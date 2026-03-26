Giá trị sống độc bản chỉ có ở khu căn hộ Marriott duy nhất tại TP.HCM
Tuấn Sơn
26/03/2026, 13:00
Trải qua hơn một thế kỷ, Branded Residences (bất động sản hàng hiệu) trở thành biểu tượng sống thượng lưu toàn cầu. Tại Việt Nam, Grand Marina, Saigon với sự kết hợp giữa thương hiệu Marriott & JW Marriott cùng tầm nhìn ven sông đắt giá đã tạo nên một bộ sưu tập căn hộ độc bản - nơi giá trị sống tinh hoa được định nghĩa bằng sự khác biệt tuyệt đối.
SỐNG TẠI ĐỊA CHỈ QUỐC TẾ, ĐỊNH DANH VỊ THẾ CHỦ NHÂN
Theo Báo cáo Branded Residences 2024 của Knight Frank, vị trí là yếu tố tiên quyết định hình giá trị bất động sản hàng hiệu. Không chỉ là tọa độ địa lý, đó còn là “tuyên ngôn” về phong cách sống, đẳng cấp cá nhân và sự kết nối với cộng đồng tinh hoa toàn cầu. Là tập đoàn có vị thế dẫn đầu, Marriott International chỉ chọn những địa chỉ đắt giá, mang tính biểu tượng để phát triển dự án. Từ các khu phố di sản tại London, đại lộ lịch sử New York đến trung tâm tài chính Bangkok hay Kuala Lumpur, mỗi dự án đều góp phần khẳng định bản sắc thương hiệu toàn cầu của Marriott.
Tại TP.HCM, Grand Marina, Saigon – được phát triển bởi Masterise Homes - là dự án được Marriott International lựa chọn để kiến tạo khu căn hộ hàng hiệu Marriott đầu tiên tại Việt Nam. Tọa lạc trên quỹ đất ven sông gắn liền với di sản Ba Son, thuộc trung tâm tài chính và dịch vụ cao cấp của thành phố, dự án đánh dấu sự hiện diện của chuẩn sống Marriott tại một trong những địa chỉ giá trị bậc nhất TP.HCM.
SỐNG TRỌN PHONG CÁCH MARRIOTT MỖI NGÀY
Giá trị của một căn hộ mang thương hiệu Marriott hay JW Marriott không chỉ nằm ở thương hiệu, mà còn đến từ hệ tiêu chuẩn toàn cầu được đúc kết qua gần một thế kỷ hình thành của tập đoàn, đơn vị hiện dẫn đầu thế giới với danh mục hơn 230 dự án branded residences.
Chính bề dày kinh nghiệm này là nền tảng để Marriott thiết lập hệ tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho mỗi dự án, từ vật liệu hoàn thiện, hệ tiện ích, đơn vị tư vấn đến các công nghệ được áp dụng. Nhờ đó, mỗi căn hộ Marriott Residences và JW Marriott Residences tại Grand Marina, Saigon khi bàn giao đều đạt độ đồng bộ cao về thẩm mỹ và chất lượng theo chuẩn Marriott toàn cầu.
Yếu tố an toàn và sức khỏe cộng đồng cũng được đặt lên hàng đầu. Từ khu vực dành cho trẻ nhỏ tại Kid’s Club đến các vật liệu cao cấp hỗ trợ cách âm cho phòng chiếu phim, tất cả đều phản ánh triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm.Bên cạnh đó, hệ thống an ninh đa lớp và tiêu chuẩn riêng tư cao tạo nên một lớp bảo chứng quan trọng cho không gian sống hàng hiệu.
Các căn hộ JW Marriott Residences mang tinh thần “mindfulness”, trong khi bộ sưu tập Marriott Residences phiên bản đặc biệt mở rộng trải nghiệm với hệ tiện ích nội thất chú trọng wellness tại gia, nuôi dưỡng phong cách sống cân bằng, riêng tư và giàu cảm xúc giữa trung tâm đô thị.
Hoàn thiện chuẩn sống này là đội ngũ Quản gia Marriott và JW Marriott - đảm nhiệm vai trò quản lý toàn diện khu căn hộ. Mỗi quản gia trải qua hơn 250 giờ đào tạo mỗi năm theo tiêu chuẩn của tập đoàn Marriott, không ngừng nâng cao kỹ năng và nghệ thuật hiếu khách, nhằm mang đến trải nghiệm sống tinh tế, tiện nghi với dịch vụ đẳng cấp hiếm có tại Việt Nam.
Với sự chăm sóc kỹ lưỡng trong mọi khía cạnh, đội ngũ quản gia không chỉ vận hành căn hộ theo chuẩn "hotel-living" mà còn là những người thấu hiểu cá nhân hóa: từ việc ghi nhớ ngày kỷ niệm đến việc thiết kế các hoạt động nghệ thuật, sức khỏe xuyên suốt năm cho cộng đồng cư dân. Đây là tôn chỉ mà Marriott và Masterise Homes kiên định theo đuổi - mang lại một tổ ấm không chỉ sang trọng, mà còn là nơi an tâm tuyệt đối để tận hưởng cuộc sống.
SỐNG TRONG CỘNG ĐỒNG TINH HOA MARRIOTT TOÀN CẦU
“Nơi bạn sống khẳng định bạn là ai.” Trở thành cư dân tại Grand Marina,Saigon còn là tấm vé thông hành bước vào mạng lưới tinh hoa thế giới – điểm hội tụ của những cá nhân kiệt xuất có đủ tiềm lực tài chính để lựa chọn sinh sống tại bất kỳ kinh đô nào trên thế giới. Việc họ lựa chọn sống tại đây không chỉ thể hiện sự tin tưởng vào chất lượng dịch vụ Marriott đã được kiểm chứng qua hàng thập kỷ, vừa là tuyên ngôn thầm lặng về gu sống tinh tế.
Sự lựa chọn cùng nơi an trú tạo nên một vòng tròn khép kín của những cá nhân ưu tú, đồng điệu về tư duy và lối sống: từ doanh nhân thành đạt, những nghệ sĩ hạng A của làng giải trí, đến những người Việt trở về nước sau nhiều năm học tập làm việc tại nước ngoài. Thông qua các sự kiện cộng đồng được tổ chức thường xuyên tại Grand Marina, Saigon, các cư dân có cơ hội kết nối tự nhiên, mở rộng quan hệ, và kiến tạo những cơ hội hợp tác đắt giá giữa những người cùng vị thế.
Bên cạnh đó, chủ nhân Marriott Residences được kết nối mạng lưới đặc quyền toàn cầu qua ONVIA – nền tảng dành riêng cho chủ sở hữu bất động sản hàng hiệu của Marriott. Đồng thời, cư dân tự động nâng hạng Platinum hoặc Gold Elite trong Marriott Bonvoy, với nhiều đặc quyền tại hơn 9.000 khách sạn, resort toàn cầu. Cuộc sống chuẩn khách sạn 5 sao Marriott trở thành lựa chọn xứng tầm, không chỉ bởi tiện ích mà còn ở sự công nhận đẳng cấp và cảm giác “thuộc về” cộng đồng tinh hoa.
