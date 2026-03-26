Trang chủ Tài chính

Giá vàng "nằm im" sau khi công an làm việc với hệ thống Bảo Tín Minh Châu

Mai Nhi

26/03/2026, 12:31

Trong phiên sáng 26/3, giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các đơn vị vẫn giữ nguyên ở mức 170,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua (25/3) dù giá vàng thế giới nằm trong xu thế giảm. Cá biệt, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại một doanh nghiệp sụt mạnh tới 1 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước bất động trong khi giá thế giới giảm
Giá vàng trong nước bất động trong khi giá thế giới giảm

Sau khi tăng tổng cộng 7,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong hai phiên liên tiếp (24-25/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt chững lại khi mở cửa phiên sáng nay (26/3).

Tính đến 10 giờ ngày 26/3, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm đều duy trì ổn định ở mức 170,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (25/3), giá giao dịch vàng miếng tại các đơn vị này không đổi.

Mi Hồng vẫn niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại 173,5 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vàng miếng là 171,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, giữ nguyên so với giá chốt phiên 25/3.

Theo thông cáo báo chí từ Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu, toàn bộ hệ thống cửa hàng sẽ hoạt động trở lại từ 12 giờ ngày 26/3/2026 để phục vụ nhu cầu giao dịch của khách hàng sau thời gian tạm ngừng giao dịch để phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan chức năng.

Trước đó, vào đầu giờ chiều 25/3/2026, nhiều cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu bất ngờ đóng cửa, tạm ngừng giao dịch khi lực lượng chức năng và công an xuất hiện tại các điểm kinh doanh. Tại hiện trường, nhiều thùng tài liệu hồ sơ đã được thu thập và vận chuyển lên xe chuyên dụng rời đi.

Doanh nghiệp này từng nhiều lần bị cơ quan quản lý xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài chính, thương mại và cạnh tranh. Cụ thể, theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước công bố vào cuối tháng 5/2025, Bảo Tín Minh Châu bị xử phạt hành chính 2,64 tỷ đồng, mức được cho là nặng nhất trong hoạt động kinh doanh vàng. 

Các vi phạm đáng chú ý bao gồm việc bán vàng cao hơn giá niêm yết, sai sót trong lập hóa đơn, chứng từ và chưa tuân thủ đầy đủ quy định về phòng, chống rửa tiền.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị xác định vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử khi không công khai đầy đủ chính sách bảo mật thông tin khách hàng, quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại cũng như điều kiện giao nhận trên website.

Đến tháng 9/2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp tục ban hành quyết định xử phạt đối với Bảo Tín Minh Châu do có hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cung cấp thông tin gây nhầm lẫn nhằm thu hút khách hàng từ các đơn vị khác.

Diễn biến giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 26/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.
Diễn biến giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 26/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Cùng chung xu hướng đi ngang, cập nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” gần như không thay đổi so với phiên hôm qua (25/3). Duy chỉ có một doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay.

Trong phiên 26/3, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” phổ biến tại các đơn vị niêm yết ở mức tương đương so với vàng miếng.  Giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn “4 số 9” đồng loạt đứng im ở ngưỡng phổ biến 170,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng. Ngược chiều với thị trường trong nước, giá vàng thế giới trong phiên hôm nay giảm nhẹ 0,5%.

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi tăng 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 25/3, mở cửa phiên sáng nay, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tính đến 10 giờ, thương hiệu này vẫn niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 162 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 166 triệu đồng/lượng.

Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường. So với các thương hiệu kinh doanh ở miền Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm thấp hơn khoảng 7 triệu - 8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Ngược lại, Công ty SJC không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 26/3.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 170,3 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 173,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, Công ty SJC vẫn không đổi mức giá giao dịch trên.

Công ty DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 170,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 25/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán.

Cập nhật lúc 10 giờ ngày 26/3, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ cũng niêm yết ở mức 170,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên 25/3.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 26/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 26/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 170,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 173,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 25/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá mua, bán  vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức 170,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 10 giờ, doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.

Trên thị trường thế giới, sau khi tăng hơn 1,2% trong phiên hôm qua (25/3), tính đến 10 giờ ngày 26/3, hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều giảm gần 0,5%, lùi xuống ngưỡng 4.508,8 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 28,76 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 21,26 – 28,76 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. Cá biệt, khoảng cách này tại Bảo Tín Minh Châu lên tới 30,26 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và 30,76 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn tăng 11 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần

11:00, 25/03/2026

11:00, 25/03/2026

Giá vàng nhẫn tăng 11 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần

Giá vàng miếng và vàng nhẫn "leo dốc" sau 2 tuần giảm mạnh

13:07, 24/03/2026

13:07, 24/03/2026

Giá vàng miếng và vàng nhẫn “leo dốc” sau 2 tuần giảm mạnh

Giá vàng trong nước giảm mạnh, người mua "vuột" 19 triệu đồng/lượng trong 1 tuần

13:52, 23/03/2026

13:52, 23/03/2026

Giá vàng trong nước giảm mạnh, người mua “vuột” 19 triệu đồng/lượng trong 1 tuần

Đọc thêm

Đề xuất mở rộng diện ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Đề xuất mở rộng diện ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Tại dự thảo Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử mới đây, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng các trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thực tiễn cũng như hạn chế tình trạng gian lận thuế…

Giá vàng yếu đi sau khi vượt 4.600 USD/oz

Giá vàng yếu đi sau khi vượt 4.600 USD/oz

Giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (25/3), nhưng không giữ được mức đỉnh của phiên trên 4.600 USD/oz, và thậm chí, mốc 4.500 USD/oz cũng khá mong manh...

Nam A Bank gia nhập mạng lưới tài trợ thương mại toàn cầu

Nam A Bank gia nhập mạng lưới tài trợ thương mại toàn cầu

Việc gia nhập mạng lưới tài trợ thương mại toàn cầu (GTFP) là minh chứng cho sự công nhận của các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới đối với năng lực nội tại của Nam A Bank…

Bảo Tín Mạnh Hải muốn mở 450 cửa hàng, hướng tới “thương hiệu vàng quốc dân”

Bảo Tín Mạnh Hải muốn mở 450 cửa hàng, hướng tới “thương hiệu vàng quốc dân”

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 diễn ra ngày 25/3, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026 -2030 với định hướng trở thành “thương hiệu vàng quốc dân”, đồng thời đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới khoảng 450 cửa hàng trên phạm vi toàn quốc vào năm 2030.

Bảo Tín Mạnh Hải: Hướng tới “Thương hiệu vàng Quốc dân” và phát triển thị trường vàng trang sức 24K

Bảo Tín Mạnh Hải: Hướng tới “Thương hiệu vàng Quốc dân” và phát triển thị trường vàng trang sức 24K

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) chính thức công bố Chiến lược Kinh doanh giai đoạn 2026–2030 với tầm nhìn trở thành “Thương hiệu Vàng Quốc dân”, sở hữu mạng lưới khoảng 450 cửa hàng phủ khắp cả nước, phục vụ hàng triệu gia đình Việt Nam.

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy