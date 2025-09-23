Tổng Bí thư: Sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc chính là sức mạnh của lòng dân

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần của dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ thứ nhất của Mặt trận Tổ quốc và chương trình hành động mà Đại hội thảo luận, quyết định sẽ là “nền tảng”, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt nhiệm kỳ...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I sáng ngày 23/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là đại hội đầu tiên của một mô hình mới, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang chuyển mạnh theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

NGHỊ QUYẾT CỦA MẶT TRẬN GÓP PHẦN TẠO NỀN TẢNG, LÀ "SỢI CHỈ ĐỎ" XUYÊN SUỐT NHIỆM KỲ 2025-2030

Đại hội cũng quyết định phương hướng, tập hợp đại đoàn kết toàn dân thực hiện đường lối của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư nêu rõ Mặt trận là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng - người lao động, nông dân, phụ nữ, phụ lão, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, cựu chiến binh; đồng bào các dân tộc, các tôn giáo; trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ; người Việt Nam ở nước ngoài.

Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết. Đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước; đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc.

Theo Tổng Bí thư, Việt Nam bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với yêu cầu mới là đồng bộ tái cấu trúc tổ chức gắn với đổi mới phương thức hoạt động; cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế - xã hội bằng việc “sắp xếp lại giang sơn” qua việc phân chia địa lý cấp tỉnh, cấp xã...; chuyển từ “đúng hướng” sang “đúng và đủ kết quả”, đo đếm được, kiểm chứng được, thành quả có được không chỉ là cảm nhận mà phải đi vào đời sống vật chất và tinh thần, hoạt động xã hội của từng phố phường, thôn xóm, làng bản, vào từng gia đình, vào mỗi cá nhân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần của dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ thứ nhất của Mặt trận Tổ quốc và chương trình hành động mà Đại hội thảo luận, quyết định sẽ là “nền tảng”, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt nhiệm kỳ.

TẬP TRUNG THỰC HIỆN 3 CHỈ ĐẠO, 6 TRỌNG TÂM

Tổng Bí thư lưu ý, nhiệm vụ của các đại biểu trong Đại hội là nghiên cứu, thảo luận, tranh luận thật sự dân chủ, khoa học, khách quan, dũng cảm để đi tới thống nhất. Phải thể hiện mạnh mẽ tinh thần đấu tranh phê và tự phê, phải thể hiện rõ quan điểm của đảng viên, của chi bộ trong các đóng góp ý kiến vào các văn kiện để làm cho các văn kiện của Đại hội mang tính thực tiễn, tính khả thi, tính đặc thù, tính chiến đấu, tính nhân dân. Theo đó, Tổng Bí thư đề nghị Đại hội nhất quán 3 quan điểm chỉ đạo:

Thứ nhất, lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời: ích lợi thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể.

Thứ hai, kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền. Mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, song hành với kỷ cương thực thi, thượng tôn pháp luật, tôn trọng khác biệt.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Báo Lao động.

Thứ ba, chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng đề nghị Đại hội tập trung vào 6 trọng tâm.

Một là, kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp “một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả”. Hoàn thiện Quy chế phối hợp công tác giữa 25 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy mặt trận. Cần phân cấp, phân quyền rõ ràng; chống chồng chéo. Xóa bỏ hành chính hóa tổ chức Mặt trận; giữ đúng các nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị đã được qui định trong các văn bản pháp quy, trong điều lệ Đảng và các quy định liên quan.

Hai là, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc “không ai bị bỏ lại phía sau”. Thiết kế mạng lưới đại diện và tham gia đa tầng, đa kênh cho công nhân, nông dân thế hệ mới, thanh niên trên nền tảng số, phụ nữ, người yếu thế, đồng bào tôn giáo, dân tộc; thúc đẩy đoàn kết tôn giáo; đoàn kết dân tộc; các dân tộc anh em đều là “con Rồng cháu Tiên”, anh em cùng một mẹ cha.

Triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị 24/7; tổ chức “Tháng nghe dân nói” ở tất cả các cấp, các vùng miền; thiết lập bản đồ tương tác vấn đề dân sinh. Phát huy đặc trưng quý giá của Việt Nam là không có xung đột tôn giáo, dân tộc để phát triển các khối đại đoàn kết.

Ba là, chăm lo đời sống nhân dân với 6 trọng điểm dân sinh và giao trách nhiệm chủ công cho từng tổ chức: Việc làm-tiền lương-an toàn lao động (Công đoàn); Sinh kế nông thôn xanh-nông nghiệp số-chuỗi giá trị (Hội Nông dân); An sinh gia đình-bình đẳng giới-phòng chống bạo lực (Hội Phụ nữ); Thanh niên khởi nghiệp-kỹ năng số-tình nguyện cộng đồng (Đoàn Thanh niên); Đền ơn đáp nghĩa-trật tự, kỷ cương cộng đồng (Cựu Chiến binh, Cựu Công an nhân dân). Thiết lập Quỹ trợ giúp khẩn cấp cộng đồng cấp tỉnh; thí điểm bảo hiểm rủi ro cộng đồng cho các nhóm dễ tổn thương; liên kết tôn giáo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vào chuỗi phúc lợi xã hội minh bạch, có kiểm toán xã hội. Các tổ chức chính trị, xã hội hoạt động theo đúng tiêu chí, mục đích, thể hiện rõ tính đại diện, tính quần chúng, xã hội- nhân văn, tự nguyện - dân chủ; vì mục tiêu cao cả của dân tộc, đất nước và nhân dân.

Bốn là, đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể - chống “hình nón ngược” giữa Trung ương và cơ sở.

Các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội là “ngôi nhà chung” của từng nhóm cộng đồng xã hội hoạt động theo chuyên môn, ngành nghề, lĩnh vực sao cho thật đoàn kết, đậm đà bản sắc, mang tính nghề nghiệp cao.

Năm là, thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với chủ trương: Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng; Ban hành Bộ tiêu chí “3 công khai - 3 giám sát” gồm công khai mục tiêu-nguồn lực - tiến độ; giám sát bởi Nhân dân - Mặt trận - báo chí. Mọi chương trình an sinh có mốc thời hạn, chuẩn đầu ra, chỉ số tác động; kết thúc mỗi quý phải đánh giá công khai, lấy ý kiến người thụ hưởng với sự tham gia của đại diện người lao động, doanh nghiệp, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể.

Sáu là, kỷ cương thực thi, thi đua thiết thực - kiểm tra đến cùng. Áp dụng công thức 3 Dễ - 3 Rõ – 3 Đo: Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm; Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời hạn; Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động.

Để 6 trọng tâm trên đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư nhấn mạnh, vai trò Ban Thường vụ, cấp ủy các cấp và từng đảng viên là quyết định. Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc phải thật sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chọn đúng đột phá, đúng người, đúng việc; thiết lập cơ chế phối hợp thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; phấn đấu hoàn thành 6 trọng tâm trong 6 tháng đầu nhiệm kỳ.

Cấp ủy các cấp lãnh đạo và tạo điều kiện để Mặt trận, các đoàn thể phát huy đúng chức năng, không hành chính hóa; ra rõ đề bài, phân bổ nguồn lực minh bạch, gỡ rào cản cho cơ sở; định kỳ đối thoại với nhân dân.

CỦNG CỐ TUYẾN PHÒNG THỦ MỀM CỦA QUỐC GIA

Đảng viên công tác trong hệ thống Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ “3 gần”: gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; “5 phải”: phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; “4 không”: không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Tổng Bí thư đề nghị Đại hội thảo luận kỹ và thật kỹ. Chỉ thông qua những chỉ tiêu mà tin chắc có thể làm được và làm tốt. Mục tiêu ít nhưng rõ, đo được, lan tỏa được.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Báo Lao động.

Nghị quyết của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương không phải bản sao của dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV mà phải có bản sắc Mặt trận, mang tính đặc thù của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dễ nhớ - dễ làm - dễ kiểm tra.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và nhân ái - đó là những tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của quốc gia. Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng.

Với tinh thần ấy, Tổng Bí thư kêu gọi các đại biểu đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, biến Nghị quyết thành hiện thực cuộc sống, biến kỳ vọng thành thành quả, để khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là nguồn lực vô tận cho một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc, vững bước hướng tới hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, nhân dân đang mong đợi.