Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, động viên người dân vùng lũ thành phố Huế

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 02/11/2025
Nguyễn Thuấn
02/11/2025, 13:58
Sáng 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã về thăm hỏi, động viên và trao quà cho người dân thành phố Huế – nơi vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề.
Theo báo cáo nhanh của chính quyền địa phương, đến chiều 1/11, toàn thành phố Huế vẫn còn 8/40 xã, phường bị ngập nước, với mức ngập trung bình từ 0,3–0,5 m, có nơi sâu hơn. Một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng như xã Quảng Điền, Phong Dinh, phường Hóa Châu và Phú Hồ. Nhiều ngôi nhà vẫn còn chìm trong nước từ 0,3–0,7 m, lực lượng chức năng đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân.
Tại xã Quảng Điền – nơi bị cô lập trong nhiều ngày do mưa lũ dâng cao, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm các gia đình ở thôn Khuông Phò Đông, ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và chia sẻ với những tổn thất mà bà con phải gánh chịu. Tổng Bí thư bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, mong người dân cố gắng vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Trong buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể và đồng bào cả nước luôn hướng về miền Trung nói chung và thành phố Huế nói riêng với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sẻ chia, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn.
Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, quân đội, công an và chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân trong bão lũ.
Tổng Bí thư cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, không để bất kỳ người dân nào bị thiếu đói, cô lập hoặc không được hỗ trợ. Cùng với đó, cần chủ động xây dựng các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng tránh lũ lụt, bảo vệ tính mạng và tài sản.
Chính phủ hỗ trợ thêm 100 tỷ đồng giúp Huế khắc phục hậu quả mưa lũ
Ngày 2/11, UBND Thành phố Huế cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp thêm 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho thành phố để khắc phục thiệt hại do mưa lũ và sớm ổn định đời sống người dân.
Nguồn kinh phí này được thực hiện theo đề xuất của Bộ Tài chính, nhằm giúp địa phương sửa chữa cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng và phục hồi sản xuất sau lũ. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, đảm bảo việc cấp phát theo đúng quy định.
UBND thành phố Huế có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, công khai, minh bạch, tránh thất thoát và báo cáo kết quả sử dụng cho các bộ, ngành liên quan.
Trước đó, ngày 29/10, Thủ tướng cũng đã quyết định hỗ trợ 350 tỷ đồng cho ba địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua, trong đó thành phố Huế nhận 150 tỷ đồng, Quảng Trị và Quảng Ngãi mỗi tỉnh 100 tỷ đồng.
Như vậy, sau hai đợt, tổng số kinh phí Chính phủ hỗ trợ thành phố Huế để khắc phục thiệt hại mưa lũ đã lên tới 250 tỷ đồng.
10:52, 31/10/2025
Tối 1/11 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Busan, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 tại thành phố Gyeongju và làm việc song phương tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung từ ngày 29/10 đến 1/11.
Việt Nam đang có một khối lượng dữ liệu khổng lồ nhưng đang bị phân tán, phân mảnh, "đang ngủ yên chứ chưa được đánh thức", chưa được khai thác, đặt ra yêu cầu kích hoạt được nguồn tài nguyên dữ liệu…
Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã đánh giá tiến độ, kết quả đạt được và định hướng nhiệm vụ thời gian tới, nhằm tạo bước đột phá trong phát triển khu vực kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế.
Ngày 1/11/2025, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”...
Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị Bộ Công An đánh giá tính khả thi của quy định tại Dự thảo Luật An ninh mạng: Kinh phí bảo vệ an ninh mạng phải bảo đảm tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai đề án, dự án... công nghệ thông tin...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: