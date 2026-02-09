Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 09/02/2026
Hà Lê
09/02/2026, 16:07
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối trực tuyến tới 168 xã, phường. Tổng Bí thư ghi nhận kết quả phát triển của Thành phố và định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Sáng 9/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, với kết nối trực tuyến tới 168 xã, phường trên địa bàn.
Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình chính sách, người có công.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế năng động, địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng năm mới tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách và toàn thể nhân dân Thành phố.
Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong năm 2025 – năm cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII, dù bối cảnh quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ vững bản lĩnh, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đạt nhiều kết quả đáng trân trọng.
Nêu rõ năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với các dấu mốc lịch sử lớn của Thành phố, Tổng Bí thư lưu ý trách nhiệm tiếp nối truyền thống và yêu cầu Thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Thành phố tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; cụ thể hóa bằng chương trình hành động rõ nhiệm vụ, tiến độ; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.
Thành phố tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số; tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù.
Tổng Bí thư cũng yêu cầu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; làm tốt công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.
Trước yêu cầu cấp thiết về dữ liệu phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gia đoạn mới, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương thống nhất rút ngắn thời gian thu thập thông tin và xử lý dữ sớm hơn 7 tháng so với kết hoạch, đặt mục tiêu công bố kết quả sơ bộ vào ngày 30/6/2026…
Hai phong trào thi đua trọng tâm: “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển doanh nghiệp làm động lực.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 68/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (phiên họp thứ 6)...
Gặp mặt, vinh danh các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định kiều bào là bộ phận máu thịt, nguồn lực quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ trao đổi về việc triển khai nhận thức chung cấp cao, qua đó thúc đẩy quan hệ Việt – Trung tiếp tục phát triển ổn định, thực chất và bền vững trong giai đoạn mới.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: