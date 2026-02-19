Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện
Hà Lê
19/02/2026, 12:40
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc điện đàm với Thượng nghị sĩ Steve Daines và Thượng nghị sĩ Bill Hagerty. Các cuộc trao đổi tập trung vào việc củng cố quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, thúc đẩy hợp tác nghị viện, kinh tế – thương mại – đầu tư và khắc phục hậu quả chiến tranh.
Ngày 18/2/2026 (giờ địa phương), trong thời gian tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Hoa Kỳ) theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Thượng nghị sĩ Steve Daines (Cộng hòa - bang Montana), thành viên Ủy ban Đối ngoại và Thượng nghị sĩ Bill Hagerty (Cộng hòa - bang Tennessee), thành viên Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Chuẩn chi, Thượng viện Hoa Kỳ.
CỦNG CỐ NỀN TẢNG QUAN HỆ VIỆT NAM – HOA KỲ HƠN BA THẬP NIÊN
Tại cuộc điện đàm với Thượng nghị sĩ Steve Daines, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Thượng nghị sĩ đã gửi thư chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư cho biết Đại hội XIV đã đề ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao, công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.
Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò và những nỗ lực của Thượng nghị sĩ Steve Daines trong việc thúc đẩy Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết “Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam”. Nghị quyết này thể hiện sự ủng hộ của lưỡng đảng tại Quốc hội Hoa Kỳ cũng như tình cảm và sự quan tâm cá nhân của Thượng nghị sĩ đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.
Điểm lại những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua, trong đó có đóng góp quan trọng của Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng Bí thư đề nghị hai bên cần phát huy nền tảng quan hệ đã được xây dựng trong hơn 30 năm qua, trong đó có trao đổi đoàn và hợp tác nghị viện.
Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên duy trì quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư theo hướng ổn định, bền vững và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm dành nguồn lực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa, xử lý bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật/nạn nhân chiến tranh, đẩy mạnh hỗ trợ tìm kiếm, quy tập, định danh bộ đội Việt Nam mất tin, mất tích trong chiến tranh. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác đầy đủ và có trách nhiệm với phía Hoa Kỳ trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.
Chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 3/2025, Thượng nghị sĩ Steve Daines bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; vui mừng chứng kiến Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ tại khu vực và mong muốn hai nước sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại đối ứng.
Khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều thế hệ nghị sĩ lưỡng đảng Quốc hội Hoa Kỳ đối với quan hệ hai nước, Thượng nghị sĩ Steve Daines mong muốn Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng. Thượng nghị sĩ Steve Daines nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, đồng thời chia sẻ ý kiến của Tổng Bí thư và cho biết cá nhân Thượng nghị sĩ sẽ ưu tiên thúc đẩy hơn nữa hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và hợp tác trong các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.
Tại cuộc điện đàm, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thượng nghị sĩ Steve Daines đánh giá cao việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình, thể hiện vai trò là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.
THÚC ĐẨY HỢP TÁC THỰC CHẤT, HƯỚNG TỚI HOÀN TẤT THỎA THUẬN THƯƠNG MẠI ĐỐI ỨNG
Tại cuộc điện đàm với Thượng Nghị sĩ Bill Hagerty, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ Đại hội XIV đã diễn ra thành công tốt đẹp, là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của Việt Nam. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.ĩ
Cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của Thượng nghị sĩ Bill Hagerty đối với Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ trong việc củng cố và phát triển khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.
Tại cuộc điện đàm, hai bên bày tỏ vui mừng khi tin cậy chính trị giữa hai nước tiếp tục tăng cường, hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư không ngừng mở rộng. Tổng Bí thư đặc biệt đánh giá cao hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là điểm sáng trong quan hệ hai nước.
Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục phát huy đà hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trong đó có kênh nghị viện; duy trì và thúc đẩy hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư theo hướng ổn định, bền vững; đồng thời mong Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý bom mìn, tẩy độc dioxin, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh, đồng thời, khẳng định tiếp tục hợp tác đầy đủ, có trách nhiệm với phía Hoa Kỳ trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích
Thượng nghị sĩ Bill Hagerty bày tỏ đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam, khẳng định mong muốn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục được làm sâu sắc hơn nữa trên cơ sở lợi ích chung của hai nước.
Thượng nghị sĩ Bill Hagerty cho rằng hai bên đã đạt được nhiều tiến triển quan trọng trong đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng; tin tưởng với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau, hai bên sẽ sớm hoàn tất hiệp định.; đồng thời khẳng định việc tăng cường hợp tác kinh tế hai nước sẽ góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Đánh giá cao và cảm ơn Việt Nam vì sự hợp tác tích cực, trách nhiệm trong việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích, Thượng nghị sĩ Bill Hagerty khẳng định Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh.
Thượng nghị sĩ Bill Hagerty cũng nhất trí với Tổng Bí thư về tầm quan trọng của việc duy trì tiếp xúc, đối thoại thường xuyên giữa hai bên, bày tỏ mong muốn sớm thăm lại Việt Nam để tiếp tục trao đổi trực tiếp về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời gửi lời chúc mừng Năm mới tới Tổng Bí thư và nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán.
