Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, động viên người dân vùng lũ thành phố Huế

Sáng 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã về thăm hỏi, động viên và trao quà cho người dân thành phố Huế – nơi vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề.

Theo báo cáo nhanh của chính quyền địa phương, đến chiều 1/11, toàn thành phố Huế vẫn còn 8/40 xã, phường bị ngập nước, với mức ngập trung bình từ 0,3–0,5 m, có nơi sâu hơn. Một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng như xã Quảng Điền, Phong Dinh, phường Hóa Châu và Phú Hồ. Nhiều ngôi nhà vẫn còn chìm trong nước từ 0,3–0,7 m, lực lượng chức năng đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp đến thăm thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, thành phố Huế – khu vực bị chia cắt nhiều ngày do mưa lũ dâng cao.

Thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, thành phố Huế là khu vực bị chia cắt do mưa lũ - Ảnh: TTXVN

Tại xã Quảng Điền – nơi bị cô lập trong nhiều ngày do mưa lũ dâng cao, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm các gia đình ở thôn Khuông Phò Đông, ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và chia sẻ với những tổn thất mà bà con phải gánh chịu. Tổng Bí thư bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, mong người dân cố gắng vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến nhà hỏi thăm người dân - Ảnh: TTXVN

Trong buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và đồng bào cả nước luôn hướng về miền Trung nói chung và thành phố Huế nói riêng với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sẻ chia, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn.

Tổng Bí thư thăm hỏi và tặng quà cho người dân

Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, quân đội, công an và chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân trong bão lũ.

Tổng Bí thư thăm hỏi và tặng quà cho người dân ở thôn Khuông Phò Đông - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, không để bất kỳ người dân nào bị thiếu đói, cô lập hoặc không được hỗ trợ. Cùng với đó, cần chủ động xây dựng các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng tránh lũ lụt, bảo vệ tính mạng và tài sản.

Tổng Bí thư thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao số tiền hỗ trợ 100 tỉ đồng và 200 tấn gạo cho thành phố Huế. Ảnh: TTXVN