Tổng Bí thư Tô Lâm: Giữ vững “thế trận lòng dân”, xây dựng Quân khu 1 ngày càng vững mạnh

Chiều 16/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 1 (16/10/1945 - 16/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Lễ còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 1 - Ảnh: TTXVN

Trình bày diễn văn tại buổi Lễ, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 1 cho biết: Cách đây 80 năm, ngày 16/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trên cả nước, trong đó có Chiến khu 1. Từ đó, ngày 16/10 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang Quân khu 1.

Trong suốt 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; chủ động, sáng tạo, kiên cường trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua các thời kỳ, Quân khu 1 đã nhiều lần được điều chỉnh địa giới, với những tên gọi khác nhau như Chiến khu 1, Liên khu 1, Liên khu Việt Bắc, Quân khu Việt Bắc và Quân khu 1 như ngày nay.

Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, hai Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng tốt đẹp tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 1 qua các thời kỳ. Tổng Bí thư biểu dương những chiến công, thành tích mà lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã đạt được trong 80 năm qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Quân khu 1 - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Bắc - Quân khu 1 là địa bàn chiến lược trọng yếu, là “phên giậu” vững chắc, “tấm lá chắn” phía Đông Bắc của Tổ quốc; nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm căn cứ địa cách mạng, “cái nôi của cách mạng”, “thủ đô kháng chiến” của cả nước. Đây cũng là nơi ra đời các đội Cứu quốc quân, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát huy truyền thống cách mạng, 80 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

Đơn vị đã chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, góp phần củng cố mối quan hệ quân - dân bền chặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 1 tiếp tục quán triệt, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu vững mạnh, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, đặc biệt chú trọng “thế trận lòng dân”. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định khu vực biên giới.

Đồng thời, yêu cầu chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Quân khu cần tập trung xây dựng lực lượng “tinh, gọn, mạnh”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư lưu ý phải quan tâm bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, chăm lo đời sống bộ đội; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, quản lý, sử dụng trang bị kỹ thuật an toàn, hiệu quả. Quân khu cần chủ động phối hợp với các lực lượng, địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Quân khu 1, ghi nhận những công lao, thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Quân khu 1 tác phẩm “Bác Hồ về thăm quê năm 1961”, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin vào truyền thống cách mạng, bản lĩnh, sức mạnh của Lực lượng vũ trang Quân khu 1 trong giai đoạn mới.