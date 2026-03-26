Hà Nội công bố 125 đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân, nhiều doanh nhân đắc cử
Thu Minh
26/03/2026, 08:27
Theo Nghị quyết của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031, có 125 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới.
Trong danh sách này, ông Nguyễn Duy Chính (sinh năm 1985), Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, tái đắc cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội. Ông là một trong những đại diện của khu vực doanh nghiệp tiếp tục tham gia cơ quan dân cử của Thành phố.
Ở nhiệm kỳ 2021–2026, ông Nguyễn Duy Chính là thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND TP Hà Nội, tham gia các hoạt động thẩm tra, giám sát liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách và việc sử dụng nguồn lực công. Trong chương trình hành động của mình, ông Chính nhấn mạnh định hướng lấy hiệu quả phát triển của thành phố và chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo cho mọi đóng góp trong nhiệm kỳ tới.
Ông Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995), hiện là Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội, cũng có tên trong danh sách trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội.
Ông Đỗ Vinh Quang là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn T&T.
Ông Nguyễn Mạnh Quyền, vừa được chỉ định giữ chức Phó bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cũng nằm trong danh sách trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII.
Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP; ông Nguyễn Trọng Đông, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP; ông Trần Thế Cương, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP; ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP... cũng nằm trong danh sách trúng cử HĐND TP Hà Nội khóa này.
Trước đó, vào ngày 15/3, Hà Nội đã tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Hà Nội tổ chức 4.098 khu vực bỏ phiếu với hơn 6 triệu cử tri trong danh sách. Tại đợt bầu cử HĐND Thành phố nhiệm kỳ này, Hà Nội có 205 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố với cơ cấu, chất lượng được đánh giá cao hơn các nhiệm kỳ trước.
"Sếp" Tân Á Đại Thành: Chất lượng và sự tử tế không bao giờ lỗi thời, hãy phụng sự để thành công
11:47, 27/10/2025
Hoàn thiện pháp lý, xác định rõ cơ chế đặc thù cho Thủ đô Hà Nội
10:06, 19/03/2026
Hà Nội quyết gỡ "điểm nghẽn" để tăng trưởng GRDP trên 11%
Bảo Tín Mạnh Hải muốn mở 450 cửa hàng, hướng tới “thương hiệu vàng quốc dân”
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 diễn ra ngày 25/3, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026 -2030 với định hướng trở thành “thương hiệu vàng quốc dân”, đồng thời đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới khoảng 450 cửa hàng trên phạm vi toàn quốc vào năm 2030.
Ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp để tận dụng các FTA
Nhằm tận dụng hiệu quả lợi ích mà các FTA đem lại, Bộ Công thương đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong đó có việc hỗ trợ lãi suất áp dụng trong từng thời kỳ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh tham gia Hệ sinh thái tận dụng các FTA...
581 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao 2026
Khảo sát do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao thực hiện cho thấy có 581 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn đạt danh hiệu HVNCLC 2026, phản ánh xu hướng cạnh tranh ngày càng dựa trên chất lượng, uy tín và niềm tin thị trường...
Tạo đà bứt phá cho doanh nghiệp tư nhân, cải thiện hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” hướng tới mục tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân phát triển nhanh, hiệu quả, doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò tiên phong, kiến tạo...
Logistics Việt - Trung: Tối ưu chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp
Khi kim ngạch thương mại Việt Nam – Trung Quốc lần đầu vượt mốc 250 tỷ USD, logistics xuyên biên giới đang trở thành mắt xích quan trọng giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian giao hàng, kiểm soát chi phí và duy trì dòng chảy thương mại ổn định giữa hai nền kinh tế.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: