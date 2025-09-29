Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế, ngày càng chứng minh rằng các quốc gia có thể vượt qua quá khứ để xây dựng tương lai hợp tác và hữu nghị tốt đẹp, trên cơ sở xây dựng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ lợi ích chung...

Chiều 29/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper. Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực, với nhiều kết quả tích cực, nhất là trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động thiết thực để kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Trao đổi thông tin về các định hướng lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong điều hành kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, mong muốn cùng Mỹ tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, tăng cường nội hàm chiến lược trong các lĩnh vực hợp tác, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản về tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam.

Ghi nhận quan hệ hai nước phát triển tích cực, thực chất trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế, ngày càng chứng minh rằng các quốc gia có thể vượt qua quá khứ để xây dựng tương lai hợp tác và hữu nghị tốt đẹp, trên cơ sở xây dựng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ lợi ích chung.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả chương trình nghị sự, thúc đẩy các chuyến thăm lẫn nhau ở các cấp, cùng thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận các nỗ lực của Đại sứ Marc E. Knapper và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Mỹ trong thúc đẩy, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và nội dung hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ trên mọi lĩnh vực như chính trị - đối ngoại, kinh tế - thương mại - đầu tư, quốc phòng - an ninh, hợp tác nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh…

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Báo Nhân dân.

Nhấn mạnh Việt Nam xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại Việt Nam và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mỹ, đem lại lợi ích và tạo ra nhiều việc làm cho nhân dân hai nước.

Khẳng định phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược về tăng trưởng, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn và thuộc ưu tiên cao như khoa học - công nghệ, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp năng lượng và chuyển đổi số, đồng thời tạo điều kiện cho Việt Nam mua sắm hàng hóa công nghệ cao và thúc đẩy tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Mỹ.

Đại sứ Marc E. Knapper bày tỏ vinh dự được gặp lại Tổng Bí thư Tô Lâm, gửi lời chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, như đã thể hiện trong thông điệp được Đại sứ chuyển tải khi thăm Nhà 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đại sứ khẳng định sự quan tâm, ủng hộ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và sự phối hợp của các bộ, ngành là nguồn động viên, động lực rất lớn để thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Mỹ phát triển tốt đẹp trong thời gian qua và trong nhiều năm tới.

Đại sứ Marc E. Knapper cũng khẳng định Chính phủ Tổng thống Trump rất coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ và mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Đại sứ cho biết phía Mỹ đánh giá cao đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam và luôn ủng hộ Việt Nam phát huy vai trò, ảnh hưởng ngày càng gia tăng của mình trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Đại sứ Mỹ khẳng định một Việt Nam “mạnh, độc lập, thịnh vượng, tự cường” đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới và là điều Mỹ luôn ủng hộ.

Đại sứ Marc E. Knapper đặc biệt cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và đánh giá cao những biện pháp thiết thực của Việt Nam trong thời gian trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại hài hòa và bền vững giữa Việt Nam và Mỹ.

Đại sứ khẳng định các doanh nghiệp và đối tác Mỹ rất coi trọng hợp tác kinh tế - đầu tư, thương mại với Việt Nam, trong đó Việt Nam được xem là một trong những đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và thị trường Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội cho các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ.

Đại sứ sẽ nỗ lực trong vai trò thúc đẩy các cơ quan liên quan của Mỹ phối hợp với Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã ký kết, triển khai hiệu quả Đối tác chiến lược toàn diện trên tất cả các trụ cột đã đề ra.