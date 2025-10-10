Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hà Nội phải là nơi “phát sáng nhân tài, khai phóng trí tuệ, lan tỏa nhân văn”

Thủ tướng đề nghị Hà Nội tập trung thực hiện “5 trọng tâm - 3 không - 1 mục tiêu xuyên suốt” và tiếp tục viết nên hành trình “Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc” của dân tộc, trở thành nơi “phát sáng nhân tài; khai phóng trí tuệ; lan tỏa nhân văn; hòa hợp thiên nhiên; tiến cùng thời đại”.

Sáng 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, dự Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030. Đại hội có hơn 600 đại biểu, đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025.

LAN TỎA NIỀM TIN, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030 tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn mới. Đại hội cũng biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu và giới thiệu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội. Ảnh: Nhân Dân

Trong giai đoạn 2020 - 2025, các phong trào thi đua yêu nước của Hà Nội được đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức tổ chức, hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp, bám sát nhiệm vụ chính trị và tiêu chí thi đua cụ thể.

Các phong trào như “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, “Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính” hay phong trào “Thi hành Luật Thủ đô” được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Từ các phong trào này, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới được phát hiện, lan tỏa trong cộng đồng. 5 năm qua, Hà Nội có 8 tập thể, cá nhân được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; hàng trăm tập thể, cá nhân nhận các danh hiệu cao quý khác. Riêng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” được trao cho 3.750 cá nhân, trong đó chỉ 9 tháng năm 2025 đã có gần 300 cá nhân được tuyên dương.

Giai đoạn 2025 - 2030, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Thủ đô sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá: đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển hạ tầng hiện đại; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa, con người Hà Nội; đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí. Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế và xây dựng hệ thống chính trị “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng, biểu dương thành tích của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến, Công dân Thủ đô ưu tú và gương người tốt, việc tốt. Thủ tướng khẳng định, đây là những “bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp” góp phần làm nên thành tích chung của Thủ đô trong 5 năm qua.

THI ĐUA PHẢI THỰC CHẤT, HIỆU QUẢ, KHÔNG HÌNH THỨC

Thủ tướng nhắc lại cách đây hơn 77 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, khẳng định “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Từ đó, phong trào thi đua yêu nước trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, gắn bó chặt chẽ với lịch sử cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nhân Dân

Thủ tướng đánh giá với vị thế là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế, Hà Nội luôn đi đầu trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy khát vọng cống hiến và huy động sức mạnh toàn dân. Qua đó, Thủ đô đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn vừa qua.

Thẳng thắn chỉ rõ những điểm còn hạn chế trong tổ chức phong trào thi đua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thời điểm hiện nay là giai đoạn cao điểm để cả nước và Hà Nội phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn quốc, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nhân Dân

Theo Thủ tướng, đây là thời điểm quan trọng để Hà Nội phát huy tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, đi đầu và dẫn dắt cả nước trong mọi phong trào thi đua. Công tác thi đua, khen thưởng cần trở thành động lực nội sinh trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị Thủ đô trong sạch, vững mạnh. Các phong trào thi đua của Thủ đô phải đi vào thực chất, hiệu quả hơn, tránh hình thức, để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.

Thủ tướng đề nghị Hà Nội tập trung thực hiện “5 trọng tâm - 3 không - 1 mục tiêu xuyên suốt”. Trong đó, 5 trọng tâm gồm: Xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kiến tạo phát triển, vì dân phục vụ; Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn; Tạo đột phá trong phát triển thể chế, hạ tầng, quản trị; Phát triển con người toàn diện, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; Phát triển văn hóa nghìn năm văn hiến, coi văn hóa là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển.

Ba “không” là: không hình thức, chiếu lệ; không khoe khoang, sáo rỗng; không làm mà thiếu hiệu quả hoặc thiếu sự hưởng ứng của nhân dân.

Một mục tiêu xuyên suốt là viết tiếp hành trình “Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc”, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành Thủ đô bám sát chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện rõ ràng, đưa Hà Nội phát triển trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của khu vực.

Hơn 600 đại biểu dự Đại hội được Thủ tướng kỳ vọng tiếp tục là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở, để “ngọn lửa thi đua luôn sáng mãi”. Thủ tướng nhấn mạnh lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta”.

Bày tỏ niềm tin vào truyền thống đoàn kết, tinh thần thi đua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn phong trào thi đua yêu nước Hà Nội gặt hái nhiều thành công mới, đưa Hà Nội trở thành Thủ đô xã hội chủ nghĩa, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, sáng mãi lương tri và phẩm giá con người, xứng đáng với vai trò “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.