Giá vàng "nằm im" sau khi công an làm việc với hệ thống Bảo Tín Minh Châu
Mai Nhi
26/03/2026, 12:31
Trong phiên sáng 26/3, giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các đơn vị vẫn giữ nguyên ở mức 170,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua (25/3) dù giá vàng thế giới nằm trong xu thế giảm. Cá biệt, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại một doanh nghiệp sụt mạnh tới 1 triệu đồng/lượng…
Sau khi tăng tổng cộng 7,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong hai phiên liên tiếp
(24-25/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt chững
lại khi mở cửa phiên sáng nay (26/3).
Tính đến 10 giờ ngày 26/3, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm đều duy trì ổn định ở mức 170,5
triệu – 173,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (25/3), giá giao
dịch vàng miếng tại các đơn vị này không đổi.
Mi Hồng vẫn niêm yết giá bán vàng miếng
SJC tại 173,5 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vàng miếng là 171,5 triệu
đồng/lượng trong suốt phiên sáng, giữ nguyên so với giá chốt phiên 25/3.
Theo thông cáo báo chí từ Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu, toàn bộ hệ thống cửa hàng sẽ hoạt động trở lại từ 12 giờ ngày 26/3/2026 để phục vụ nhu cầu giao dịch của khách hàng sau thời gian tạm ngừng giao dịch để phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan chức năng.
Trước đó, vào đầu giờ chiều 25/3/2026,
nhiều cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu bất ngờ đóng cửa, tạm ngừng giao
dịch khi lực lượng chức năng và công an xuất hiện tại các điểm kinh doanh. Tại hiện trường, nhiều thùng tài liệu hồ sơ đã được thu
thập và vận chuyển lên xe chuyên dụng rời đi.
Doanh nghiệp này từng nhiều lần
bị cơ quan quản lý xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài chính, thương mại và cạnh
tranh. Cụ thể, theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước công bố vào cuối
tháng 5/2025, Bảo Tín Minh Châu bị xử phạt hành chính 2,64 tỷ đồng, mức được cho là nặng nhất trong hoạt động kinh doanh vàng.
Các vi phạm đáng chú ý bao gồm
việc bán vàng cao hơn giá niêm yết, sai sót trong lập hóa đơn, chứng từ và chưa
tuân thủ đầy đủ quy định về phòng, chống rửa tiền.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn
bị xác định vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử khi không công khai đầy
đủ chính sách bảo mật thông tin khách hàng, quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu
nại cũng như điều kiện giao nhận trên website.
Đến tháng 9/2025, Ủy ban Cạnh
tranh Quốc gia tiếp tục ban hành quyết định xử phạt đối với Bảo Tín Minh Châu do
có hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cung cấp thông tin gây nhầm lẫn nhằm thu
hút khách hàng từ các đơn vị khác.
Cùng chung xu hướng đi
ngang, cập nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch
vàng nhẫn “4 số 9” gần như không thay đổi so với phiên hôm qua (25/3). Duy chỉ
có một doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên
sáng nay.
Trong phiên 26/3, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” phổ biến tại các đơn vị niêm yết ở mức tương đương so với vàng miếng. Giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn “4 số 9” đồng loạt đứng im ở ngưỡng phổ biến 170,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng. Ngược chiều với thị trường trong nước, giá vàng thế giới trong phiên hôm nay giảm nhẹ 0,5%.
Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi tăng 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 25/3, mở cửa
phiên sáng nay, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Tính đến 10 giờ,
thương hiệu này vẫn niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 162 triệu
đồng/lượng và giá bán ra là 166 triệu đồng/lượng.
Đồng thời, đây cũng là
thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường. So
với các thương hiệu kinh doanh ở miền Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại
Ngọc Thẩm thấp hơn khoảng 7 triệu - 8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Ngược lại, Công ty SJC không
ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 26/3.
Mở cửa phiên sáng,
thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 170,3 triệu
đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 173,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, Công ty SJC vẫn không đổi mức giá giao dịch trên.
Công ty DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 170,5
triệu – 173,5 triệu
đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 25/3,
giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên giữ nguyên đối với cả hai chiều
mua và bán.
Cập nhật lúc 10 giờ ngày
26/3, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ cũng niêm yết ở mức 170,5 triệu – 173,5 triệu
đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên 25/3.
Mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 170,5triệu đồng/lượng và giá bán là 173,5 triệu
đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 25/3, giá giao
dịch vàng nhẫn tại thương hiệu vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán.
Giá mua, bán vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia
Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức 170,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa
phiên sáng. Tính đến 10 giờ, doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch
trên.
Trên thị
trường thế giới, sau khi tăng hơn 1,2% trong phiên hôm qua (25/3), tính đến 10
giờ ngày 26/3, hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều giảm gần 0,5%, lùi xuống ngưỡng
4.508,8 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 28,76 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 21,26 – 28,76 triệu đồng/lượng,
tùy thương hiệu. Cá biệt, khoảng cách này tại Bảo Tín Minh Châu lên tới 30,26 triệu
đồng/lượng đối với vàng miếng và 30,76 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn.
