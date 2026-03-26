Thanh khoản thấp đột biến, thị trường điều chỉnh

Lực cầu đột ngột “bốc hơi” trong phiên sáng nay mở đường cho một đợt chốt lời T+ sau phiên tăng mạnh hôm qua. Số cổ phiếu đỏ trong VN-Index nhiều gấp 2,3 lần số xanh nhưng thanh khoản thấp kỷ lục 5 tuần.

Độ rộng sàn HoSE hiện chỉ có 91 mã tăng và 210 mã giảm, trong đó 114 mã giảm quá 1%. Tuy nhiên thanh khoản khớp lệnh chỉ đạt 7.990,4 tỷ đồng, giảm 19% so với sáng hôm qua. Điều này cho thấy mức giảm giá lớn có hiệu ứng “thiếu cầu” hơn là sức ép bán tháo quá lớn.

Diễn biến điều chỉnh hôm nay có tính chất ngắn hạn khá rõ. Kể từ phiên “chạm đáy” ngày 20/3, cổ phiếu đã có 2 phiên tăng tốt, nhất là chiều qua lượng hàng bắt đáy về không xuất hiện nhiều dù giá tăng ấn tượng. Đến sáng nay áp lực bán mới xuất hiện và bên mua cũng rút lui, mở đường cho bên bán rơi vào kịch bản hạ giá để thoát ra.

Độ rộng chỉ số đã hẹp ngay từ khi mở cửa, lúc 9h30 sàn HoSE chỉ có 91 mã tăng/152 mã giảm. Dù tương quan tăng/giảm có thay đổi trong phiên nhưng về cơ bản là số đỏ áp đảo cho tới tận phút cuối. Thanh khoản cũng cực chậm ngay từ đầu, xác nhận bên bán hoàn toàn làm chủ. Từ góc độ này thì biên độ giá giảm bao nhiêu là do người bán quyết định.

VN-Index giảm sâu nhất lúc 10h, để mất 21,35 điểm (-1,29%). Đến cuối phiên chỉ số giảm 17,81 điểm (-1,07%). Như vậy phần lớn thời gian của phiên sáng nay chỉ số ổn định ở mặt bằng thấp.

Sức ép chính lên chỉ số này vẫn là các cổ phiếu lớn, hầu hết cũng tạo đáy ngay từ 10h và ổn định sau đó. VCB giảm 1,03%, VHM giảm 2,21%, BID giảm 1,01%, CTG giảm 1,32%, TCB giảm 1,46%, HPG giảm 1,14%, GAS giảm 2,55% đều là các mã thuộc Top 10 vốn hóa. Rổ VN30 khá tệ với duy nhất VJC xanh nhưng tới 27 mã khác đỏ. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 1,28%, với 20 mã giảm từ 1% trở lên.

Điểm đặc biệt là thanh khoản rổ blue-chips cực thấp với 3.669,8 tỷ đồng, mức kém nhất kể từ đầu năm. Rõ ràng là dòng tiền lớn cũng “buông” ở nhóm này. DGC, FPT, PLX, GAS, VHM, VRE, STB, SAB là các cổ phiếu giảm quá 2%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng tốt, hút tiền các phiên trước cũng điều chỉnh cả loạt. Toàn sàn HoSE có 114 cổ phiếu giảm quá 1%, trong đó 20 mã thuộc rổ VN30, nghĩa là các nhóm còn lại cũng điều chỉnh khá mạnh. Dù vậy thanh khoản không cao là đặc điểm chung, phản ánh trạng thái “rút lui” của lệnh mua, chưa góp phần xác nhận bán lớn.

Ngoài các blue-chips, chỉ vài cổ phiếu ngoài nhóm này xuất hiện giao dịch lớn là PNJ giảm 5,41% khớp 141,9 tỷ đồng; DPM giảm 1,36% với 138,3 tỷ; BSR giảm 2,55% với 106 tỷ; DXG giảm 1,77% với 100,6 tỷ. Tuy vậy nhóm thanh khoản nhỏ giảm sâu thì khá nhiều: BVH giảm 3,49%, PVD giảm 3,17%, BMP giảm 3,04%, GMD giảm 2,98%, PAC giảm 2,86%, TCX giảm 2,83%... Tính chung tổng thanh khoản của nhóm yếu nhất sàn HoSE chiếm khoảng 51,7% giao dịch sàn.

Ở nhóm tăng giá, khả năng nâng đỡ phụ thuộc vào từng mã cụ thể và không mang tính nhóm ngành. Tuy toàn sàn HoSE có 91 mã xanh nhưng chỉ vài cổ phiếu thực sự có lực cầu tốt: CII tăng 2,25% khớp 318 tỷ; PC1 tăng 1,79% với 245,9 tỷ; HCM tăng 1,42% với 204,1 tỷ; DCM tăng 1,65% với 123,5 tỷ; VCI tăng 2,33% với 140 tỷ…

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng bất ngờ giảm mua tới 26% so với sáng hôm qua, còn 942,1 tỷ đồng trên sàn HoSE. Đây là quy mô mua vào kém nhất 5 phiên. Vị thế ròng đạt -852,9 tỷ đồng. Tuy vậy bán chủ đạo vẫn là chứng chỉ quỹ FUEVFVND với -353,2 tỷ đồng. Ngoài ra có FPT -155,4 tỷ, VCB -59,4 tỷ, SSI -46,8 tỷ, HPG -42,6 tỷ, BID -42 tỷ… Phía mua ròng có MWG +69,8 tỷ, MBB +42,6 tỷ, VPB +34,9 tỷ…

Việc thị trường điều chỉnh sáng nay là không bất ngờ vì nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận đến ngày T+3 đã được chờ đợi. Thị trường vẫn chưa biết chạm đáy hay chưa nên lợi nhuận tốt là yếu tố cần bảo vệ. Khi nhìn từ góc độ này thì thanh khoản thấp là tín hiệu tốt, nhất là khi thanh khoản ở mấy ngày tăng trước đó cũng không cao.