Chủ Nhật, 02/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, động viên người dân vùng lũ thành phố Huế

Nguyễn Thuấn

02/11/2025, 13:58

Sáng 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã về thăm hỏi, động viên và trao quà cho người dân thành phố Huế – nơi vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề.

Sáng 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, thành phố Huế - Ảnh: TTXVN
Sáng 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, thành phố Huế - Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo nhanh của chính quyền địa phương, đến chiều 1/11, toàn thành phố Huế vẫn còn 8/40 xã, phường bị ngập nước, với mức ngập trung bình từ 0,3–0,5 m, có nơi sâu hơn. Một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng như xã Quảng Điền, Phong Dinh, phường Hóa Châu và Phú Hồ. Nhiều ngôi nhà vẫn còn chìm trong nước từ 0,3–0,7 m, lực lượng chức năng đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp đến thăm thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, thành phố Huế – khu vực bị chia cắt nhiều ngày do mưa lũ dâng cao.
Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, thành phố Huế là khu vực bị chia cắt do mưa lũ - Ảnh: TTXVN
Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, thành phố Huế là khu vực bị chia cắt do mưa lũ - Ảnh: TTXVN

Tại xã Quảng Điền – nơi bị cô lập trong nhiều ngày do mưa lũ dâng cao, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm các gia đình ở thôn Khuông Phò Đông, ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và chia sẻ với những tổn thất mà bà con phải gánh chịu. Tổng Bí thư bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, mong người dân cố gắng vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến nhà hỏi thăm người dân - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm đến nhà hỏi thăm người dân - Ảnh: TTXVN

Trong buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và đồng bào cả nước luôn hướng về miền Trung nói chung và thành phố Huế nói riêng với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sẻ chia, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn.

Tổng Bí thư thăm hỏi và tặng quà cho người dân
Tổng Bí thư thăm hỏi và tặng quà cho người dân

Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, quân đội, công an và chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân trong bão lũ.

Tổng Bí thư thăm hỏi và tặng quà cho người dân ở thôn Khuông Phò Đông - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư thăm hỏi và tặng quà cho người dân ở thôn Khuông Phò Đông - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, không để bất kỳ người dân nào bị thiếu đói, cô lập hoặc không được hỗ trợ. Cùng với đó, cần chủ động xây dựng các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng tránh lũ lụt, bảo vệ tính mạng và tài sản.

Tổng Bí thư thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao số tiền hỗ trợ 100 tỉ đồng và 200 tấn gạo cho thành phố Huế. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao số tiền hỗ trợ 100 tỉ đồng và 200 tấn gạo cho thành phố Huế. Ảnh: TTXVN

Chính phủ hỗ trợ thêm 100 tỷ đồng giúp Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 2/11, UBND Thành phố Huế cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp thêm 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho thành phố để khắc phục thiệt hại do mưa lũ và sớm ổn định đời sống người dân.

Nguồn kinh phí này được thực hiện theo đề xuất của Bộ Tài chính, nhằm giúp địa phương sửa chữa cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng và phục hồi sản xuất sau lũ. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, đảm bảo việc cấp phát theo đúng quy định.

UBND thành phố Huế có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, công khai, minh bạch, tránh thất thoát và báo cáo kết quả sử dụng cho các bộ, ngành liên quan.

Trước đó, ngày 29/10, Thủ tướng cũng đã quyết định hỗ trợ 350 tỷ đồng cho ba địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua, trong đó thành phố Huế nhận 150 tỷ đồng, Quảng Trị và Quảng Ngãi mỗi tỉnh 100 tỷ đồng.

Như vậy, sau hai đợt, tổng số kinh phí Chính phủ hỗ trợ thành phố Huế để khắc phục thiệt hại mưa lũ đã lên tới 250 tỷ đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

10:52, 31/10/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh

20:00, 30/10/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh

Từ khóa:

bão lũ miền Trung hỗ trợ khắc phục mưa lũ Hỗ trợ người dân Quảng Điền thành phố Huế thiệt hại mưa lũ Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Huế

Đọc thêm

Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Hàn Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Hàn Quốc

Tối 1/11 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Busan, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 tại thành phố Gyeongju và làm việc song phương tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung từ ngày 29/10 đến 1/11.

Đặt mục tiêu vận hành sàn giao dịch dữ liệu ngay trong tháng 11

Đặt mục tiêu vận hành sàn giao dịch dữ liệu ngay trong tháng 11

Việt Nam đang có một khối lượng dữ liệu khổng lồ nhưng đang bị phân tán, phân mảnh, "đang ngủ yên chứ chưa được đánh thức", chưa được khai thác, đặt ra yêu cầu kích hoạt được nguồn tài nguyên dữ liệu…

Tạo đột phá trong phát triển kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế

Tạo đột phá trong phát triển kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế

Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã đánh giá tiến độ, kết quả đạt được và định hướng nhiệm vụ thời gian tới, nhằm tạo bước đột phá trong phát triển khu vực kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế.

Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh

Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh

Ngày 1/11/2025, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”...

Cần xem xét tính khả thi về quy định kinh phí an ninh mạng phải đạt tối thiểu 10% dự án công nghệ

Cần xem xét tính khả thi về quy định kinh phí an ninh mạng phải đạt tối thiểu 10% dự án công nghệ

Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị Bộ Công An đánh giá tính khả thi của quy định tại Dự thảo Luật An ninh mạng: Kinh phí bảo vệ an ninh mạng phải bảo đảm tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai đề án, dự án... công nghệ thông tin...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Thế giới

Thị trường đất hiếm toàn cầu 30 năm qua

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Thế giới

Tỷ lệ nợ công trên GDP tại các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản cao nhất

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Show diễn lúc 5 giờ sáng thu hút hàng ngàn khán giả

Giải trí

2

Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Hàn Quốc

Tiêu điểm

3

Từ tro tàn đến biểu tượng Burger Singapore: Hành trình của doanh nhân trẻ Lee Syafiq

Doanh nghiệp

4

Xu thế dòng tiền: Vùng hỗ trợ 1600 điểm có đủ “cứng”?

Chứng khoán

5

Đặt mục tiêu vận hành sàn giao dịch dữ liệu ngay trong tháng 11

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy