Trang chủ Tiêu điểm

Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Dũng Hiếu

09/03/2026, 23:03

Giảm thuế nhập khẩu ưu đãi về 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu, nhằm chủ động nguồn cung, ổn định thị trường trong bối cảnh biến động năng lượng toàn cầu.

Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%
Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Ngày 9/3, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, đang ảnh hưởng mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu, nhất là ảnh hưởng tới hoạt động của tàu thuyền qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển chiến lược của dầu thô Trung Đông.

Sự gián đoạn này ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực châu Á - nơi phụ thuộc lớn vào nguồn dầu thô từ Trung Đông, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng với mục tiêu  giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nhập khẩu, góp phần ổn định nguồn cung xăng dầu trong nước.

Nghị định số 72/2026/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng quy định tại Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan thành các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Cụ thể, giảm thuế suất khẩu ưu đãi từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21 - chưa pha chế); 2710.12.22 - pha chế với ethanol; 2710.12.24 - chưa pha chế; 2710.12.25 - pha chế với ethanol) và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80).

Thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine.

Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, p-xylen được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 9/3/2026 đến ngày 30/4/2026. Sau ngày Nghị định này hết hiệu lực, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023, trừ trường hợp đáp ứng yêu cầu cấp bách về đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, ổn định thị trường xăng, dầu cần phải kéo dài thời gian có hiệu lực của Nghị định, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính chủ trì, tổng hợp trình Chính phủ ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật để kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định này.

Nghị quyết 36/NQ-CP: Ứng phó linh hoạt trước biến động năng lượng

09:49, 09/03/2026

Nghị quyết 36/NQ-CP: Ứng phó linh hoạt trước biến động năng lượng

Lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước khủng hoảng tại Trung Đông

11:17, 05/03/2026

Lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước khủng hoảng tại Trung Đông

Việt Nam trở thành quốc gia liên kết của Cơ quan Năng lượng Quốc tế

22:10, 20/02/2026

Việt Nam trở thành quốc gia liên kết của Cơ quan Năng lượng Quốc tế

giảm thuế nhập khẩu Nghị định 72/2026/NĐ-CP thuế suất thuế nhập khẩu

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Kuwait về cung ứng dầu thô và ổn định Trung Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Kuwait về cung ứng dầu thô và ổn định Trung Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Kuwait trao đổi về tình hình Trung Đông, thúc đẩy hợp tác năng lượng, trong đó có khả năng tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam và phối hợp bảo đảm an toàn công dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị GE Vernova mở rộng hợp tác năng lượng chiến lược tại Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị GE Vernova mở rộng hợp tác năng lượng chiến lược tại Việt Nam

Tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn GE Vernova, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác với các tập đoàn năng lượng Hoa Kỳ, đề nghị GE Vernova tăng cường hợp tác về hạ tầng, công nghệ và nguồn nhân lực, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Trần Hồng Thái chính thức làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ông Trần Hồng Thái chính thức làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái vừa chính thức được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam...

Chương trình mục tiêu quốc gia: Khắc phục tình trạng phân bổ vốn dàn trải

Chương trình mục tiêu quốc gia: Khắc phục tình trạng phân bổ vốn dàn trải

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất cách xác định tiêu chí, hệ và phương pháp phân bổ vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia. Cơ chế này nhằm tăng cường tính tích hợp, khả năng điều tiết và minh bạch trong phân bổ nguồn lực, khắc phục tình trạng phân bổ vốn dàn trải.

Phát huy nguồn lực trí thức khoa học, công nghệ trong giai đoạn tới

Phát huy nguồn lực trí thức khoa học, công nghệ trong giai đoạn tới

Hội thảo "Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI" nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn tới.

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

eMagazine

Trao quyền cho phụ nữ là một đòn bẩy tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Tiêu điểm

2

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Kuwait về cung ứng dầu thô và ổn định Trung Đông

Tiêu điểm

3

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị GE Vernova mở rộng hợp tác năng lượng chiến lược tại Việt Nam

Tiêu điểm

4

Đẩy mạnh phối trộn, sử dụng xăng sinh học trong chuyển dịch năng lượng

Thị trường

5

Ông Trần Hồng Thái chính thức làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Kinh tế số

