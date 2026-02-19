Thứ Sáu, 20/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Hà Lê

19/02/2026, 12:40

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc điện đàm với Thượng nghị sĩ Steve Daines và Thượng nghị sĩ Bill Hagerty. Các cuộc trao đổi tập trung vào việc củng cố quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, thúc đẩy hợp tác nghị viện, kinh tế – thương mại – đầu tư và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN.

Ngày 18/2/2026 (giờ địa phương), trong thời gian tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Hoa Kỳ) theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Thượng nghị sĩ Steve Daines (Cộng hòa - bang Montana), thành viên Ủy ban Đối ngoại và Thượng nghị sĩ Bill Hagerty (Cộng hòa - bang Tennessee), thành viên Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Chuẩn chi, Thượng viện Hoa Kỳ.

CỦNG CỐ NỀN TẢNG QUAN HỆ VIỆT NAM – HOA KỲ HƠN BA THẬP NIÊN

Tại cuộc điện đàm với Thượng nghị sĩ Steve Daines, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Thượng nghị sĩ đã gửi thư chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư cho biết Đại hội XIV đã đề ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao, công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. 

Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò và những nỗ lực của Thượng nghị sĩ Steve Daines trong việc thúc đẩy Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết “Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam”. Nghị quyết này thể hiện sự ủng hộ của lưỡng đảng tại Quốc hội Hoa Kỳ cũng như tình cảm và sự quan tâm cá nhân của Thượng nghị sĩ đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Thượng nghị sĩ Steve Daines. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Thượng nghị sĩ Steve Daines. Ảnh: TTXVN

Điểm lại những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua, trong đó có đóng góp quan trọng của Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng Bí thư đề nghị hai bên cần phát huy nền tảng quan hệ đã được xây dựng trong hơn 30 năm qua, trong đó có trao đổi đoàn và hợp tác nghị viện.

Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên duy trì quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư theo hướng ổn định, bền vững và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm dành nguồn lực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa, xử lý bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật/nạn nhân chiến tranh, đẩy mạnh hỗ trợ tìm kiếm, quy tập, định danh bộ đội Việt Nam mất tin, mất tích trong chiến tranh. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác đầy đủ và có trách nhiệm với phía Hoa Kỳ trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.

Chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 3/2025, Thượng nghị sĩ Steve Daines bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; vui mừng chứng kiến Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ tại khu vực và mong muốn hai nước sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại đối ứng.

Khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều thế hệ nghị sĩ lưỡng đảng Quốc hội Hoa Kỳ đối với quan hệ hai nước, Thượng nghị sĩ Steve Daines mong muốn Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng. Thượng nghị sĩ Steve Daines nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, đồng thời chia sẻ ý kiến của Tổng Bí thư và cho biết cá nhân Thượng nghị sĩ sẽ ưu tiên thúc đẩy hơn nữa hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và hợp tác trong các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Tại cuộc điện đàm, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thượng nghị sĩ Steve Daines đánh giá cao việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình, thể hiện vai trò là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC THỰC CHẤT, HƯỚNG TỚI HOÀN TẤT THỎA THUẬN THƯƠNG MẠI ĐỐI ỨNG

Tại cuộc điện đàm với Thượng Nghị sĩ Bill Hagerty, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ Đại hội XIV đã diễn ra thành công tốt đẹp, là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của Việt Nam. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.ĩ

Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Thượng nghị sĩ Bill Hagerty. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Thượng nghị sĩ Bill Hagerty. Ảnh: TTXVN

Cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của Thượng nghị sĩ Bill Hagerty đối với Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ trong việc củng cố và phát triển khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Tại cuộc điện đàm, hai bên bày tỏ vui mừng khi tin cậy chính trị giữa hai nước tiếp tục tăng cường, hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư không ngừng mở rộng. Tổng Bí thư đặc biệt đánh giá cao hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục phát huy đà hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trong đó có kênh nghị viện; duy trì và thúc đẩy hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư theo hướng ổn định, bền vững; đồng thời mong Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý bom mìn, tẩy độc dioxin, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh, đồng thời, khẳng định tiếp tục hợp tác đầy đủ, có trách nhiệm với phía Hoa Kỳ trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích

Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Thượng nghị sĩ Bill Hagerty. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Thượng nghị sĩ Bill Hagerty. Ảnh: TTXVN

Thượng nghị sĩ Bill Hagerty bày tỏ đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam, khẳng định mong muốn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục được làm sâu sắc hơn nữa trên cơ sở lợi ích chung của hai nước.

Thượng nghị sĩ Bill Hagerty cho rằng hai bên đã đạt được nhiều tiến triển quan trọng trong đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng; tin tưởng với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau, hai bên sẽ sớm hoàn tất hiệp định.; đồng thời khẳng định việc tăng cường hợp tác kinh tế hai nước sẽ góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đánh giá cao và cảm ơn Việt Nam vì sự hợp tác tích cực, trách nhiệm trong việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích, Thượng nghị sĩ Bill Hagerty khẳng định Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh.

Thượng nghị sĩ Bill Hagerty cũng nhất trí với Tổng Bí thư về tầm quan trọng của việc duy trì tiếp xúc, đối thoại thường xuyên giữa hai bên, bày tỏ mong muốn sớm thăm lại Việt Nam để tiếp tục trao đổi trực tiếp về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời gửi lời chúc mừng Năm mới tới Tổng Bí thư và nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến ký kết các thỏa thuận Việt Nam – Hoa Kỳ trị giá 37,2 tỷ USD

11:27, 19/02/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến ký kết các thỏa thuận Việt Nam – Hoa Kỳ trị giá 37,2 tỷ USD

Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

11:01, 18/02/2026

Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

09:46, 18/02/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Từ khóa:

củng cố quan hệ ngoại giao Hội đồng Hòa bình về Gaza Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Đọc thêm

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

Nhân dịp tham gia đoàn đại biểu cấp cao do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ

Nhân dịp tham gia đoàn công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, ngày 19/2 tại Washington D.C., Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Elbridge A. Colby, trao đổi về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Nhân dịp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C. theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, chiều tối 19/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ trong không khí đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước bên lề cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước bên lề cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Nhân dịp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc gặp, trao đổi với nhiều nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường phối hợp tại các cơ chế, diễn đàn đa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên Thượng nghị sĩ Patrick Leahy

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên Thượng nghị sĩ Patrick Leahy

Chiều 19/2 theo giờ địa phương, trong thời gian dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với nguyên Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Patrick Leahy, người bạn thân thiết của Việt Nam, trao đổi về quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong giai đoạn mới.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Doanh nghiệp trước “luật chơi mới” về tiêu chuẩn xanh

eMagazine

Doanh nghiệp trước “luật chơi mới” về tiêu chuẩn xanh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nâng cấp chính sách lao động trong kỷ nguyên Robot hình người

Nhân lực

2

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng: Bước đột phá chiến lược trong kỷ nguyên mới

Tài chính

3

“Miền đất hứa” Nam Hải Phòng, không gian tăng trưởng mới

Đầu tư

4

Các tiêu chuẩn xanh dần trở thành “hộ chiếu thương mại” của thế kỷ 21

Kinh tế xanh

5

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy