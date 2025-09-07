Tổng Bí thư Tô Lâm: Đài Truyền hình Việt Nam cần nỗ lực để trở thành cơ quan truyền thông quốc gia kiểu mẫu
Sáng 7/9, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình Truyền hình đầu tiên (7/9/1970 - 7/9/2025), ra mắt và phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today...
Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn
Thanh Lâm cho biết 55 năm qua là một hành trình vất vả gian lao, nhưng đầy tự
hào, vinh quang của các thế hệ những người làm truyền hình Việt Nam.
Qua ống
kính của Đài Truyền hình Việt Nam, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam hiện
lên sinh động, chân thực: từ những trang sử hào hùng, những thành tựu đổi mới,
đến những câu chuyện đời thường giàu tính nhân văn, các chương trình văn hóa,
văn nghệ, giải trí đậm đà bản sắc và mang âm hưởng hiện đại, ngang tầm quốc tế.
Với những cống hiến bền bỉ, Đài Truyền hình Việt Nam đã vinh
dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí
Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
và Huân chương Lao động hạng Nhất…
TỔNG BÍ THƯ TẶNG ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM 10 CHỮ: “MỌI NGƯỜI, MỌI LÚC, MỌI NƠI, SẮC SẢO, HẤP DẪN”
Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành tặng Đài
Truyền hình Việt Nam 10 chữ: "Mọi người, mọi lúc, mọi nơi, sắc sảo, hấp dẫn".
Mọi người là tất cả mọi người trong nước, ngoài nước, không phân biệt ai đều được
thưởng thức. Mọi lúc là bất kỳ thời gian nào cũng thực hiện tốt. Mọi nơi là
không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Chúng ta cũng đã sắc sảo, hấp dẫn rồi
thì tiếp tục phải sắc sảo và hấp dẫn hơn nữa, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tổng Bí thư chỉ rõ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ tư phát triển như vũ bão; tình hình địa chính trị, địa kinh tế biến
chuyển không ngừng; cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia gay gắt, nguy cơ
xung đột vũ trang, bùng phát điểm nóng có thể diễn ra bất ở thời điểm nào, tin
tức thời sự chuyển động cuồn cuộn... những điều ấy càng làm cho thông tin trở
thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống tinh thần của nhân loại, là nguồn sức mạnh
chiến lược, là tài nguyên đặc biệt, là sức mạnh mềm để nâng cao vị thế quốc gia.
Tổng Bí thư yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, Đài Truyền
hình Việt Nam với vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện mũi nhọn
của quốc gia, phải ngày càng khẳng định bản lĩnh, là trụ cột kiến tạo niềm tin
và sự đồng thuận trong xã hội, đòi hỏi phải có sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn.
Tổng Bí thư đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam tập trung vào một
số nhiệm vụ trọng tâm, kiên định mục tiêu cách mạng của Đảng, tuyệt đối trung
thành với Tổ quốc, với nhân dân; thực hiện tốt vai trò cơ quan truyền thông quốc
gia chủ lực, đa phương tiện, ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn
hóa.
Đài Truyền hình Việt Nam phải là tiếng nói tin cậy của Đảng,
Nhà nước và nhân dân; là lực lượng đi đầu trong tuyên truyền, bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng, lan tỏa thông tin tích cực, khơi dậy niềm tin và khát vọng
phát triển dân tộc.
Với vị thế mới, yêu cầu mới trong bối cảnh phát triển mới của
đất nước, Đài Truyền hình Việt Nam phải xác định là đài truyền hình quốc gia với
những mục tiêu cụ thể, kiên định đồng hành cùng các đường lối của Đảng, hết
lòng phục vụ nhân dân.
Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng
viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên
môn, tinh thông công nghệ, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, giàu khát vọng cống
hiến; đặc biệt, chống chủ nghĩa cá nhân, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư
tưởng; xứng đáng là chiến sĩ tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong
kỷ nguyên số.
ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM CẦN VƯƠN MÌNH MẠNH MẼ
Tổng Bí thư yêu cầu nâng cao chất lượng nội dung, làm giàu bản
sắc văn hóa Việt Nam; phản ánh trung thực đời sống, cổ vũ nhân tố mới, gương
người tốt, việc tốt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thúc đẩy một xã hội đề cao
giá trị con người, giáo dục tri thức, đạo đức; đấu tranh phản bác quan điểm sai
trái, thù địch; khẳng định vai trò của Đài Truyền hình Việt Nam góp phần dẫn dắt,
nâng cao thị hiếu, thẩm mỹ, trình độ hưởng thụ các giá trị văn hóa nghệ thuật,
phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam
thời kỳ mới.
Đài Truyền hình Việt Nam cần góp phần hình thành hệ giá trị
yêu nước, nhân ái, trung thực, đoàn kết, sáng tạo - làm nền tảng cho sự phát
triển bền vững.
Tiếp tục tăng cường các chương trình có tính chính luận cao,
các tuyến tin bài phản bác, đấu tranh luận điệu sai trái của các thế lực thù địch,
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động thực hiện mô hình xã hội hóa, liên
kết hợp tác và không ngừng đổi mới sáng tạo…
Tổng Bí thư nhấn mạnh đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát
triển hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng; hướng tới trở thành Tổ hợp truyền
thông công nghệ số quốc gia hiện đại.
Tổng Bí thư căn dặn tiếp tục giữ gìn và vun đắp tinh thần
đoàn kết, thống nhất trong toàn Đài; nêu cao ý chí, trách nhiệm, khát vọng cống
hiến, hành động quyết liệt, hiệu quả để tạo nên sức mạnh tổng hợp.
Tập thể Lãnh đạo các cấp trong Đài phải là hạt nhân chính trị,
vững mạnh, trong sạch, gương mẫu. Biến tinh thần đoàn kết thành nguồn lực nội
sinh, nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Đài và đóng góp thiết thực vào sự
nghiệp phát triển của đất nước.
Đổi mới, mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực xã hội
để phát triển bền vững; phấn đấu trở thành một trong những đài truyền hình hàng
đầu trong khu vực, có uy tín trên trường quốc tế. Đài tập trung xây dựng kênh
Truyền hình Đối ngoại quốc gia - Vietnam Today trở thành một kênh truyền hình đối
ngoại hiện đại, chuyên nghiệp, hấp dẫn, có bản sắc riêng, mang đậm dấu ấn văn
hóa Việt Nam.
Trong bối cảnh mới của đất nước, Đài Truyền hình Việt Nam cần
vươn mình mạnh mẽ, phát triển bền vững; nỗ lực nhiều hơn nữa để Đài thực sự trở
thành cơ quan truyền thông quốc gia kiểu mẫu, hàng đầu khu vực, có uy tín trên
thế giới…
