Thứ Năm, 11/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn

11/09/2025, 07:29

Tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Australia và nhấn mạnh Australia là một đối tác tin cậy của Việt Nam...

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Ảnh: Báo Nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Ảnh: Báo Nhân dân.

Chiều 10/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn nhân dịp Toàn quyền Australia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao Toàn quyền Australia lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước Việt Nam, chúc mừng những thành tựu của Australia trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về khoa học - công nghệ, đa dạng văn hóa và ứng phó với biến đổi khí hậu; tin tưởng Australia sẽ ngày càng khẳng định vị thế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam cũng như tinh thần lạc quan, kiên cường của nhân dân Việt Nam trong quá trình dựng xây đất nước; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Toàn quyền Australia nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác tin cậy nhất của Australia, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực để hướng đến một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Australia và nhấn mạnh Australia là một đối tác tin cậy của Việt Nam; bày tỏ vui mừng khi quan hệ song phương ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả; hai bên trở thành những đối tác then chốt, hàng đầu của nhau về chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc.

Để đạt hai mục tiêu 100 năm, mới đây Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra nhiều quyết sách quan trọng. Trong bối cảnh đó Việt Nam hoan nghênh Australia hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam triển khai những chính sách then chốt này. Tổng Bí thư bày tỏ hy vọng với quyết tâm chính trị cao của cả hai bên, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng với nền tảng kết nối nhân dân vững chắc giữa hai nước khi cộng đồng người gốc Việt tại Australia ngày càng phát triển và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước Australia cũng như quan hệ song phương.

Ở chiều ngược lại, dù với quy mô nhỏ hơn, cộng đồng Australia tại Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy các kết nối về kinh tế, hợp tác khoa học, giáo dục. Trên nền tảng hợp tác giáo dục ngày càng phát triển, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng hơn nữa hợp tác về phát triển nguồn nhân lực và lao động, nhất là lao động kỹ thuật cao cũng như các chuyên gia, nhà khoa học.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị hai nước triển khai các chương trình hợp tác hiện có về khoa học - công nghệ và mở rộng trao đổi nhân tài, tạo điều kiện cho các nhà khoa học và doanh nhân trẻ hai nước giao lưu, hợp tác trong những lĩnh vực tiên phong. Tổng Bí thư đánh giá đây là lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng, đặc biệt quan trọng do Australia có lợi thế về nghiên cứu khoa học và Việt Nam đã xác định đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Về biến đổi khí hậu, hai lãnh đạo nhất trí đây là thách thức chung của cả hai quốc gia cũng như toàn cầu. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao hỗ trợ mà Australia đã dành cho Việt Nam trong lĩnh vực này và đề nghị tiếp tục tăng cường hợp tác hướng tới việc phát triển xanh, bền vững.

Đọc thêm

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Toàn quyền Australia

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Toàn quyền Australia

Với những thành tựu nổi bật trong hơn nửa thế kỷ qua và kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam lần này của Toàn quyền Sam Mostyn, Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước...

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Cơ quan soạn thảo nghị định hướng dẫn khẩn trương hoàn thành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Cơ quan soạn thảo nghị định hướng dẫn khẩn trương hoàn thành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo các nghị định hướng dẫn thi hành Luật số 68/2025/QH15 phải khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.

Xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền – Động lực mới cho phát triển kinh tế số

Xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền – Động lực mới cho phát triển kinh tế số

AI chủ quyền không chỉ bảo vệ dữ liệu quốc gia mà còn mở ra động lực tăng trưởng kinh tế số. Phát triển công nghệ lõi, hạ tầng và ứng dụng AI nhằm phục vụ các ngành trọng điểm sẽ giúp Việt Nam tự chủ trong kỷ nguyên số.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Sáng 10/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Toàn quyền Australia

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Toàn quyền Australia

Chuyến thăm của Toàn quyền Australia Sam Mostyn diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia phát triển ngày càng mạnh mẽ...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được vinh danh cùng Chủ tịch Fed

Tài chính

2

Thanh khoản thấp cùng diễn biến ổn định đang tạo điều kiện để VN-Index duy trì nhịp tích lũy

Chứng khoán

3

Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố Thái Bình cũ

Dự án

4

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Cơ quan soạn thảo nghị định hướng dẫn khẩn trương hoàn thành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Tiêu điểm

5

Bắc Ninh: Thành lập tổ thường trực 24/24 triển khai xây dựng sân bay Gia Bình

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: