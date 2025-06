Thủ tướng: Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt niềm tin, hy vọng vào Báo chí Cách mạng với 'thép trong bút, lửa trong tim'

Tối 21/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và TP. Hà Nội; các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX có nhiều điểm mới nổi bật, ấn tượng, khi lần đầu có thêm thể loại giải mới là Báo chí đa phương tiện và Báo chí sáng tạo, nâng tổng số giải thưởng lên 13 giải. Từ hơn 1.900 tác phẩm dự giải, Hội đồng chung khảo đã chọn ra 128 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao giải, gồm: 13 giải A, 27 giải B, 49 giải C và 39 giải Khuyến khích.

GÓP PHẦN HỘI TỤ SỨC MẠNH VÔ SONG ĐỂ ĐẤT NƯỚC TỎA SÁNG

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Giải Báo chí quốc gia là Giải báo chí thường niên cao quý nhất nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp phát triển báo chí nước nhà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt niềm tin, hy vọng vào Báo chí Cách mạng với 'thép trong bút, lửa trong tim' - Ảnh: VGP/Nhật Bắc. Kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến – người anh hùng dân tộc vĩ đại, chiến sĩ cách mạng thế giới xuất sắc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập ra Báo chí Cách mạng Việt Nam; thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các nhà báo lão thành, các thế hệ nhà báo, người làm báo, người làm công tác quản lý báo chí lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng khẳng định, khởi đầu từ Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, trong suốt chặng đường lịch sử 100 năm qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh, khẳng định vai trò là vũ khí chính trị, văn hóa, tư tưởng sắc bén, quan trọng, với tôn chỉ tất cả phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và đã có những đóng góp, cống hiến to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào - dù trong lao tù khổ sai "địa ngục trần gian" của đế quốc, thực dân, nơi chiến khu cách mạng đầy khó khăn, gian khổ, trên các chiến trường cam go, khốc liệt, hay trong những thời điểm khó khăn nhất của sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phòng chống đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ đầy hiểm nguy, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn khẳng định chân lý, chính nghĩa, tận tâm, tận lực, tận tình phục vụ chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Nhiều tờ báo đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, góp phần quan trọng xây dựng truyền thống, giá trị nhân văn, cốt lõi, ý nghĩa lịch sử của Báo chí Cách mạng (như Báo Búa liềm, Tạp chí Đỏ, Báo Cứu quốc…).

"Tất cả để đến ngày hôm nay, chúng ta được chứng kiến sự phát triển vượt bậc của hệ thống Báo chí Cách mạng từ Trung ương đến địa phương, trong đó nhiều cơ quan báo chí đã đạt trình độ phát triển cao, hiện đại, chuyên nghiệp, đa loại hình, đa phương thức, đa phương tiện", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng khẳng định: Làm nên lịch sử 100 năm vẻ vang, chúng ta rất tự hào, những người làm báo luôn thấm nhuần, khắc ghi và làm theo lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến: "Báo chí là một mặt trận. Cán bộ báo chí là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Bài báo là tờ lịch cách mạng" và "Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà".

Thủ tướng khẳng định, khởi đầu từ Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, trong suốt chặng đường lịch sử 100 năm qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"Chúng ta bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc trước những tấm gương hy sinh anh dũng của hàng trăm nhà báo trong các cuộc chiến tranh - các thế hệ nhà báo không quản gian khổ, hiểm nguy, có mặt trên tất cả tuyến đầu của mặt trận để có những thước phim, những hình ảnh, những bài viết xúc động lòng người, lay động mọi con tim, góp phần hội tụ sức mạnh vô song để đất nước tỏa sáng, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức của thời đại, làm nên những chiến thắng lịch sử hào hùng, những kỳ tích vượt thời gian, mở ra tương lai tươi sáng - độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội", người đứng đầu Chính phủ nêu rõ.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, Báo chí Cách mạng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến, định hướng, khích lệ, cổ động việc thực hiện cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối vững vàng, bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành, các địa phương.

Báo chí thể hiện vai trò dẫn dắt, thông tin chính xác, kịp thời, có tinh thần phản biện, định hướng dư luận xã hội, tạo đồng thuận xã hội; góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Báo chí chủ động, tích cực đóng góp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Báo chí lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn, lòng nhân ái, mục tiêu, lý tưởng, hoài bão, ước mơ, với nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến, góp phần nâng cao dân trí, hình thành quan điểm đúng đắn, giá trị văn hóa, chuẩn mực tốt đẹp, đưa hình ảnh sống động, sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam, góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của người Việt Nam, đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng nêu rõ Giải Báo chí quốc gia là Giải báo chí thường niên cao quý nhất nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp phát triển báo chí nước nhà - Ảnh: VGP/Nhật Bắc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào cả nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí, những nhà báo lão thành, các thế hệ những người làm báo cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần quan trọng làm nên những thành tựu vĩ đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; tri ân sâu sắc những người làm báo đã hy sinh cả cuộc đời mình vì sự nghiệp Báo chí Cách mạng Việt Nam.

PHÁT HUY TINH THẦN "THÉP TRONG BÚT, LỬA TRONG TIM"

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Giải Báo chí quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với mục đích tôn vinh nghề báo và hoạt động báo chí, ghi nhận những đóng góp của báo chí cách mạng Việt Nam và vinh danh cá nhân người làm báo có thành tích cao.

