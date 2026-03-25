Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV: Thống nhất các quyết sách lớn, tạo nền tảng phát triển mới

Trung ương đã thống nhất cao về công tác tổ chức, cán bộ và các định hướng lớn về phát triển, quản trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn mới.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn và sâu sắc, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc chiều ngày 25/3 tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị thống nhất rất cao đối với những vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng và đất nước, đặc biệt là nhóm nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và các quy định nền tảng của Đảng – những nội dung có ý nghĩa trực tiếp đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, điều hành phiên bế mạc.

NHẤT QUÁN “BỐN KIÊN ĐỊNH”, TẠO NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHO PHÁT TRIỂN

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng cần tiếp tục được chú trọng, tăng cường, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao bản lĩnh, tính tiền phong, tính chiến đấu và năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc và nhất quán “Bốn kiên định” về chính trị, tư tưởng. Đó là kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối Đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số”, Tổng Bí thư khẳng định đây là đòi hỏi khách quan xuất phát từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Trung ương xác định không chấp nhận tăng trưởng thấp, kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững và thực chất.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư nêu rõ bốn nguyên tắc cốt lõi cần được quán triệt trong toàn hệ thống. Thứ nhất, tăng trưởng phải thực chất, không đánh đổi chất lượng và tính bền vững lấy tốc độ tăng trưởng đơn thuần. Thứ hai, kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế – đây là trụ cột quyết định khả năng vận hành an toàn, hiệu quả. Thứ ba, tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, ưu tiên cho các dự án trọng điểm, thúc đẩy hợp tác công – tư nhằm gia tăng hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thứ tư, tăng trưởng cao phải gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và bảo đảm công bằng xã hội.

Trên cơ sở các nguyên tắc này, việc triển khai mục tiêu tăng trưởng “hai con số” phải được thực hiện một cách nhất quán, đồng bộ, với sự chỉ đạo tập trung cao của Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành, địa phương và toàn bộ hệ thống chính trị.

Để tạo “động lực của động lực” cho phát triển, Tổng Bí thư cho biết Trung ương sẽ sớm xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trình Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV xem xét, quyết định.

Liên quan đến mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây không chỉ là sự điều chỉnh về tổ chức bộ máy hành chính mà là một phương thức quản trị địa phương mới, nhằm loại bỏ tầng nấc trung gian, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, phân bổ nguồn lực hợp lý, sử dụng hiệu quả công nghệ và dữ liệu để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Theo Tổng Bí thư, yêu cầu đặt ra là cấp tỉnh phải mạnh về chiến lược, cấp xã phải mạnh về thực thi; phân quyền phải gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực và hoàn thiện công cụ kiểm soát. Việc điều hành mô hình này cần được thực hiện linh hoạt, khoa học, sát thực tiễn, chống rập khuôn, máy móc, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả.

KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC, GẮN QUỐC PHÒNG, AN NINH VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Về công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ này cần được đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, với cách tiếp cận mang tính hệ thống và chiều sâu chiến lược.

Theo Tổng Bí thư, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh tăng trưởng cao, triển khai nhiều dự án, công trình quy mô lớn và các cơ chế, chính sách theo hướng thông thoáng hơn để khơi thông nguồn lực, nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng gia tăng cả về phạm vi và mức độ tinh vi. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục hoàn thiện thể chế đủ chặt chẽ để “không thể” tham nhũng, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát đủ mạnh để “không dám” và “không muốn” tham nhũng.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Công tác kiểm tra, giám sát phải được triển khai với quyết tâm chính trị cao, hành động kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và liên tục; xử lý nghiêm mọi vi phạm theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đồng thời bảo đảm tính nhân văn, thượng tôn pháp luật và mục tiêu phát triển. Cùng với đó, cần thiết lập và vận hành hiệu quả các cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; phân định rõ ranh giới giữa sai phạm do động cơ vụ lợi và sai sót trong quá trình đổi mới, thử nghiệm.

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh, một quốc gia muốn tăng trưởng nhanh, thu hút đầu tư lớn, mở rộng thị trường và hội nhập sâu rộng thì trước hết phải có tự chủ chiến lược, thể chế vững chắc, trật tự xã hội ổn định và năng lực kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới không chỉ là giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, vùng trời, mà còn là bảo vệ thể chế, bảo vệ lòng tin xã hội, bảo vệ không gian mạng, dữ liệu và các mạch máu kinh tế chiến lược. Đây là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại phải được đặt xuyên suốt trong mọi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và quyết sách phát triển; gắn chặt giữa bảo vệ và phát triển, giữa ổn định và đổi mới, giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế – xã hội.

Trên cơ sở đó, cần xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc gia trong thời bình, trong đó sức mạnh quân sự, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học – công nghệ và đại đoàn kết toàn dân tộc được đặt trong một chỉnh thể thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau; đặc biệt coi trọng và phát huy “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên từng địa bàn chiến lược.

Với nền tảng đã được xác lập, cùng bản lĩnh và quyết tâm chính trị cao, Tổng Bí thư khẳng định các mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra sẽ sớm trở thành hiện thực, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn.