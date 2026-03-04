Thứ Tư, 04/03/2026

Trang chủ Tiêu điểm

9 kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội

Lý Hà

04/03/2026, 17:54

Tình hình kinh tế – xã hội hai tháng đầu năm tiếp tục xu hướng tích cực, đạt 9 kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, từ ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng sản xuất – kinh doanh, thu ngân sách, xuất nhập khẩu, đầu tư, doanh nghiệp đến an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại, tạo nền tảng triển khai các nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026. Ảnh: Lý Hà
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026. Ảnh: Lý Hà

Chiều 4/3, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 2/2026, thông tin về tình hình kinh tế – xã hội (KTXH) tháng 2 và hai tháng đầu năm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo.

Theo Người phát ngôn, sáng cùng ngày, dưới sự chủ trì của Phạm Minh Chính, Chính phủ đã tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 2/2026, trực tuyến với các địa phương, nhằm đánh giá tình hình KTXH tháng 2 và hai tháng đầu năm; đồng thời xác định các trọng tâm chỉ đạo trong thời gian tới.

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp; xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến vận tải, nguồn cung và giá nhiên liệu; một số chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ tác động đến thương mại toàn cầu. Ở trong nước, các cấp, các ngành, địa phương triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; ngay sau Tết Nguyên đán, cả nước tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH.

Chính phủ thống nhất đánh giá, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình KTXH hai tháng đầu năm tiếp tục xu hướng tích cực, đạt 9 kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Thứ nhất, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân hai tháng ước tăng khoảng 3%; thị trường tiền tệ, tỷ giá cơ bản ổn định.

Thứ hai, cả ba khu vực kinh tế đều phát triển tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp hai tháng ước tăng khoảng 10%; sản xuất nông nghiệp ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 8,0%. Du lịch phục hồi mạnh với khoảng 4,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18%; chỉ số PMI tháng 2 đạt 54,3 điểm, phản ánh xu hướng mở rộng sản xuất – kinh doanh tháng thứ tám liên tiếp.

Thứ ba, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan. Hai tháng đầu năm, thu NSNN ước đạt 601 nghìn tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán, tăng 13,1%, trong bối cảnh đã thực hiện giảm, gia hạn khoảng 30,2 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Thứ tư, hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng cao. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai tháng ước đạt 156 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ.

Thứ năm, đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực. Giải ngân vốn đầu tư công hai tháng ước đạt 5,6% kế hoạch; giá trị giải ngân tăng khoảng 10,9 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ. Vốn FDI đăng ký mới tăng 61,5%; vốn FDI thực hiện tăng 8,8%.

Thứ sáu, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng cao. Trong hai tháng, có khoảng 64.500 doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại hoạt động, tăng 29,4%, phản ánh niềm tin và triển vọng phục hồi của khu vực sản xuất – kinh doanh.

Thứ bảy, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm. Dịp Tết Nguyên đán, cả nước đã tặng quà cho khoảng 6,2 triệu đối tượng với tổng kinh phí 3,7 nghìn tỷ đồng; xuất cấp gần 15.300 tấn gạo hỗ trợ người dân. Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Thứ tám, chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Thứ chín, đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh thực chất. Nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao diễn ra ngay từ đầu năm, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, thách thức như sức ép điều hành vĩ mô; biến động lạm phát, tỷ giá, lãi suất; nhu cầu vốn lớn cho mục tiêu tăng trưởng cao; khó khăn của một số lĩnh vực sản xuất – kinh doanh; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên; đồng thời tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng kịch bản điều hành, giữ vững ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng trên 10%

14:12, 04/03/2026

Thủ tướng yêu cầu xây dựng kịch bản điều hành, giữ vững ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng trên 10%

Hà Nội quyết gỡ "điểm nghẽn" để tăng trưởng GRDP trên 11%

08:06, 04/03/2026

Hà Nội quyết gỡ

