Tổng Công ty Sông Đà "ế" khi đấu giá cổ phần SJE với giá khởi điểm cao gấp 3 lần thị trường

Như vậy, sau giao dịch này SJG vẫn là cổ đông lớn thứ 2 tại SJE, xếp sau cổ đông lớn nhất là CTCP Đầu tư ENERGY Việt Nam - có tỷ lệ sở hữu 52,98%.

Tổng Công ty Sông Đà - CTCP (mã SJG-UPCoM) thông báo kết quả chào bán cổ phiếu SJE của của CTCP Sông Đà 11 do Tổng công ty Sông Đà - CTCP sở hữu ra công chúng.

Theo kế hoạch ngày 19/8, SJG công bố chào bán toàn bộ gần 4,1 triệu cổ phiếu SJE đang nắm giữ, chiếm 16,95% vốn, thông qua phương thức đấu giá công khai 1 lô duy nhất tại Chứng khoán UP (UPSC). Tuy nhiên, sau khi kết thúc chào bán vào ngày 12/09, không có bất kỳ nhà đầu tư nào đăng ký mua.

Trên sàn chứng khoán, chốt phiên ngày 19/8, giá cổ phiếu này đạt 25.100 đồng và đến ngày 12/9, giá cổ phiếu SJE giảm về còn 21.000 đồng/cổ phiếu - trong khi đó, công ty thông báo giá khởi điểm 77.143 đồng/cổ phiếu và ước tính với giá bán này, nhà đầu tư cần chi gần 316 tỷ đồng để có được gần 4,1 triệu cổ phiếu SJE nói trên.

Được biết, CTCP Sông Đà 11 tiền thân là đội điện, nước thuộc Công ty Xây dựng Thủy điện Thác Bà năm 1961. Hiện nay, công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, hiện đang vận hành 5 nhà máy thủy điện và 1 nhà máy điện mặt trời, cũng như cung cấp dịch vụ thi công, xây lắp hạ tầng điện. Công ty đã tham gia thi công các gói thầu xây lắp thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối trong năm 2024.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã kiểm toán, SJE ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 24,6% từ hơn 104,7 tỷ xuống gần 79 tỷ đồng.

Theo SJE doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ giảm 171,1 tỷ đồng tương đương giảm 16,1% dẫn đến lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 27,06 tỷ đồng tương ứng giảm 14,4%; mặt khác, thu nhập khác trong kỳ giảm 3,48 tỷ đồng, tương đương giảm 85,3% và chi phí khác trong kỳ tăng 2,11 tỷ đồng tương đương tăng 478,9%.

Trong khi đó, SJG báo lãi quý 2/2025 đạt 315,3 tỷ, tăng 111% so với cùng kỳ (149,5 tỷ đồng). Nguyên nhân là quý 2/2025, doanh thu thuần tăng 309 tỷ đồng và tương ứng mức tăng 20% so với cùng kỳ, chủ yếu từ hoạt động xây lắp trong đó các công trình thực hiện đảm bảo mục tiêu và tiến độ theo kế hoạch, các nhà máy thủy điện cũng tăng doanh thu đáng kể.

Ngoài ra, lợi nhuận thu được từ công ty liên kết (chủ yếu từ Công ty Cổ phần điện Việt Lào) tăng 113,7 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu sản lượng điện tăng, doanh thu tăng trong khi các chi phí gần như cố định nên lợi nhuận tăng. Mặt khác, doanh thu tài chính tăng 39,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do thu cổ tức từ các đơn vị đầu tư vốn nên lợi nhuận năm nay tăng.