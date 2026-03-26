Thiết lập, vận hành sàn carbon trong nước, hoàn thiện quy định trao đổi tín chỉ carbon với quốc tế

Cùng với việc thiết lập và vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, Chính phủ yêu cầu hoàn thiện các quy định pháp lý về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon với quốc tế; quy định tỷ lệ kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, lượng tín chỉ carbon tối thiểu được giữ lại để thực hiện mục tiêu trong NDC...

Ngày 25/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 67/NQ-CP về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 247/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ Nghị quyết số 247/2025/QH15 của Quốc hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng với trọng tâm là phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn vì sự phát triển bền vững của đất nước đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đề ra.

CẤP BÁCH KIỂM SOÁT, CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Để triển khai Nghị quyết, Kế hoạch đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 để các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý tổ chức rà soát, đánh giá và cập nhật, điều chỉnh trong trường hợp cần thiết các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

UBND TP. Hà Nội và UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương có liên quan thực hiện các biện pháp cấp bách kiểm soát, ngăn chặn và khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao chủ trì đánh giá khả năng chịu tải và công bố kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt một số lưu vực sông liên tỉnh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP. Hà Nội, UBND tỉnh Bắc Ninh và các bộ, ngành, địa phương có liên quan cải thiện chất lượng môi trường một số đoạn sông bị ô nhiễm nghiêm trọng trên các sông: Ngũ Huyện Khê, Tô Lịch, Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, bảo đảm tích hợp, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia và chia sẻ theo thời gian thực; tích hợp với hệ thống thông tin địa lý để xây dựng bản đồ chất lượng môi trường, công bố, công khai cho cộng đồng và triển khai áp dụng cho một số đô thị lớn (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…).

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CHO TỪNG NGÀNH, LĨNH VỰC

Theo Kế hoạch này, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thiết lập và vận hành sàn giao dịch carbon trong nước.

Đáng chú ý, kế hoạch giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hoàn thiện các quy định pháp lý về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon với quốc tế; quy định tỷ lệ kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, lượng tín chỉ carbon tối thiểu được giữ lại để thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định khi trao đổi, chuyển giao ra quốc tế phù hợp với từng giai đoạn và tình hình thực tế trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia.

Các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, cập nhật kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính cho từng ngành, lĩnh vực phù hợp với Đóng góp do quốc gia tự quyết định giai đoạn 2026- 2035.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao chủ trì thiết lập nền tảng giám sát, dữ liệu môi trường biển phục vụ quản lý nhà nước; xây dựng và đưa vào vận hành phân hệ dữ liệu môi trường biển trong Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

Kế hoạch cũng đưa ra 7 nhiệm vụ đến năm 2030 và các năm tiếp theo để các bộ, ngành, địa phương triển khai, gồm: Phòng ngừa, kiểm soát và ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường, dự báo sớm tác động của biến đổi khí hậu; khắc phục, cải thiện chất lượng môi trường; tăng cường hiệu quả quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại;

Cùng với đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường nguồn lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.