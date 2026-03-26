Hà Nội công bố 125 đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân, nhiều doanh nhân đắc cử

Theo Nghị quyết của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031, có 125 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới.

Trong danh sách này, ông Nguyễn Duy Chính (sinh năm 1985), Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, tái đắc cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội. Ông là một trong những đại diện của khu vực doanh nghiệp tiếp tục tham gia cơ quan dân cử của Thành phố.

Ở nhiệm kỳ 2021–2026, ông Nguyễn Duy Chính là thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND TP Hà Nội, tham gia các hoạt động thẩm tra, giám sát liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách và việc sử dụng nguồn lực công. Trong chương trình hành động của mình, ông Chính nhấn mạnh định hướng lấy hiệu quả phát triển của thành phố và chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo cho mọi đóng góp trong nhiệm kỳ tới.

Ông Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995), hiện là Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội, cũng có tên trong danh sách trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội.

Ông Đỗ Vinh Quang là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn T&T.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, vừa được chỉ định giữ chức Phó bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cũng nằm trong danh sách trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII.

Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP; ông Nguyễn Trọng Đông, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP; ông Trần Thế Cương, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP; ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP... cũng nằm trong danh sách trúng cử HĐND TP Hà Nội khóa này.

Trước đó, vào ngày 15/3, Hà Nội đã tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Hà Nội tổ chức 4.098 khu vực bỏ phiếu với hơn 6 triệu cử tri trong danh sách. Tại đợt bầu cử HĐND Thành phố nhiệm kỳ này, Hà Nội có 205 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố với cơ cấu, chất lượng được đánh giá cao hơn các nhiệm kỳ trước.