Trang chủ Chứng khoán

Thanh khoản thấp đột biến, thị trường điều chỉnh

Kim Phong

26/03/2026, 12:02

Lực cầu đột ngột “bốc hơi” trong phiên sáng nay mở đường cho một đợt chốt lời T+ sau phiên tăng mạnh hôm qua. Số cổ phiếu đỏ trong VN-Index nhiều gấp 2,3 lần số xanh nhưng thanh khoản thấp kỷ lục 5 tuần.

Chỉ số ít cổ phiếu tăng giá sáng nay có được dòng tiền mạnh nâng đỡ, tạo thanh khoản đáng tin cậy.
Chỉ số ít cổ phiếu tăng giá sáng nay có được dòng tiền mạnh nâng đỡ, tạo thanh khoản đáng tin cậy.

Độ rộng sàn HoSE hiện chỉ có 91 mã tăng và 210 mã giảm, trong đó 114 mã giảm quá 1%. Tuy nhiên thanh khoản khớp lệnh chỉ đạt 7.990,4 tỷ đồng, giảm 19% so với sáng hôm qua. Điều này cho thấy mức giảm giá lớn có hiệu ứng “thiếu cầu” hơn là sức ép bán tháo quá lớn.

Diễn biến điều chỉnh hôm nay có tính chất ngắn hạn khá rõ. Kể từ phiên “chạm đáy” ngày 20/3, cổ phiếu đã có 2 phiên tăng tốt, nhất là chiều qua lượng hàng bắt đáy về không xuất hiện nhiều dù giá tăng ấn tượng. Đến sáng nay áp lực bán mới xuất hiện và bên mua cũng rút lui, mở đường cho bên bán rơi vào kịch bản hạ giá để thoát ra.

Độ rộng chỉ số đã hẹp ngay từ khi mở cửa, lúc 9h30 sàn HoSE chỉ có 91 mã tăng/152 mã giảm. Dù tương quan tăng/giảm có thay đổi trong phiên nhưng về cơ bản là số đỏ áp đảo cho tới tận phút cuối. Thanh khoản cũng cực chậm ngay từ đầu, xác nhận bên bán hoàn toàn làm chủ. Từ góc độ này thì biên độ giá giảm bao nhiêu là do người bán quyết định.

VN-Index giảm sâu nhất lúc 10h, để mất 21,35 điểm (-1,29%). Đến cuối phiên chỉ số giảm 17,81 điểm (-1,07%). Như vậy phần lớn thời gian của phiên sáng nay chỉ số ổn định ở mặt bằng thấp.

Sức ép chính lên chỉ số này vẫn là các cổ phiếu lớn, hầu hết cũng tạo đáy ngay từ 10h và ổn định sau đó. VCB giảm 1,03%, VHM giảm 2,21%, BID giảm 1,01%, CTG giảm 1,32%, TCB giảm 1,46%, HPG giảm 1,14%, GAS giảm 2,55% đều là các mã thuộc Top 10 vốn hóa. Rổ VN30 khá tệ với duy nhất VJC xanh nhưng tới 27 mã khác đỏ. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 1,28%, với 20 mã giảm từ 1% trở lên.

Điểm đặc biệt là thanh khoản rổ blue-chips cực thấp với 3.669,8 tỷ đồng, mức kém nhất kể từ đầu năm. Rõ ràng là dòng tiền lớn cũng “buông” ở nhóm này. DGC, FPT, PLX, GAS, VHM, VRE, STB, SAB là các cổ phiếu giảm quá 2%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng tốt, hút tiền các phiên trước cũng điều chỉnh cả loạt. Toàn sàn HoSE có 114 cổ phiếu giảm quá 1%, trong đó 20 mã thuộc rổ VN30, nghĩa là các nhóm còn lại cũng điều chỉnh khá mạnh. Dù vậy thanh khoản không cao là đặc điểm chung, phản ánh trạng thái “rút lui” của lệnh mua, chưa góp phần xác nhận bán lớn.

Ngoài các blue-chips, chỉ vài cổ phiếu ngoài nhóm này xuất hiện giao dịch lớn là PNJ giảm 5,41% khớp 141,9 tỷ đồng; DPM giảm 1,36% với 138,3 tỷ; BSR giảm 2,55% với 106 tỷ; DXG giảm 1,77% với 100,6 tỷ. Tuy vậy nhóm thanh khoản nhỏ giảm sâu thì khá nhiều: BVH giảm 3,49%, PVD giảm 3,17%, BMP giảm 3,04%, GMD giảm 2,98%, PAC giảm 2,86%, TCX giảm 2,83%... Tính chung tổng thanh khoản của nhóm yếu nhất sàn HoSE chiếm khoảng 51,7% giao dịch sàn.

