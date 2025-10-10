Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8

Hội nghị sẽ thông qua các Tuyên bố chung và các văn kiện quan trọng khác, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động về Thể thao ASEAN giai đoạn 2021-2025; Thảo luận và xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động thể thao ASEAN cho giai đoạn tiếp theo...

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS 16), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS 8) và các Hội nghị liên quan năm 2025 do Việt Nam đăng cai, tổ chức họp báo thông tin về sự kiện lần này.

Năm 2025, theo cơ chế luân phiên, Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò chủ trì tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS 16), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS 8) và các Hội nghị liên quan, trong đó bao gồm: Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao + Nhật Bản lần thứ 5 (AMMS + Nhật Bản 5) và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao + Trung Quốc lần thứ 2 (AMMS + Trung Quốc 2) cùng các sự kiện liên quan khác dự kiến được tổ chức ngay trước thềm AMMS 8.

Phát biểu tại họp báo, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến cho biết thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam (trong vai trò thường trực tổ chức) đã triển khai rất nhiều công việc liên quan, để công tác chuẩn bị tổ chức SOMS 16, AMMS 8 và các Hội nghị liên quan được tiến hành một cách bài bản, chu đáo nhất, từ nội dung, hậu cần, an ninh, an toàn…

Chính thức diễn ra từ ngày 13-17/10, với chủ đề “Navigating Sports - Contributing to Sustainable Development” (Định hướng Thể thao góp phần phát triển bền vững), Hội nghị AMMS 8 lần này tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, phản ánh toàn diện sự phát triển thể thao khu vực trong giai đoạn mới.

Các nội dung trọng tâm gồm phát triển thể thao chuyên nghiệp gắn với khoa học và kinh tế thể thao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; Thúc đẩy bình đẳng giới, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, thanh thiếu niên và người khuyết tật; Bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống, gắn kết với văn hóa và bản sắc ASEAN; Thành lập Trung tâm Thể thao thành tích cao ASEAN để tạo môi trường tập huấn, trao đổi chuyên môn và nâng tầm vận động viên; Phát huy vai trò của thể thao trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và phát triển bền vững; Thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN với các nước đối thoại (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc...) và các tổ chức quốc tế; Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong cơ chế hợp tác chuyên ngành của ASEAN; Quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng ASEAN.

Hội nghị sẽ đón tiếp khoảng 200 đại biểu tham dự, là Bộ trưởng, Thứ trưởng, người đứng đầu cơ quan Thể thao các nước ASEAN và Timor Leste; các quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao; đại diện Bộ, cơ quan Thể thao Nhật Bản, Trung Quốc cùng các tổ chức quốc tế liên quan.

Dự kiến, Hội nghị sẽ thông qua các Tuyên bố chung và các văn kiện quan trọng khác, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động về Thể thao ASEAN giai đoạn 2021-2025; Thảo luận và xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động thể thao ASEAN cho giai đoạn tiếp theo, thông qua kết quả của các Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về thể thao; Xây dựng kế hoạch hợp tác thể thao ASEAN với Nhật Bản, Trung Quốc và các đối tác khác.

Một trong những điểm nhấn quan trọng tại AMMS 8 là phối hợp với Ban Thư ký ASEAN góp ý các văn kiện, thúc đẩy hợp tác với nhiều đối tác khác như: Hàn Quốc, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Tổ chức Phòng chống Doping Thế giới (WADA) và Tổ chức phòng chống doping khu vực (SEARADO).

Chia sẻ về Hội nghị lần này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, nhấn mạnh đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao và các Hội nghị liên quan là dịp khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực, đồng thời thúc đẩy hợp tác thể thao ASEAN.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Đây cũng là cơ hội giúp Việt Nam tiếp cận kinh nghiệm quản lý, mô hình phát triển và nguồn lực quốc tế. Các lĩnh vực như: Khoa học thể thao, giáo dục thể chất, thể thao cho người khuyết tật, hay thể thao học đường sẽ được thúc đẩy thông qua hợp tác quốc tế, từ đó nâng cao năng lực toàn diện của Thể thao Việt Nam.