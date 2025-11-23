Chủ Nhật, 23/11/2025

Trang chủ Bất động sản

Nghệ An mời gọi đầu tư khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ hơn 33ha

Nguyễn Thuấn

23/11/2025, 10:30

Trên diện tích hơn 33 ha, Dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại xã Vạn An, Nghệ An được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 3.000 người, kết hợp thương mại, dịch vụ và không gian công cộng hiện đại.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Sở Tài chính tỉnh Nghệ An vừa công bố danh mục mời gọi đầu tư Dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại xã Vạn An, với tổng vốn đầu tư 1.104,455 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong 7 năm và có thời gian hoạt động kéo dài 50 năm.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 33 ha, hướng tới phục vụ dân số khoảng 3.000 người, kết hợp phát triển khu đô thị, dịch vụ và thương mại. Theo kế hoạch, nhà đầu tư trúng thầu sẽ xây dựng các công trình gồm: nhà ở liền kề cao 3 tầng, nhà ở liền kề kết hợp khu thương mại cao 4 tầng, các khối nhà cao 7 – 9 tầng phục vụ thương mại, cùng các công trình công cộng như nhà văn hóa, trường mầm non, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, khu cây xanh và mặt nước.

Sau khi hoàn thiện, dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học kỹ thuật của khu vực Nam Đàn (cũ), đồng thời phát triển thành trung tâm du lịch, dịch vụ trong tam giác du lịch Vinh – Cửa Lò – Kim Liên, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Dự án Khu đô thị Vạn An khu đô thị thương mại phát triển kinh tế địa phương phát triển kinh tế Nam Đàn Sở Tài chính Nghệ An trung tâm du lịch Vinh

Dòng tiền rẻ tạo điều kiện cho đầu cơ bất động sản lan rộng

Dòng tiền rẻ tạo điều kiện cho đầu cơ bất động sản lan rộng

Từ nay đến cuối năm và các năm tiếp theo, thị trường bất động sản sẽ tự động sàng lọc các dòng vốn ngắn hạn, đầu tư theo tâm lý đám đông, những chủ đầu tư không có tiềm lực. Sự thanh lọc này tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường...

Bắc Ninh phê duyệt giá đất tại 4 dự án khu đô thị, khu dân cư

Bắc Ninh phê duyệt giá đất tại 4 dự án khu đô thị, khu dân cư

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt giá đất, giá trị tiền sử dụng đất cho 4 dự án khu đô thị, khu dân cư. Các dự án nằm trên địa bàn phường Nếnh, phường Mão Điền, phường Tự Lạn và xã Bắc Lũng, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, nâng cao chất lượng đời sống và cảnh quan khu vực…

Xây dựng dự án, công trình khu vực biên giới đất liền được giảm thời gian xử lý thủ tục

Xây dựng dự án, công trình khu vực biên giới đất liền được giảm thời gian xử lý thủ tục

Thời gian xử lý thủ tục của các cơ quan được gửi văn bản lấy ý kiến về việc xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới đất liền sẽ giảm từ 30 ngày xuống còn 20 ngày...

Bộ Xây dựng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Bộ Xây dựng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban quản lý dự án, Sở Xây dựng đã có cam kết về giá trị giải ngân phải triển khai ngay đồng bộ các giải pháp thực hiện; Các đơn vị chưa cam kết giải ngân phải có ngay văn bản báo cáo Bộ, nêu rõ cam kết giá trị giải ngân, tỷ lệ giải ngân và các vướng mắc gặp phải…

The Pearl bên dòng Vàm Cỏ Đông “chạm trái tim” nhà đầu tư miền Bắc “có gu”

The Pearl bên dòng Vàm Cỏ Đông “chạm trái tim” nhà đầu tư miền Bắc “có gu”

Ngày 16/11 vừa qua, Nam Long đã tổ chức sự kiện “Bình minh rực sáng Tây Sài Gòn”, giới thiệu The Pearl cho hàng trăm nhà đầu tư Hà Nội. Sự kiện đánh dấu một cột mốc mới của của The Pearl trên hành trình chinh phục những nhà đầu tư tinh tế miền Bắc.

