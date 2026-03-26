Tăng tốc đầu tư và kết nối hạ tầng giao thông Việt Nam – Nga
Dũng Hiếu
26/03/2026, 06:51
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 25/3 (giờ địa phương), tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo AFK Sistema - Tập đoàn tư nhân lớn nhất của LB Nga và Tổng công ty Đường sắt Nga.
MỞ RỘNG DƯ ĐỊA ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NGA
Làm việc với Chủ tịch AFK Sistema Vladimir Petrovich Evtushenkov và các cộng sự, Thủ tướng đánh giá cao việc Tập đoàn thời gian qua đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp lớn của Việt Nam để triển khai các chương trình hợp tác.
Thủ tướng đề nghị AFK Sistema tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam theo hướng đa dạng, tập trung và hiệu quả hơn, góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà Liên bang Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu; công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an ninh mạng; dược phẩm...
Chủ tịch Vladimir Petrovich Evtushenkov cảm ơn Thủ tướng và nhắc lại ấn tượng tốt đẹp sau chuyến thăm Việt Nam, đồng thời khẳng định AFK Sistema coi Việt Nam là thị trường trọng điểm, sẵn sàng mở rộng hợp tác đầu tư dài hạn, góp phần cùng Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Theo ông Vladimir Petrovich Evtushenkov, AFK Sistema mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để Tập đoàn hoàn thiện thủ tục mở pháp nhân và văn phòng tại Hà Nội; triển khai dự án Nhà Moskva, các dự án đường sắt đô thị; hợp tác với đối tác Việt Nam thí điểm các dự án về cơ sở dữ liệu sinh trắc học quốc gia, CameraAI, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo.
KẾT NỐI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM – NGA CÓ VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC
Làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Nga, Tổng Giám đốc Oleg Belozyorov cho biết doanh nghiệp này là đơn vị 100% vốn nhà nước, doanh thu năm 2025 đạt khoảng 34,5 tỷ USD, quản lý và khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.
Nga hiện sở hữu mạng lưới đường sắt lớn thứ ba thế giới với tổng chiều dài khoảng 86.000 km, trong đó có tuyến Siberia dài khoảng 9.289 km – tuyến đường sắt dài nhất thế giới. Khoảng 51,2% mạng lưới đã được điện khí hóa, tạo nên hệ thống đường sắt điện khí hóa lớn nhất toàn cầu.
Cuối năm 2024, Nga khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Moskva – Saint Petersburg, chiều dài 679 km, tổng vốn gần 24 tỷ USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Việt Nam và Liên bang Nga đều là thành viên Tổ chức hợp tác đường sắt (OSJD). Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Nga đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển vận tải đường sắt liên vận quốc tế.
Năm 2025, khối lượng vận chuyển liên vận Việt Nam – Nga tăng hơn 40% so với năm 2024, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng do còn khác biệt về hạ tầng, kỹ thuật và khổ đường.
Đánh giá cao kinh nghiệm và trình độ phát triển của ngành đường sắt Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó có đường sắt, nhằm thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư.
Nhấn mạnh vai trò chiến lược của vận tải đường sắt liên vận quốc tế, Thủ tướng đề nghị khôi phục và phát triển mạnh các tuyến kết nối trên ba hành lang chính: Việt Nam – Trung Quốc – Kazakhstan – Nga; Việt Nam – Trung Quốc – Mông Cổ – Nga; Việt Nam – Trung Quốc – Liên bang Nga, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và quản trị thông minh trong lĩnh vực này.
Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường hợp tác phát triển đường sắt đô thị và các công trình ngầm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; trao đổi kinh nghiệm về quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành và chuyển giao công nghệ, góp phần phát triển ngành công nghiệp đường sắt hiện đại.
