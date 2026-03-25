Nâng cao năng lực đại biểu Quốc hội bản lĩnh, trí tuệ

Đỗ Như

25/03/2026, 15:54

Hội nghị bồi dưỡng cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội nhằm giúp đại biểu nắm bắt những kiến thức cơ bản và vận dụng tốt các kỹ năng ngay tại kỳ họp thứ nhất. Điều này góp phần nâng cao năng lực người đại biểu có bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng chuyên nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Ngày 25/3, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV tổ chức hội nghị bồi dưỡng, giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội đối với 91 đại biểu và 50 cán bộ Đoàn đại biểu Quốc hội của 15 tỉnh, thành khu vực miền Trung và Nam Bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã thành công và là một mốc son trong tiến trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của nước nhà.

Với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay (đạt 99,7%), cuộc bầu cử đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Thành công của cuộc bầu cử không chỉ nằm ở những con số, mà ở sự kỳ vọng lớn của cử tri gửi vào mỗi người đại diện được bầu ra.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, điểm khác biệt lớn nhất là Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra sớm hơn so với các khóa trước. Tại Kỳ họp đầu tiên, Quốc hội không chỉ kiện toàn bộ máy nhân sự cao cấp của Nhà nước, mà còn phải bắt tay ngay vào việc xem xét, quyết định chương trình lập pháp và các chính sách kinh tế - xã hội.

Các đại biểu không có thời gian để "tập sự" mà sẽ bước vào hoạt động nghị trường với tâm thế của một người đại diện thực thụ ngay từ những ngày, giờ đầu tiên. Chính vì vậy, hội nghị lần này nhằm giúp đại biểu nắm bắt những kiến thức cơ bản và vận dụng tốt các kỹ năng ngay tại kỳ họp thứ nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các đại biểu trúng cử quốc hội lần đầu nghiêm túc học tập với tinh thần "trách nhiệm đến cùng" để xứng đáng với niềm tin của hàng triệu cử tri đã bỏ phiếu cho mình; gạt bỏ tâm lý "người mới"; coi đây là một phiên họp thu nhỏ để rèn luyện các kỹ năng nghị trường và mạnh dạn đặt câu hỏi, đưa ra những tranh luận.

Đối với các báo cáo viên, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tiếp tục phát huy thế mạnh của hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội đã triển khai trong các nhiệm kỳ qua; tiếp tục đổi mới phương pháp truyền tải và vận dụng tối đa công nghệ số trong công tác bồi dưỡng cho đại biểu khóa XVI.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu luôn lấy đại biểu làm trung tâm, lấy thảo luận và thực hành tình huống làm điểm quan trọng nhất để góp phần nâng cao năng lực người đại biểu có bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng chuyên nghiệp.

Các báo cáo viên cần truyền được "lửa" nghị trường cho các đại biểu mới, giúp các đại biểu hình dung rõ nét nhất những gì sẽ diễn ra tại Hội trường Diên Hồng cũng như phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể của Quốc hội…

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, hội nghị không những giúp các đại biểu Quốc hội mới trúng cử lần đầu được trang bị, cập nhật kiến thức về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu mà còn là dịp để các đại biểu Quốc hội giao lưu, trao đổi kiến thức, kỹ năng và chuẩn bị thật kỹ cho hành trình 5 năm tới.

Theo Chương trình, hội nghị diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/3, với các nội dung như: giới thiệu tổng quan về Quốc hội; công tác chuyển đổi số và các phần mềm phục vụ hoạt động của Quốc hội, hướng dẫn sử dụng App Quốc hội 2.0; kỹ năng xem xét, góp ý trong xây dựng pháp luật của đại biểu Quốc hội; thực hành kỹ năng xem xét, góp ý trong xây dựng pháp luật của đại biểu Quốc hội; kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; kỹ năng tiếp xúc với truyền thông, báo chí…

Công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trang bị kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Từ khóa:

bầu cử đại biểu quốc hội kỹ năng nghị trường Quốc hội khóa XV trúng cử

Chủ đề:

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Thông qua Nghị quyết, quyết sách các vấn đề lớn giai đoạn 2026–2030

Ngày 25/3/2026, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba và bế mạc hội nghị.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, sâu sắc, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc chiều 25/3, tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị.

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV: Thống nhất các quyết sách lớn, tạo nền tảng phát triển mới

Trung ương đã thống nhất cao về công tác tổ chức, cán bộ và các định hướng lớn về phát triển, quản trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn mới.

Hợp tác năng lượng Việt Nam – Nga: Từ dầu khí truyền thống đến điện gió ngoài khơi

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Công ty Zarubezhneft – đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, trao đổi các định hướng mở rộng hợp tác năng lượng Việt Nam – Nga từ dầu khí truyền thống sang các lĩnh vực mới, trong đó có điện gió ngoài khơi và dự án tại nước thứ ba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo an ninh và nghị viện Liên bang Nga

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Thư ký Hội đồng An ninh Nga và hội kiến Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga, trao đổi các định hướng thúc đẩy quan hệ song phương toàn diện.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

eMagazine

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy