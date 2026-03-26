Giá vàng "nằm im" sau khi công an làm việc với hệ thống Bảo Tín Minh Châu

Trong phiên sáng 26/3, giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các đơn vị vẫn giữ nguyên ở mức 170,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua (25/3) dù giá vàng thế giới nằm trong xu thế giảm. Cá biệt, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại một doanh nghiệp sụt mạnh tới 1 triệu đồng/lượng…

Sau khi tăng tổng cộng 7,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong hai phiên liên tiếp (24-25/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt chững lại khi mở cửa phiên sáng nay (26/3).

Tính đến 10 giờ ngày 26/3, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm đều duy trì ổn định ở mức 170,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (25/3), giá giao dịch vàng miếng tại các đơn vị này không đổi.

Mi Hồng vẫn niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại 173,5 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vàng miếng là 171,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, giữ nguyên so với giá chốt phiên 25/3.

Theo thông cáo báo chí từ Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu, toàn bộ hệ thống cửa hàng sẽ hoạt động trở lại từ 12 giờ ngày 26/3/2026 để phục vụ nhu cầu giao dịch của khách hàng sau thời gian tạm ngừng giao dịch để phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan chức năng.

Trước đó, vào đầu giờ chiều 25/3/2026, nhiều cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu bất ngờ đóng cửa, tạm ngừng giao dịch khi lực lượng chức năng và công an xuất hiện tại các điểm kinh doanh. Tại hiện trường, nhiều thùng tài liệu hồ sơ đã được thu thập và vận chuyển lên xe chuyên dụng rời đi.

Doanh nghiệp này từng nhiều lần bị cơ quan quản lý xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài chính, thương mại và cạnh tranh. Cụ thể, theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước công bố vào cuối tháng 5/2025, Bảo Tín Minh Châu bị xử phạt hành chính 2,64 tỷ đồng, mức được cho là nặng nhất trong hoạt động kinh doanh vàng.

Các vi phạm đáng chú ý bao gồm việc bán vàng cao hơn giá niêm yết, sai sót trong lập hóa đơn, chứng từ và chưa tuân thủ đầy đủ quy định về phòng, chống rửa tiền.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị xác định vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử khi không công khai đầy đủ chính sách bảo mật thông tin khách hàng, quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại cũng như điều kiện giao nhận trên website.

Đến tháng 9/2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp tục ban hành quyết định xử phạt đối với Bảo Tín Minh Châu do có hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cung cấp thông tin gây nhầm lẫn nhằm thu hút khách hàng từ các đơn vị khác.

Diễn biến giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 26/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Cùng chung xu hướng đi ngang, cập nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” gần như không thay đổi so với phiên hôm qua (25/3). Duy chỉ có một doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay.

Trong phiên 26/3, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” phổ biến tại các đơn vị niêm yết ở mức tương đương so với vàng miếng. Giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn “4 số 9” đồng loạt đứng im ở ngưỡng phổ biến 170,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng. Ngược chiều với thị trường trong nước, giá vàng thế giới trong phiên hôm nay giảm nhẹ 0,5%.

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi tăng 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 25/3, mở cửa phiên sáng nay, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tính đến 10 giờ, thương hiệu này vẫn niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 162 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 166 triệu đồng/lượng.

Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường. So với các thương hiệu kinh doanh ở miền Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm thấp hơn khoảng 7 triệu - 8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Ngược lại, Công ty SJC không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 26/3.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 170,3 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 173,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, Công ty SJC vẫn không đổi mức giá giao dịch trên.

Công ty DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 170,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 25/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán.

Cập nhật lúc 10 giờ ngày 26/3, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ cũng niêm yết ở mức 170,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên 25/3.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 26/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 170,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 173,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 25/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức 170,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 10 giờ, doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.