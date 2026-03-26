Thứ Năm, 26/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Thiết lập, vận hành sàn carbon trong nước, hoàn thiện quy định trao đổi tín chỉ carbon với quốc tế

Tùng Dương

26/03/2026, 11:54

Cùng với việc thiết lập và vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, Chính phủ yêu cầu hoàn thiện các quy định pháp lý về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon với quốc tế; quy định tỷ lệ kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, lượng tín chỉ carbon tối thiểu được giữ lại để thực hiện mục tiêu trong NDC...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì hoàn thiện các quy định pháp lý về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon với quốc tế. Ảnh minh họa

Ngày 25/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 67/NQ-CP về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 247/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ Nghị quyết số 247/2025/QH15 của Quốc hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng với trọng tâm là phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn vì sự phát triển bền vững của đất nước đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đề ra.

CẤP BÁCH KIỂM SOÁT, CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Để triển khai Nghị quyết, Kế hoạch đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 để các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý tổ chức rà soát, đánh giá và cập nhật, điều chỉnh trong trường hợp cần thiết các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

UBND TP. Hà Nội và UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương có liên quan thực hiện các biện pháp cấp bách kiểm soát, ngăn chặn và khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Thực hiện các biện pháp cấp bách kiểm soát, ngăn chặn và khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí. Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao chủ trì đánh giá khả năng chịu tải và công bố kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt một số lưu vực sông liên tỉnh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP. Hà Nội, UBND tỉnh Bắc Ninh và các bộ, ngành, địa phương có liên quan cải thiện chất lượng môi trường một số đoạn sông bị ô nhiễm nghiêm trọng trên các sông: Ngũ Huyện Khê, Tô Lịch, Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, bảo đảm tích hợp, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia và chia sẻ theo thời gian thực; tích hợp với hệ thống thông tin địa lý để xây dựng bản đồ chất lượng môi trường, công bố, công khai cho cộng đồng và triển khai áp dụng cho một số đô thị lớn (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…).

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CHO TỪNG NGÀNH, LĨNH VỰC

Theo Kế hoạch này, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thiết lập và vận hành sàn giao dịch carbon trong nước.

Đáng chú ý, kế hoạch giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hoàn thiện các quy định pháp lý về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon với quốc tế; quy định tỷ lệ kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, lượng tín chỉ carbon tối thiểu được giữ lại để thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định khi trao đổi, chuyển giao ra quốc tế phù hợp với từng giai đoạn và tình hình thực tế trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia.

Các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, cập nhật kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính cho từng ngành, lĩnh vực phù hợp với Đóng góp do quốc gia tự quyết định giai đoạn 2026- 2035.

Rà soát, cập nhật kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính cho từng ngành, lĩnh vực phù hợp với Đóng góp do quốc gia tự quyết định giai đoạn 2026- 2035. Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao chủ trì thiết lập nền tảng giám sát, dữ liệu môi trường biển phục vụ quản lý nhà nước; xây dựng và đưa vào vận hành phân hệ dữ liệu môi trường biển trong Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

Kế hoạch cũng đưa ra 7 nhiệm vụ đến năm 2030 và các năm tiếp theo để các bộ, ngành, địa phương triển khai, gồm: Phòng ngừa, kiểm soát và ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường, dự báo sớm tác động của biến đổi khí hậu; khắc phục, cải thiện chất lượng môi trường; tăng cường hiệu quả quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại;

Cùng với đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường nguồn lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Liên quan đến sàn giao dịch carbon, ngày 19/1/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2026/NĐ-CP về sàn giao dịch carbon trong nước.

Nghị định gồm 6 chương, 35 điều quy định về các hoạt động liên quan đến sàn giao dịch carbon trong nước, bao gồm đăng ký, cấp mã trong nước, chuyển quyền sở hữu, lưu ký, giao dịch và thanh toán giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon đủ điều kiện được giao dịch theo quy định; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý sàn giao dịch carbon trong nước và chế độ báo cáo, công bố thông tin…

Từ khóa:

biến đổi khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường Chất lượng môi trường nước Giảm phát thải khí nhà kính Kế hoạch bảo vệ môi trường 2026 kế hoạch giảm phát thải trong các ngành Kinh tế xanh NDC Nghị quyết 247/2025/QH15 ô nhiễm không khí Hà Nội phân bổ hạn ngạch sàn giao dịch carbon Tín chỉ carbon trao đổi phát thải xu hướng mua tín chỉ carbon

Chủ đề:

Khai mở thị trường carbon

Đọc thêm

Hà Nội ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường

Hà Nội ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường

Theo quyết định từ nay đến hết ngày 31/12/2028, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND cấp xã cấp giấy phép môi trường; Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; Cấp lại giấy phép môi trường; Cấp giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã…

Thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài chính giải quyết tổn thất, thiệt hại thiên tai

Thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài chính giải quyết tổn thất, thiệt hại thiên tai

Việt Nam đang phải đối mặt với các thiên tai có cường độ và tần suất ngày càng tăng với mức tổn thất và thiệt hại ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, nguồn tài chính để giải quyết tổn thất và thiệt hại hiện chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước và Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn chỉ bù đắp được khoảng 30% thiệt hại.

Việt Nam có vườn quốc gia thứ 36, diện tích hơn 18,5 nghìn ha

Việt Nam có vườn quốc gia thứ 36, diện tích hơn 18,5 nghìn ha

Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát vừa chính thức được chuyển thành Vườn quốc gia nhằm bảo vệ tính nguyên vẹn của các hệ sinh thái rừng..

Trung Quốc: Lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh đến 2030

Trung Quốc: Lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh đến 2030

Cùng với chuyển đổi xanh, một trụ cột quan trọng của kế hoạch là xây dựng hệ thống năng lượng mới sạch, ít carbon, an toàn và hiệu quả. Một mặt, Trung Quốc tiếp tục mở rộng năng lượng sạch với tốc độ nhanh và thúc đẩy công nghệ xanh trở thành động lực tăng trưởng kinh tế; mặt khác, duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với việc giảm phát thải tuyệt đối, nhằm bảo đảm ổn định kinh tế và an ninh năng lượng…

Giảm thời gian xem xét phân bổ hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu chất suy giảm tầng ozone

Giảm thời gian xem xét phân bổ hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu chất suy giảm tầng ozone

Theo quy định mới, cùng với việc cắt giảm thời gian kiểm tra hồ sơ đăng ký sử dụng chất được kiểm soát; thời gian xem xét quyết định phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát cũng giảm 8 ngày, xuống còn 22 ngày so với trước đây...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Dân sinh

2

Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

Dân sinh

3

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Đầu tư

4

Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử 27 triệu USD chính thức hoạt động tại Bắc Ninh

Kinh tế số

5

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: Nghị quyết 02 định hình quỹ đạo phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy