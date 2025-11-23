Nghệ An mời gọi đầu tư khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ hơn 33ha

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 23/11/2025
Nguyễn Thuấn
23/11/2025, 10:30
Trên diện tích hơn 33 ha, Dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại xã Vạn An, Nghệ An được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 3.000 người, kết hợp thương mại, dịch vụ và không gian công cộng hiện đại.
Sở Tài chính tỉnh Nghệ An vừa công bố danh mục mời gọi đầu tư Dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại xã Vạn An, với tổng vốn đầu tư 1.104,455 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong 7 năm và có thời gian hoạt động kéo dài 50 năm.
Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 33 ha, hướng tới phục vụ dân số khoảng 3.000 người, kết hợp phát triển khu đô thị, dịch vụ và thương mại. Theo kế hoạch, nhà đầu tư trúng thầu sẽ xây dựng các công trình gồm: nhà ở liền kề cao 3 tầng, nhà ở liền kề kết hợp khu thương mại cao 4 tầng, các khối nhà cao 7 – 9 tầng phục vụ thương mại, cùng các công trình công cộng như nhà văn hóa, trường mầm non, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, khu cây xanh và mặt nước.
Sau khi hoàn thiện, dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học kỹ thuật của khu vực Nam Đàn (cũ), đồng thời phát triển thành trung tâm du lịch, dịch vụ trong tam giác du lịch Vinh – Cửa Lò – Kim Liên, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: