Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chuyển động xanh

Hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ nghĩa vụ kiểm kê, báo cáo phát thải khí nhà kính

Hằng Anh

07/03/2026, 14:47

Trong số hơn 2.000 cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính nằm trong danh mục cập nhật, có 157 cơ sở có vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam thuộc diện bắt buộc tuân thủ nghĩa vụ kiểm kê, báo cáo phát thải và các yêu cầu liên quan về lập kế hoạch giảm phát thải, chiếm 7% số doanh nghiệp...

Những doanh nghiệp có mức phát thải lớn nằm trong danh mục quy định phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Ảnh minh họa
Những doanh nghiệp có mức phát thải lớn nằm trong danh mục quy định phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Ảnh minh họa

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam cũng như Nhật bản nắm bắt, thực hiện các quy định kiểm kê khí nhà kính, ngày 6/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản tổ chức cuộc họp “Các quy định về Nghị định 119/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP) về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone”. Chương trình với sự phối hợp thực hiện từ Trung tâm Hợp tác Môi trường Hải ngoại Nhật Bản và Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC).

157 CƠ SỞ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM THUỘC DIỆN TUÂN THỦ NGHĨA VỤ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Trong những năm qua, Việt Nam đã có những văn bản pháp lý yêu cầu thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở và lập kế hoạch giảm phát thải.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, cho biết Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; đặt nền móng cho hệ thống quản lý phát thải khí nhà kính tại Việt Nam, bao gồm kiểm kê khí nhà kính, thực hiện các biện pháp giảm phát thải và từng bước hình thành thị trường carbon trong nước.

Sau hơn hai năm triển khai, trên cơ sở thực tiễn và tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2022/NĐ-CP nhằm hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường tính công bằng, minh bạch và chuẩn bị cho việc vận hành thị trường carbon tại Việt Nam trong giai đoạn tới.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu thông tin về những điểm mới trong Nghị định số 119/2025/NĐ-CP. Ảnh: Đ.Phong
Ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu thông tin về những điểm mới trong Nghị định số 119/2025/NĐ-CP. Ảnh: Đ.Phong

Nghị định số 119/2025/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng, trong đó có hoàn thiện cơ chế phân bổ và quản lý hạn ngạch phát thải khí nhà kính, hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường carbon. Nghị định 119 cũng cũng bổ sung quy định về thẩm định kết quả giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời, tăng cường tính công bằng, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Cụ thể, Nghị định số 119/2025/NĐ-CP đã làm rõ hơn cơ chế xác định, phân bổ và quản lý hạn ngạch phát thải khí nhà kính đối với các cơ sở phát thải khí nhà kính thuộc danh mục phải kiểm kê khí nhà kính trong Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (cập nhật).

Quy định này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai cơ chế phân bổ hạn ngạch phát thải trong các lĩnh vực phát thải lớn; đồng thời cho phép doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc quản lý, triển khai hạn ngạch được phân bổ, bao gồm khả năng chuyển đổi, trao đổi hoặc sử dụng để bù trừ phát thải khí nhà kính theo quy định. Theo Cục Biến đổi khí hậu, đây là bước chuẩn bị quan trọng cho vận hành thị trường carbon của Việt Nam theo lộ trình.

Theo danh mục cập nhật tại Quyết định 13/2024/QĐ-TTg, trong số 2166 cơ sở, có 157 doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam thuộc diện bắt buộc tuân thủ nghĩa vụ kiểm kê, báo cáo phát thải khí nhà kính và các yêu cầu liên quan về lập kế hoạch giảm phát thải, chiếm 7% số doanh nghiệp. Có 1 cơ sở sản xuất thép và 1 cơ sở sản xuất xi măng được phân bổ hạn ngạch thí điểm giai đoạn 2025-2026.

Do đó, cuộc họp tạo cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi sâu hơn về các quy định kỹ thuật, đặc biệt là những nội dung có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư và hoạt động tại Việt Nam.

Thông qua hội thảo tạo diễn đàn trao đổi thông tin và cung cấp hướng dẫn thực tiễn, hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản thuộc diện áp dụng thực hiện đúng các nghĩa vụ pháp lý và chuẩn bị cho chu kỳ kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở lần thứ hai, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3/2027. Bên cạnh đó, cung cấp thông tin cơ hội và nguồn lực hỗ trợ để doanh nghiệp triển khai hoạt động giảm phát thải và đầu tư bền vững.

Các chuyên gia Việt Nam, Nhật Bản đã cung cấp thông tin về các cơ hội và nguồn lực hỗ trợ để doanh nghiệp triển khai hoạt động giảm phát thải và đầu tư bền vững; quy định và hướng dẫn triển khai liên quan đến báo cáo kiểm kê khí nhà kính, xây dựng kế hoạch giảm nhẹ; việc hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực cần thiết; định hướng tương lai về hệ thống báo cáo kiểm kê trực tuyến…

Đại diện Cục Biến đổi khí hậu cho biết đang tiến hành cập nhật quyết định 13 theo theo phương pháp mới, bên cạnh nâng cao chất lượng soát sẽ gắn với mã số thuế để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khi tham gia thị trường carbon, trao đổi bù trừ tín chỉ carbon thời gian tới. Theo quy định, đến 31/3/2027, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng như các cơ sở trong danh mục mới sẽ phải nộp báo cáo kiểm kê khí nhà kính.

Đáng chú ý, xu hướng hiện nay có thể sẽ không triển khai kiểm kê khí nhà kính 2 năm/lần mà làm hàng năm. Để giảm thiểu áp lực, khó khăn cho doanh nghiệp, cơ quan chức năng sẽ ban hành hệ thống báo cáo khí nhà kính trực tuyến. Các doanh nghiệp nhập dữ liệu đầu vào (nhiên liệu, nguyên liệu, số liệu hoạt động sản xuất…) sau đó hệ thống sẽ tự động tính toán và trích xuất báo cáo kiểm kê khí nhà kính.

HỢP TÁC HỖ TRỢ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, PHÁT TRIỂN XANH TRÊN TOÀN CHUỖI CUNG ỨNG

Trong thời gian qua, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính ngày càng được tăng cường thông qua nhiều sáng kiến khu vực và toàn cầu.

Trong đó, Việt Nam đang tích cực triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam với các đối tác phát triển  nhằm huy động nguồn lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế để hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng ít phát thải và bền vững.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tham gia Sáng kiến Cộng đồng phát thải bằng 0 châu Á (AZEC) do Nhật Bản khởi xướng, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác khu vực trong phát triển công nghệ năng lượng sạch, giảm phát thải và xây dựng các chuỗi giá trị carbon thấp tại châu Á.

Ông Nomoto Takuya, Chuyên viên đàm phán cấp cao, Văn phòng Đàm phán về Biến đổi khí hậu thuộc Vụ Chiến lược quốc tế, Bộ Môi trường Nhật Bản. Ảnh: T.Nguyên
Ông Nomoto Takuya, Chuyên viên đàm phán cấp cao, Văn phòng Đàm phán về Biến đổi khí hậu thuộc Vụ Chiến lược quốc tế, Bộ Môi trường Nhật Bản. Ảnh: T.Nguyên

Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các giải pháp công nghệ và mô hình sản xuất ít phát thải. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động triển khai các hoạt động như: cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất; áp dụng công nghệ sản xuất ít phát thải; phát triển năng lượng tái tạo; xây dựng chuỗi cung ứng carbon thấp.

Với kinh nghiệm và năng lực công nghệ, các doanh nghiệp Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi xanh của nền kinh tế Việt Nam; đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực như: phát triển công nghệ giảm phát thải khí nhà kính; thúc đẩy các dự án tín chỉ carbon; hỗ trợ xây dựng hệ thống MRV; triển khai các sáng kiến chuyển dịch năng lượng.

Ông Nomoto Takuya, Chuyên viên đàm phán cấp cao, Văn phòng Đàm phán về Biến đổi khí hậu thuộc Vụ Chiến lược quốc tế, Bộ Môi trường Nhật Bản nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đang xảy ra trên toàn cầu đòi hỏi các chính sách cấp thiết để ứng phó, khắc phục.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Nhật Bản đã cùng đặt mục tiêu hướng tới NetZero vào năm 2050. Tại Đối thoại cấp cao Bộ trưởng Nhật Bản- ASEAN về Môi trường và Biến đổi Khí hậu diễn ra tháng 9/2025, các bên đã nhất trí thông qua Chương trình Chiến lược ASEAN- Nhật Bản về khí hậu và môi trường (SPACE).

Việt Nam cũng tham gia Sáng kiến Cộng đồng phát thải bằng 0 châu Á (AZEC) do Nhật Bản khởi xướng, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 đồng hành với tăng trưởng kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua cụ thể hóa giảm phát thải khí thải nhà kính trong toàn bộ chuỗi cung ứng, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh toàn cầu.

Từ năm 2017, Bộ Môi trường Nhật Bản cũng đã triển khai chương trình PaSTI- Sáng kiến Đối tác Minh bạch vì Sự hợp tác đổi mới, trong đó có Việt Nam để thực hiện các hoạt động thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính ở cấp cơ sở.

Kiểm kê khí nhà kính: Đừng để “ma trận” số liệu bủa vây doanh nghiệp

18:58, 15/01/2026

Kiểm kê khí nhà kính: Đừng để “ma trận” số liệu bủa vây doanh nghiệp

Kiểm kê khí nhà kính 2026: Biến thách thức CBAM thành lợi thế cho doanh nghiệp xuất khẩu

08:23, 26/11/2025

Kiểm kê khí nhà kính 2026: Biến thách thức CBAM thành lợi thế cho doanh nghiệp xuất khẩu

Thực hiện kiểm kê khí nhà kính: Doanh nghiệp nên bắt đầu thế nào?

12:07, 02/11/2024

Thực hiện kiểm kê khí nhà kính: Doanh nghiệp nên bắt đầu thế nào?

Từ khóa:

Bộ Môi trường Nhật Bản chuỗi cung ứng carbon thấp Cục Biến đổi khí hậu Doanh nghiệp Nhật Bản Giảm phát thải khí nhà kính hạn ngạch phát thải hệ thống báo cáo khí nhà kính kiểm kê khí nhà kính mục tiêu NetZero 2050 Nghị định số 119/2025/NĐ-CP phân bổ hạn ngạch phát thải Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg Sáng kiến Cộng đồng phát thải bằng 0 châu Á Thị trường carbon

Đọc thêm

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội

Nếu không sớm chuyển đổi sang mô hình phát triển dựa vào thiên nhiên, những rủi ro về tài nguyên và biến đổi khí hậu có thể trở thành lực cản đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong dài hạn...

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện vận hành thị trường carbon tại Việt Nam

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện vận hành thị trường carbon tại Việt Nam

Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để chuẩn bị cho thị trường carbon. Theo đánh giá của chuyên gia, khung pháp lý chung cho thị trường carbon ở Việt Nam đã tương đối đầy đủ để sẵn sàng vận hành thị trường...

Vận hành hệ thống thông tin khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Vận hành hệ thống thông tin khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Đây là hệ thống kỹ thuật quan trọng, tạo nền tảng cho việc quản lý tổng hợp, thống nhất hoạt động giao khu vực biển; theo dõi, giám sát quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên cả nước; đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu tập trung, đồng bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương...

Huế xây dựng các giải pháp phòng chống sạt lở, ngập lụt và quản lý tài nguyên nước

Huế xây dựng các giải pháp phòng chống sạt lở, ngập lụt và quản lý tài nguyên nước

Thành phố Huế đang thúc đẩy hợp tác với Trường Đại học Thủy lợi nhằm xây dựng các giải pháp khoa học- công nghệ trong phòng chống sạt lở, ngập lụt và quản lý tài nguyên nước, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu...

Chuyển dịch năng lượng và nhiên liệu sinh học: Động lực tạo đột phá cho kinh tế xanh

Chuyển dịch năng lượng và nhiên liệu sinh học: Động lực tạo đột phá cho kinh tế xanh

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero) vào năm 2050, Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng của chuyển dịch năng lượng, từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh học...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội

Kinh tế xanh

2

Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải biển, đe dọa thương mại châu Phi

Thế giới

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đánh giá đúng tình hình thế giới, chủ động phản ứng chính sách

Tiêu điểm

4

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

5

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy