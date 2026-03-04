Thứ Tư, 04/03/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Thị trường bất động sản năm 2026 sẽ sôi động trong sự thận trọng

Hà Lê

04/03/2026, 17:55

Sau một năm tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, pháp lý và nguồn vốn, Bộ Xây dựng cho rằng thị trường bất động sản năm 2026 được kỳ vọng phục hồi rõ nét hơn, với nguồn cung và thanh khoản cải thiện, song vận động theo hướng “sôi động trong sự thận trọng”.

Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, thông tin về dự báo thị trường bất động sản năm 2026 - Ảnh: VGP
Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, thông tin về dự báo thị trường bất động sản năm 2026 - Ảnh: VGP

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026 chiều 4/3, ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết sau một năm tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, pháp lý và nguồn vốn, thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn phục hồi rõ nét hơn trong năm 2026.

Theo ông Hưng, năm 2025 đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi hệ thống pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, đầu tư và tài chính – ngân hàng được rà soát, sửa đổi, bổ sung đồng bộ.

Nhiều dự án vướng mắc kéo dài đã được phân loại, xử lý theo thẩm quyền; thủ tục hành chính tiếp tục được cắt giảm theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư. Đây là nền tảng quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư và khơi thông nguồn lực cho thị trường.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng nhận định năm 2026 thị trường sẽ cải thiện cả ở phía cung và phía cầu. Nhiều dự án đình trệ, chậm triển khai thời gian qua dự kiến được tái khởi động; số dự án hoàn thiện pháp lý, đủ điều kiện triển khai sẽ tăng so với năm 2025, qua đó giúp nguồn cung dồi dào hơn.

Việc khơi thông nguồn vốn và nguồn cung được kỳ vọng sẽ góp phần điều tiết mặt bằng giá, giảm áp lực tăng nóng, tạo thêm cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp cho người dân có nhu cầu thực.

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường được dự báo phục hồi theo hướng thực chất, gắn với nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn, thay vì phụ thuộc vào các chu kỳ tăng nóng ngắn hạn.

Các phân khúc đáp ứng nhu cầu thiết yếu như nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại khu công nghiệp, nhà ở thương mại giá rẻ tiếp tục được ưu tiên phát triển và giữ vai trò dẫn dắt.

Tuy vậy, đại diện Bộ Xây dựng lưu ý thị trường vẫn chịu tác động từ bối cảnh kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, biến động tỷ giá, lãi suất, chi phí vốn, cùng các yêu cầu ngày càng cao về quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và phát triển đô thị bền vững.

Công tác điều hành vì vậy cần bảo đảm hài hòa giữa thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát rủi ro, không để tái diễn tình trạng đầu cơ, sốt ảo cục bộ.

Thị trường được dự báo “sôi động trong sự thận trọng”, với sự phân hóa ngày càng rõ nét khi người mua và nhà đầu tư ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ, giá trị sử dụng thực và uy tín chủ đầu tư, qua đó tạo nền tảng cho thị trường phát triển lành mạnh và bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Từ khóa:

Bộ Xây dựng khôi phục thị trường bất động sản thị trường bất động sản 2026

