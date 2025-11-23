Nghệ An mời gọi đầu tư khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ hơn 33ha

Trên diện tích hơn 33 ha, Dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại xã Vạn An, Nghệ An được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 3.000 người, kết hợp thương mại, dịch vụ và không gian công cộng hiện đại.

Sở Tài chính tỉnh Nghệ An vừa công bố danh mục mời gọi đầu tư Dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại xã Vạn An, với tổng vốn đầu tư 1.104,455 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong 7 năm và có thời gian hoạt động kéo dài 50 năm.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 33 ha, hướng tới phục vụ dân số khoảng 3.000 người, kết hợp phát triển khu đô thị, dịch vụ và thương mại. Theo kế hoạch, nhà đầu tư trúng thầu sẽ xây dựng các công trình gồm: nhà ở liền kề cao 3 tầng, nhà ở liền kề kết hợp khu thương mại cao 4 tầng, các khối nhà cao 7 – 9 tầng phục vụ thương mại, cùng các công trình công cộng như nhà văn hóa, trường mầm non, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, khu cây xanh và mặt nước.

Sau khi hoàn thiện, dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học kỹ thuật của khu vực Nam Đàn (cũ), đồng thời phát triển thành trung tâm du lịch, dịch vụ trong tam giác du lịch Vinh – Cửa Lò – Kim Liên, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.