Trong 19 lần tổ chức, Giải Báo chí quốc gia đã thu hút được hàng chục ngàn tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự và hàng ngàn tác phẩm xuất sắc đã được trao giải. Trong đó, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, có tác động lan tỏa, sâu sắc, góp phần định hướng tư tưởng, tuyên truyền chính sách, phản biện xã hội, lan tỏa các giá trị nhân văn cao đẹp trong cả nước và ở nước ngoài. Nhiều tác giả đoạt giải đã trưởng thành, vừa là nhà báo lớn, vừa giữ các cương vị lãnh đạo khác nhau, nhiều người đảm nhận trọng trách trong các cơ quan báo chí và một số cơ quan quan trọng khác của Đảng, Nhà nước.

Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam với tinh thần "thép trong bút, lửa trong tim" tiếp tục chứng minh sự phát triển, trưởng thành lớn mạnh, toàn diện, mọi mặt của Báo chí Cách mạng, cả về số lượng và chất lượng; với nhiều sản phẩm báo chí sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại, tiếp cận hiệu quả tới công chúng; tiếp tục khẳng định là giải thưởng uy tín, là diễn đàn nghề nghiệp quan trọng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và thổi bùng ngọn lửa nghề nghiệp, bản lĩnh, dũng cảm, kiên trì, dấn thân, cống hiến, trách nhiệm công dân cao cả.

Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng sự thành công tốt đẹp của Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIX, chúc mừng các tác giả được trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX, với những tác phẩm báo chí xuất sắc, chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hóa, có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, có sức lan tỏa xã hội cao, thể hiện tính chiến đấu, tính cách mạng, tính khoa học, tính nhân văn và nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, sâu sắc về khoa học công nghệ.

Theo Thủ tướng, nhân dịp này, chúng ta cũng chia sẻ và có trách nhiệm với những khó khăn, thách thức mà nhà báo đang đối mặt hay các cơ quan báo chí đang gặp phải, nhất là sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội, các phương thức, loại hình truyền thông mới, sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, qua đó đã tác động sâu sắc đến hoạt động báo chí trên nhiều phương diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng những người làm báo, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm đổi mới, thích ứng, vượt lên, có thêm nhiều tác phẩm báo chí thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, hơi thở của cuộc sống và tiếp tục lan tỏa.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn thấu hiểu và chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung nghiên cứu, rà soát, có những cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp để thúc đẩy Báo chí Cách mạng phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, phục vụ tốt hơn nữa vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

KIẾN TẠO NHỮNG GIÁ TRỊ MỚI CAO ĐẸP VÀ VĨ ĐẠI HƠN CHO ĐẤT NƯỚC

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định: Trong hành trình vươn mình, phát triển mạnh mẽ của dân tộc, Báo chí Cách mạng có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển, kiến tạo những giá trị mới cao đẹp và vĩ đại hơn cho đất nước; thổi bùng khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, giàu lòng nhân ái; lan tỏa sâu rộng khát vọng đó đến mọi tầng lớp nhân dân, trong toàn xã hội, biến thành ý chí, quyết tâm và hành động. Đây là trọng trách, là mệnh lệnh của thời đại, là tiếng nói của trái tim, của lương tri và phẩm giá con người Việt Nam đối với đội ngũ những người làm báo cách mạng.

Theo Thủ tướng, từng cơ quan báo chí, từng người làm báo cần nhận thức rõ vinh quang và trách nhiệm cao cả của mình. Phát huy truyền thống vẻ vang 100 năm, Báo chí Cách mạng phải luôn là tiếng nói trung thực, khách quan, phản ánh đa chiều, toàn diện, bao trùm dòng chảy của cuộc sống; là cầu nối vững chắc, chặt chẽ, hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; dũng cảm đấu tranh với cái xấu, cái độc, cái tiêu cực, đồng thời cổ vũ, lan tỏa những gương điển hình, những điều tốt đẹp, những giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội của chúng ta.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn và Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Báo chí Cách mạng phải tiên phong trong việc nắm bắt, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng tầm hiệu quả truyền thông; chủ động chuyển đổi số, phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, tận dụng tối đa sức mạnh của internet và mạng xã hội, công nghệ số để đưa thông tin tích cực, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời đến với công chúng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, góp phần xây dựng một hệ sinh thái truyền thông lành mạnh, nhân văn, phục vụ Nhân dân.

Báo chí Cách mạng phải là diễn đàn rộng mở, cầu thị lắng nghe để Nhân dân bày tỏ, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, góp ý chân thật, tham gia giám sát và phản biện xã hội, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tiếp thu, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

"Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức hơn là thời cơ và thuận lợi, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn đặt niềm tin sắt son, hy vọng tràn đầy vào Báo chí Cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa lịch sử, truyền thống vẻ vang 100 năm để không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất cao đẹp, chuyên môn sắc bén với tinh thần "mắt sáng, lòng trong, bút sắc", "thép trong bút, lửa trong tim", không ngừng phát triển mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân văn cao cả của mình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng mong muốn với tinh thần đó, mỗi nhà báo, người làm báo hãy luôn sẵn sàng tâm thế cống hiến, dấn thân đóng góp vì nước, vì dân, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng dân tộc, đất nước Việt Nam vượt qua mọi gian nan, thử thách để xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập, phát triển trong thời đại mới, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến hằng mong ước.