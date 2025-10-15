Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025

Nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), chiều 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt 95 đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

PHÁT HUY VAI TRÒ TRUNG TÂM CỦA NÔNG DÂN TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết những năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng thực chất, gắn với lợi ích thiết thực của hội viên.

Tổng Bí thư gặp mặt 95 đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025. Ảnh: TTXVN

Các phong trào lớn của Hội tiếp tục được triển khai hiệu quả, trong đó nổi bật là phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được phát động từ năm 1989. Phong trào đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế – xã hội ở nông thôn, với số hộ có thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng gấp ba lần và trên 1 tỷ đồng/năm tăng gấp đôi so với 5 năm trước.

Cùng với đó, phong trào “Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”, dù mới phát động đầu năm 2024, đã tạo hiệu ứng xã hội rõ nét. Sau một năm triển khai, các cấp Hội đã thành lập mới 679 hợp tác xã, 3.772 tổ hợp tác, thu hút hơn 745 nghìn hộ hội viên tham gia.

Hội Nông dân Việt Nam cũng đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ sản xuất, phát triển hàng chục nghìn mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho hơn 7.000 sản phẩm nông nghiệp và trên 8.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Trong Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” năm 2025, Hội đã tôn vinh 95 cá nhân tiêu biểu, gồm 63 nông dân xuất sắc đến từ 34 tỉnh, thành phố và 32 Nhà khoa học của nhà nông. Họ là những người có sáng kiến, đóng góp quan trọng trong sản xuất, nghiên cứu và xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả.

KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ LÀ ĐỘNG LỰC TRUNG TÂM CỦA NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội; đồng thời biểu dương 95 Nông dân xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông năm 2025.

Tổng Bí thư phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong suốt hành trình của dân tộc, nông dân luôn là lực lượng chiến lược – vừa là người sản xuất lương thực, vừa là chủ thể sáng tạo, bảo tồn và phát triển văn hóa, là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương khẳng định “Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế”, và thực tế nhiều năm qua cho thấy nông nghiệp luôn là điểm tựa vững chắc của nền kinh tế trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

Bày tỏ xúc động trước những câu chuyện và sáng kiến của các đại biểu, Tổng Bí thư ghi nhận tinh thần dám nghĩ, dám làm, khát vọng vươn lên của người nông dân Việt Nam. Tổng Bí thư đánh giá cao những sáng kiến và đề tài khoa học mang lại năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cho nông sản Việt, hình thành nên lớp nông dân hiện đại và đội ngũ “nhà khoa học của nhà nông” – những người đưa tri thức và công nghệ vào ruộng đồng, trang trại, nhà máy.

Tổng Bí thư nêu rõ đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm của dân tộc. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị đang chỉ đạo sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 19 để có các quyết sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới.

Để nông nghiệp bứt phá, nông thôn giàu đẹp, nông dân hạnh phúc, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đặt người nông dân ở vị trí trung tâm, coi họ là “người lính tiên phong trên mặt trận an ninh lương thực”, là doanh nhân của đồng đất, là kỹ sư sinh thái bảo vệ môi trường và là chủ thể văn hóa giữ gìn bản sắc dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu - Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, cần đưa khoa học – công nghệ vào trung tâm sản xuất nông nghiệp. Các nhà khoa học cần xuống đồng ruộng, doanh nghiệp và hợp tác xã đồng hành cùng nông dân chuẩn hóa quy trình, bảo đảm chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Cùng với đó, phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và tiết kiệm tài nguyên phải trở thành hướng đi chủ đạo của nông thôn mới nâng cao.

Tổng Bí thư mong muốn xây dựng nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình – nơi mỗi làng quê trở thành “miền đáng sống” với việc làm bền vững, môi trường trong lành và đời sống văn hóa phong phú.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ kỳ vọng 95 Nông dân xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông sẽ là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng làm giàu chính đáng, hỗ trợ cộng đồng cùng phát triển.

Tổng Bí thư kêu gọi họ trở thành hạt nhân xây dựng, nhân rộng mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến trong sản xuất, góp phần đưa nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững trong giai đoạn mới.