế.

Trong lĩnh vực tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ phải chọn đúng, chọn trúng vấn đề tồn tại, kéo dài nhiều năm, người dân bức xúc, Quốc hội có ý kiến nhiều lần để tổ chức giám sát, khảo sát đến nơi, đến chốn.

Việc thẩm tra công tác tư pháp và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (hàng năm) phải thẩm tra sâu hơn, kiến nghị trúng hơn, theo dõi đến cùng hơn. Không chỉ nêu số liệu tăng giảm, mà phải chỉ ra xu hướng tội phạm và vi phạm pháp luật, nguyên nhân, trách nhiệm, điểm nghẽn và giải pháp có địa chỉ, có thời hạn.