Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Việt An
10/10/2025, 13:54
Tổng Bí thư chia sẻ những khó khăn, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đã phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển với nhiều dấu ấn mới...
Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, sáng 10/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.
Tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh đã báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả công tác của Đại sứ quán, tình hình quan hệ song phương Việt Nam - Triều Tiên trong thời gian qua.
Phát huy truyền thống đoàn kết, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên luôn giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Triều Tiên.
Đại sứ Lê Bá Vinh khẳng định trong thời gian tới, Đại sứ quán sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, góp phần đưa Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới.
Phát biểu bày tỏ vui mừng đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên và gửi tới tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gia đình lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên lần này là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Triều Tiên (31/1/1950-31/1/2025). Đây là dịp quan trọng để khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên.
Tổng Bí thư chia sẻ những khó khăn, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đã phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển với nhiều dấu ấn mới.
Thông tin về tình hình trong nước và lưu ý trước tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Triều Tiên, Tổng Bí thư đề nghị toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tại Triều Tiên, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước, thúc đẩy hai bên duy trì, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp lợi ích của mỗi nước, luật pháp và quy định của mỗi nước cũng như quốc tế, có lợi cho việc duy trì hòa bình, phát triển của khu vực; thúc đẩy các hoạt động giao lưu phù hợp với nhu cầu của hai bên, giao lưu giữa nhân dân hai nước...
Tổng Bí thư nhấn mạnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ đối ngoại; thông tin kịp thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và sở tại; phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” cùng nhau ổn định cuộc sống.
Hội nghị sẽ thông qua các Tuyên bố chung và các văn kiện quan trọng khác, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động về Thể thao ASEAN giai đoạn 2021-2025; Thảo luận và xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động thể thao ASEAN cho giai đoạn tiếp theo...
Tối 9/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2025) do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức. Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng.
Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc chiều 9/10 tại Hà Nội không chỉ tôn vinh những doanh nhân, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trong hành trình phát triển quốc gia thời kỳ mới.
Chiều 9/10, kết luận Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu 5 mong muốn và đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phát huy "3 tiên phong" và tin tưởng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam sẽ cùng đất nước vươn xa.
Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai tại Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay đã gây thiệt hại 35.000 tỷ đồng, làm giảm 0,2% GDP - tương đương mức thiệt hại bằng 50% so với năm 2024, cả về kinh tế và số người thiệt mạng...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: