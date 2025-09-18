Tổng Bí thư Tô Lâm: Tháo gỡ vướng mắc phát sinh, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật

Sáng 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của bốn dự án luật: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Đầu tư.

Đây là những dự án luật có tác động sâu rộng đến nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Việc sửa đổi, bổ sung các luật này không chỉ nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện tại mà còn hướng tới việc tạo ra một môi trường pháp lý đồng bộ, thống nhất, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế.

LUẬT ĐẤT ĐAI: XỬ LÝ TỔNG THỂ, ĐỒNG BỘ, KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh các dự án luật có mối liên hệ chặt chẽ, nhiều quy định đan xen, trong bối cảnh sửa đổi đồng thời dễ phát sinh mâu thuẫn, chồng chéo.

Do đó, việc xây dựng và hoàn thiện luật cần được xem xét kỹ lưỡng, giải quyết những khó khăn thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất của hệ thống pháp luật. Đây là cơ sở để khơi thông nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành động lực quan trọng cho phát triển.

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Tổng Bí thư đề nghị cần nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, từ đó có phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ. Những định hướng lớn và các chính sách quan trọng phải đặt trong tổng thể mối liên hệ với các luật khác như: thuế, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch, địa chất và khoáng sản.

Tổng Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung xây dựng báo cáo rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn do quy định pháp luật về đất đai. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu kỹ các phương án để xử lý hài hòa, tháo gỡ vướng mắc.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Luật Đất đai, Tổng Bí thư cho rằng đây là đạo luật có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, việc sửa đổi phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, được đầu tư nguồn lực và thời gian để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Việc sửa đổi phải giúp nhận diện đầy đủ điểm nghẽn, xử lý tận gốc các vấn đề để phương án đưa ra đảm bảo tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, hài hòa lợi ích, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu nại. Đồng thời, cần ngăn ngừa nguy cơ bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc chính sách đất đai.

HOÀN THIỆN LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT QUY HOẠCH VÀ LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN

Đối với dự án Luật Đầu tư, Tổng Bí thư quán triệt thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Luật cần tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, chi phí thấp, đạt chuẩn quốc tế, tăng khả năng cạnh tranh khu vực và toàn cầu. Đồng thời, cần tháo gỡ những điểm nghẽn hiện hữu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh phải thể hiện tinh thần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với tăng cường giám sát. Việc quy định ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chỉ đặt ra vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng; còn lại cần triệt để cắt giảm theo đúng chủ trương.

Bên cạnh đó, các ngành, nghề ưu đãi đầu tư phải bao quát chính sách phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân, năng lượng mới theo Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đối với dự án Luật Quy hoạch, Tổng Bí thư yêu cầu đánh giá việc bãi bỏ, điều chỉnh một số quy hoạch ngành quốc gia, xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch để bảo đảm tiến độ triển khai dự án đầu tư. Luật phải có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm phát triển hạ tầng tổng thể, giải quyết nhiệm vụ phát triển hạ tầng để dẫn dắt tăng trưởng.

Ngoài ra, việc xây dựng Luật Quy hoạch cần tiếp tục phân cấp, phân quyền rõ ràng trong công tác quy hoạch, gắn với đơn giản hóa thủ tục. Các quy định mới phải đảm bảo tính đồng bộ, xác định rõ trách nhiệm của địa phương, theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu bổ sung quy định để xử lý bất cập trong hệ thống quy hoạch, mối quan hệ giữa các loại quy hoạch và sự phù hợp của dự án với quy hoạch.

Đối với dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Tổng Bí thư nêu rõ nhiều nội dung liên quan đến Luật Đất đai (sửa đổi) và một số luật khác. Do đó, bước đầu cần được rà soát để sửa đổi, bổ sung, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và liên thông trong hệ thống pháp luật.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan tập trung nguồn lực trí tuệ, bám sát yêu cầu để hoàn thiện các dự án luật, bảo đảm chất lượng và mục tiêu đề ra. Văn phòng Trung ương Đảng được giao nhiệm vụ tổng hợp, trình Bộ Chính trị những nội dung thuộc thẩm quyền để xem xét, cho ý kiến.