Thiết lập, vận hành sàn carbon trong nước, hoàn thiện quy định trao đổi tín chỉ carbon với quốc tế
Tùng Dương
26/03/2026, 11:54
Cùng với việc thiết lập và vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, Chính phủ yêu cầu hoàn thiện các quy định pháp lý về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon với quốc tế; quy định tỷ lệ kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, lượng tín chỉ carbon tối thiểu được giữ lại để thực hiện mục tiêu trong NDC...
Ngày 25/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 67/NQ-CP về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 247/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội
về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về
bảo vệ môi trường.
Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ Nghị quyết số
247/2025/QH15 của Quốc hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành
động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường, góp phần thúc
đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng với trọng tâm là phát triển kinh tế xanh,
kinh tế tuần hoàn vì sự phát triển bền vững của đất nước đã được Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIV đề ra.
CẤP BÁCH KIỂM SOÁT, CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI
HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH
Để triển khai Nghị quyết, Kế hoạch đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong
năm 2026 để các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện.
Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ và địa phương
theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý tổ chức rà soát, đánh giá và cập nhật,
điều chỉnh trong trường hợp cần thiết các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có
liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
UBND TP. Hà Nội và UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương có liên quan thực hiện các biện pháp cấp bách kiểm soát, ngăn chặn và khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao chủ trì đánh giá
khả năng chịu tải và công bố kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt một
số lưu vực sông liên tỉnh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.
Trong năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP. Hà Nội,
UBND tỉnh Bắc Ninh và các bộ, ngành, địa phương có liên quan cải thiện chất lượng
môi trường một số đoạn sông bị ô nhiễm nghiêm trọng trên các sông: Ngũ Huyện
Khê, Tô Lịch, Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.
Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn
thành và đưa vào vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc
gia, bảo đảm tích hợp, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia và chia sẻ
theo thời gian thực; tích hợp với hệ thống thông tin địa lý để xây dựng bản đồ
chất lượng môi trường, công bố, công khai cho cộng đồng và triển khai áp dụng
cho một số đô thị lớn (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…).
CẬP NHẬT KẾ HOẠCH GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CHO TỪNG
NGÀNH, LĨNH VỰC
Theo Kế hoạch này, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường
thiết lập và vận hành sàn giao dịch carbon trong nước.
Đáng chú ý, kế hoạch giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường
chủ trì hoàn thiện các quy định pháp lý về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải
khí nhà kính và tín chỉ carbon với quốc tế; quy định tỷ lệ kết quả giảm nhẹ
phát thải khí nhà kính, lượng tín chỉ carbon tối thiểu được giữ lại để thực hiện
mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định
khi trao đổi, chuyển giao ra quốc tế phù hợp với từng giai đoạn và tình hình thực
tế trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia.
Các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương
theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, cập nhật kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính
cho từng ngành, lĩnh vực phù hợp với Đóng góp do quốc gia tự quyết định giai đoạn
2026- 2035.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao chủ trì thiết lập
nền tảng giám sát, dữ liệu môi trường biển phục vụ quản lý nhà nước; xây dựng
và đưa vào vận hành phân hệ dữ liệu môi trường biển trong Hệ thống thông tin,
cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.
Kế hoạch cũng đưa ra 7 nhiệm vụ đến năm 2030 và các năm tiếp
theo để các bộ, ngành, địa phương triển khai, gồm: Phòng ngừa, kiểm soát và
ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường, dự báo sớm
tác động của biến đổi khí hậu; khắc phục, cải thiện chất lượng môi trường; tăng
cường hiệu quả quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại;
Cùng với đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác ứng phó với
biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường;
nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường nguồn lực và hiệu quả quản
lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
Liên quan đến sàn giao dịch carbon, ngày 19/1/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2026/NĐ-CP về sàn giao dịch carbon trong nước.
Nghị định gồm 6 chương, 35 điều quy định về các hoạt động liên quan đến sàn giao dịch carbon trong nước, bao gồm đăng ký, cấp mã trong nước, chuyển quyền sở hữu, lưu ký, giao dịch và thanh toán giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon đủ điều kiện được giao dịch theo quy định; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý sàn giao dịch carbon trong nước và chế độ báo cáo, công bố thông tin…
