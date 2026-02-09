Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối trực tuyến tới 168 xã, phường. Tổng Bí thư ghi nhận kết quả phát triển của Thành phố và định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Sáng 9/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, với kết nối trực tuyến tới 168 xã, phường trên địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Việt Dũng

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình chính sách, người có công.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế năng động, địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng năm mới tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách và toàn thể nhân dân Thành phố.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong năm 2025 – năm cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII, dù bối cảnh quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ vững bản lĩnh, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đạt nhiều kết quả đáng trân trọng.

Nêu rõ năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với các dấu mốc lịch sử lớn của Thành phố, Tổng Bí thư lưu ý trách nhiệm tiếp nối truyền thống và yêu cầu Thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Thành phố tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; cụ thể hóa bằng chương trình hành động rõ nhiệm vụ, tiến độ; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

Thành phố tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số; tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; làm tốt công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.