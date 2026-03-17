Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng
Hà Lê
17/03/2026, 12:58
Tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ xăng dầu, nhiên liệu hàng không và thúc đẩy các dự án năng lượng, góp phần giúp Việt Nam ứng phó rủi ro chuỗi cung ứng do xung đột Trung Đông.
Sáng 17/3/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - Ngài Ito Naoki. Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam về năng lượng, đặc biệt là xăng dầu, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tác động tiêu cực tới chuỗi cung ứng dầu thô toàn cầu.
Thủ tướng cảm ơn Chính phủ, các cơ quan và doanh nghiệp Nhật Bản đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam; đồng thời khẳng định quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, sau gần 3 năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, tiếp tục phát triển thực chất, toàn diện trên mọi lĩnh vực.
Đánh giá cao vai trò và đóng góp của Đại sứ Ito Naoki trong gần hai năm qua, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ tới Nhà vua, Hoàng hậu và Thủ tướng Nhật Bản sớm thăm Việt Nam; khẳng định quan hệ hai nước không có rào cản.
Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa quan trọng với cả hai nước, Thủ tướng đề nghị tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, quốc phòng – an ninh, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn và năng lượng; đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương.
Trước rủi ro gia tăng tại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, Thủ tướng cho biết đã gửi thư tới Thủ tướng Nhật Bản đề nghị hỗ trợ phù hợp, trong đó có khả năng cung cấp dầu thô từ nguồn dự trữ hoặc tạo điều kiện đa dạng hóa nguồn đầu vào cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, gắn với tái cấu trúc tài chính và sản xuất của dự án. Thủ tướng cũng đề nghị hỗ trợ nhiên liệu hàng không và thúc đẩy tiến độ các dự án thuộc Chuỗi khí Lô B – Ô Môn.
Đại sứ Ito Naoki khẳng định Nhật Bản chia sẻ khó khăn về năng lượng với Việt Nam, sẽ báo cáo Chính phủ Nhật Bản các đề xuất của Thủ tướng; đồng thời cho biết Nhật Bản và các nước G7 đã quyết định mở kho dự trữ xăng dầu nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Nhật Bản cũng đang xem xét hỗ trợ các dự án năng lượng, LNG theo Sáng kiến AZEC, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
