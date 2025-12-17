Tổng Bí thư: Tháo gỡ nhanh nhất các “điểm nghẽn” pháp luật, tạo hành lang phát triển trong giai đoạn mới

Phiên họp thứ hai sáng ngày 17/12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật đã tập trung cho ý kiến toàn diện vào các đề án, báo cáo lớn về lập pháp, phân cấp – phân quyền, huy động nguồn lực và phát triển doanh nghiệp. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ nhanh nhất các “điểm nghẽn” pháp luật, tạo hành lang phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, chủ trì Phiên họp. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC CHO TĂNG TRƯỞNG

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận, kết luận Phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu sâu sắc, thực chất, toàn diện; đồng thời biểu dương sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. Ảnh: Nhân Dân

Đối với nhóm nội dung đánh giá công tác năm 2025 và xác định nhiệm vụ năm 2026, bao gồm kết quả thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, tình hình xử lý khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” trong quy định pháp luật và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư đề nghị các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra; nhấn mạnh tinh thần “đã tốt rồi cần phải tốt hơn nữa”. Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch, Tổng Bí thư lưu ý cần tập trung vào ba nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, rà soát để thể chế hóa kịp thời các quan điểm, chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Thứ hai, khẩn trương hoàn thành việc ban hành các văn bản luật, nghị quyết quy phạm pháp luật vừa được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua, bảo đảm không chậm trễ trong ban hành văn bản hướng dẫn và các điều kiện thi hành.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ nhanh nhất các “điểm nghẽn”, khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, không để cản trở quá trình phát triển.

Tổng Bí thư giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại Phiên họp để hoàn thiện, trình ký ban hành chính thức Báo cáo và Chương trình công tác năm 2026. Trong quá trình triển khai, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục chỉ đạo, bổ sung kịp thời những nhiệm vụ mới phát sinh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Nhân Dân

Đối với Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, yêu cầu, định hướng lập pháp và nguyên tắc xác định thứ tự ưu tiên.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo, trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua; đồng thời tiếp tục rà soát, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ với Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Tổng Bí thư cũng lưu ý việc Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương báo cáo Trung ương cho phép triển khai hai đề án tổng kết lớn trong nhiệm kỳ Đại hội XIV; đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính đồng bộ với các tổng kết lớn của Đảng.

Đối với Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn, minh bạch, dễ tiếp cận. Theo đó, giảm bớt các hình thức văn bản quy phạm pháp luật theo nguyên tắc mỗi cơ quan chỉ ban hành một loại hình văn bản.

Việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật cần được đổi mới mạnh mẽ, coi văn bản hợp nhất là căn cứ chính thức trong viện dẫn, áp dụng pháp luật; đồng thời thực hiện việc ban hành văn bản hợp nhất cùng thời điểm với văn bản sửa đổi, bổ sung nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan thực thi.

THÁO GỠ TRIỆT ĐỂ CÁC "ĐIỂM NGHẼN" THỂ CHẾ

Cho ý kiến về Báo cáo những chính sách lớn nhằm huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả các định hướng đã xác định.

Trong đó, ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; phát triển đồng bộ thị trường vốn, thị trường tiền tệ và thị trường trái phiếu chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Nhân Dân

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ triệt để các “điểm nghẽn” thể chế, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng cho mọi thành phần kinh tế.

Đồng thời, cần quan tâm đến việc hoàn thiện mô hình, cơ chế quản lý, sử dụng hiệu quả vốn nhà nước tại doanh nghiệp và sớm triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù về trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và tài sản mã hóa.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được giao nghiên cứu, tiếp thu các nội dung liên quan để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Trung ương về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới, trình Hội nghị Trung ương theo đúng tiến độ.

Về định hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2026.

Việc sửa đổi cần bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong tiếp cận tín dụng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ đào tạo, tư vấn, pháp lý, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và kinh doanh bền vững.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trình bày báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Nhân Dân

Đối với lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng thành quy định pháp luật. Ban Nội chính Trung ương được giao nghiên cứu, bổ sung các nội dung để hoàn thiện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X và xây dựng nghị quyết mới trình Trung ương xem xét.

Liên quan đến hoàn thiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, Tổng Bí thư chỉ rõ yêu cầu tiếp tục giải quyết kịp thời các kiến nghị của địa phương; rà soát, ban hành hướng dẫn đối với các nhiệm vụ còn vướng mắc; đồng thời theo dõi sát quá trình thực hiện, bảo đảm đúng tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật; đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bám sát yêu cầu thực tiễn, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, qua đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để thúc đẩy phát triển đất nước theo các mục tiêu đã được xác định.