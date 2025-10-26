Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam muốn lớn mạnh bằng tri thức, sáng tạo và hợp tác bình đẳng

Tổng Bí thư nhấn mạnh khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào giữa thế kỷ 21 — một cam kết trước nhân dân và bạn bè quốc tế, dựa trên tri thức, sáng tạo và hợp tác bình đẳng.

Sáng 26/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng sự có mặt đông đảo của các nhà Việt Nam học trong nước và quốc tế thể hiện một thông điệp quan trọng: Việt Nam không chỉ là đối tượng nghiên cứu, mà đã trở thành một đối tác trí tuệ của các nhà Việt Nam học.

Lịch sử hình thành, xây dựng, bảo vệ và phát triển dân tộc liên tục hàng nghìn năm đã tạo nên bản sắc đặc biệt, một nền văn hiến lâu đời, lấy lòng dân làm gốc, lấy đạo lý nhân nghĩa làm nền, lấy tinh thần độc lập và tự chủ làm mạch sống.

Văn hóa Việt Nam là kết tinh của bản sắc dân tộc và sự giao thoa với nhân loại; là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh mềm, là “căn cước phát triển” của quốc gia. Sức sống ấy đã giúp dân tộc vượt qua chiến tranh, tái sinh sau đổ nát và bước vào thời kỳ phát triển mới với tư thế ngày càng tự tin.

BA TRỤ CỘT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

Đánh giá cao chủ đề Hội thảo “Việt Nam: phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam chủ trương phát triển dựa trên ba trụ cột chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tham dự cuộc tiếp. Ảnh: Nhân Dân

Trước hết, phát triển thể chế, chính sách, quản trị quốc gia theo hướng tự chủ chiến lược, hiện đại, minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân — một Nhà nước kiến tạo phát triển.

Thứ hai, phát triển con người Việt Nam toàn diện, coi 106 triệu người dân cần cù, sáng tạo, ham học hỏi là tài nguyên quý nhất của đất nước.Cập nhật.

Thứ ba, phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, tri thức, số — gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư khẳng định phát triển bền vững không chỉ là vấn đề kinh tế hay môi trường, mà còn là vấn đề văn hóa, xã hội, con người và đạo lý. Lịch sử dựng nước, giữ nước hàng nghìn năm đã tạo nên bản sắc đặc biệt của dân tộc Việt Nam — một nền văn hiến lâu đời, lấy lòng dân làm gốc, lấy đạo lý nhân nghĩa làm nền, lấy tinh thần độc lập, tự chủ làm mạch sống.

Theo Tổng Bí thư, sức sống văn hóa ấy đã giúp dân tộc vượt qua chiến tranh, tái sinh sau đổ nát và vững vàng bước vào thời kỳ phát triển mới với tâm thế tự tin. Sự có mặt của đông đảo các học giả trong nước và quốc tế tại Hội thảo lần này thể hiện Việt Nam không chỉ là đối tượng nghiên cứu mà đã trở thành đối tác trí tuệ của các nhà Việt Nam học.

Tổng Bí thư đánh giá cao những nghiên cứu chuyên sâu, mang tầm chiến lược của các nhà khoa học; khẳng định Đảng và Nhà nước luôn trân trọng, lắng nghe những phản biện khoa học độc lập, nghiêm túc, thiện chí — coi đó là nguồn tham khảo quan trọng trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách phát triển đất nước.

KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN, GIÁ TRỊ KHÔNG ĐỔI

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy mới, nhưng với những giá trị không bao giờ thay đổi. Một là, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; Hai là, hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu tối thượng của mọi quyết sách; Ba là, sức mạnh Việt Nam bắt nguồn từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7. Ảnh: Nhân Dân

Theo Tổng Bí thư, tinh thần đại đoàn kết trong giai đoạn phát triển mới cần được mở rộng, bao gồm đội ngũ trí thức trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, thanh niên, phụ nữ, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế gắn bó với Việt Nam bằng thiện chí và sự tôn trọng lẫn nhau.

Tổng Bí thư bày tỏ cảm ơn cộng đồng các nhà Việt Nam học đã dành tâm huyết nghiên cứu, gắn bó với Việt Nam trong nhiều năm qua, đồng thời mong muốn giới học giả tiếp tục đồng hành bằng tri thức khoa học, khuyến nghị chính sách thiết thực, khả thi, sát với thực tiễn. Tổng Bí thư nhất trí tổ chức thường xuyên hơn Hội thảo quốc tế Việt Nam học trong và ngoài nước, đồng thời thành lập Quỹ Việt Nam trong năm nay để thúc đẩy nghiên cứu, hợp tác học thuật.

Với khát vọng lớn nhưng tinh thần khiêm tốn, cầu thị và lắng nghe, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng đối thoại, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương công bằng, hiệu quả — hướng tới một Việt Nam độc lập, tự cường, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại Cuộc gặp, các nhà khoa học tiêu biểu đại diện cho gần 1300 đại biểu tham dự Hội thảo bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm của Tổng Bí thư và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với mạng lưới nghiên cứu Việt Nam học toàn cầu. Nhiều ý kiến đánh giá cao tầm nhìn chiến lược và quyết sách đúng đắn của Đảng, thể hiện qua sự đồng thuận xã hội cao; đồng thời khẳng định niềm tin rằng với quyết tâm của lãnh đạo và sự đoàn kết của nhân dân, Việt Nam sẽ sớm đạt được các mục tiêu phát triển toàn diện đã đề ra.