Ở nhóm tăng giá, khả năng nâng đỡ phụ thuộc vào từng mã cụ thể và không mang tính nhóm ngành. Tuy toàn sàn HoSE có 91 mã xanh nhưng chỉ vài cổ phiếu thực sự có lực cầu tốt: CII tăng 2,25% khớp 318 tỷ; PC1 tăng 1,79% với 245,9 tỷ; HCM tăng 1,42% với 204,1 tỷ; DCM tăng 1,65% với 123,5 tỷ; VCI tăng 2,33% với 140 tỷ…

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng bất ngờ giảm mua tới 26% so với sáng hôm qua, còn 942,1 tỷ đồng trên sàn HoSE. Đây là quy mô mua vào kém nhất 5 phiên. Vị thế ròng đạt -852,9 tỷ đồng. Tuy vậy bán chủ đạo vẫn là chứng chỉ quỹ FUEVFVND với -353,2 tỷ đồng. Ngoài ra có FPT -155,4 tỷ, VCB -59,4 tỷ, SSI -46,8 tỷ, HPG -42,6 tỷ, BID -42 tỷ… Phía mua ròng có MWG +69,8 tỷ, MBB +42,6 tỷ, VPB +34,9 tỷ…

Việc thị trường điều chỉnh sáng nay là không bất ngờ vì nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận đến ngày T+3 đã được chờ đợi. Thị trường vẫn chưa biết chạm đáy hay chưa nên lợi nhuận tốt là yếu tố cần bảo vệ. Khi nhìn từ góc độ này thì thanh khoản thấp là tín hiệu tốt, nhất là khi thanh khoản ở mấy ngày tăng trước đó cũng không cao.

Chứng khoán, vàng, dầu đang biến động dữ dội, chuyên gia nói "không phải điều bất thường"

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.000 tỷ đồng trước thềm rà soát nâng hạng

Gần 1 triệu tỷ vốn đầu tư công cho năm 2026, cổ phiếu nào hưởng lợi trực tiếp?

áp lực bán cổ phiếu cổ phiếu blue-chips nhận định chứng khoán thanh khoản sàn HoSE thị trường chứng khoán hôm nay

Blog chứng khoán: Lướt sóng nhỏ

Blog chứng khoán: Lướt sóng nhỏ

Phiên tăng mạnh hôm qua giúp một bộ phận nhà đầu tư bất ngờ có lãi T+ khá tốt và một đợt chốt lời xuất hiện hôm nay. Quan điểm ngắn hạn chi phối ở thời điểm hiện tại là bình thường, vì không có gì đảm bảo thị trường đã chạm đáy và một đồng bỏ vào túi là một đồng an toàn.

Dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh lên, khối ngoại đảo chiều mua ròng

Dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh lên, khối ngoại đảo chiều mua ròng

Mặc dù VN-Index chiều nay cải thiện không đáng kể nhưng giá cổ phiếu cũng đã nhích lên so với buổi sáng. Điều bất ngờ là trong khi số lớn blue-chips suy yếu, nhóm vừa và nhỏ lại ổn định, thậm chí thu hút dòng tiền bắt đáy. Khối ngoại cũng mua ròng hơn 100 tỷ đồng sau khi bán ròng lớn trong buổi sáng.

Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh, xuất hiện những "tay chơi" mới

Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh, xuất hiện những “tay chơi” mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng mang tính cấu trúc, dần khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn trọng yếu của nền kinh tế. Kết thúc năm 2025, VN-Index ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng gần 41%, đưa tổng vốn hóa thị trường đạt tỷ lệ 86,7% GDP.

Bỏ khấu trừ thuế 0,1% doanh thu chuyển nhượng từng giao dịch tại dự thảo Thông tư thuế tài sản mã hóa

Bỏ khấu trừ thuế 0,1% doanh thu chuyển nhượng từng giao dịch tại dự thảo Thông tư thuế tài sản mã hóa

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp và quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa, Cục Thuế quyết định bỏ nội dung khấu trừ thuế 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng giao dịch tại khoản 2 Điều 4, chuyển sang áp dụng theo các quy định chung của chính sách thuế hiện hành...

"Soi" giá trị Backlog của các doanh nghiệp ngành xây dựng

“Soi” giá trị Backlog của các doanh nghiệp ngành xây dựng

Với gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công giải ngân năm 2026, nhóm hưởng lợi trực tiếp Xây dựng hạ tầng nhờ nhận các gói thầu thi công hạ tầng, doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ giá trị backlog lớn.

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

