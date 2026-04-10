Tổng kết Dự án GEVA 2026: Hành trình “Ươm tạo và Tăng tốc Xuất khẩu Xanh”

Cùng nhau, Dự án GEVA đã và đang viết nên những câu chuyện xuất khẩu xanh của Việt Nam, đặt những viên gạch đầu tiên cho nông sản xanh ra thế giới…

Sau một năm triển khai, chương trình “Ươm tạo và Tăng tốc Xuất khẩu Xanh thông qua Tiêu chuẩn Bền vững Tự nguyện (VSS)” do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ, đồng quản lý bởi ITC và Vietrade, do CTCP KisStartup vận hành, đã chính thức khép lại tại Hội nghị Tổng kết ngày 5/4.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Cục Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Thương mại Quốc tế tại Việt Nam, các chuyên gia, đối tác dự án, hơn 10 doanh nghiệp tiêu biểu (đại diện cho 25 doanh nghiệp tham gia) cùng các cơ quan báo chí.

Bà Nguyễn Đặng Tuấn Minh, CEO KisStartup, cho biết sau 1 năm, các doanh nghiệp tham gia đã có sự chuyển biến rõ rệt về tư duy và hành động. KisStartup kỳ vọng tiếp tục phát triển các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu xanh để đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp Việt.

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA DỰ ÁN GEVA 2026

Theo ông Lưu Trọng Hiếu, Điều phối viên dự án GEVA, chương trình đã đạt nhiều kết quả nổi bật: Ra mắt 3 bộ công cụ tự đánh giá trên nền tảng greenexport.vn (mô hình kinh doanh xanh, tiêu chuẩn VSS và mức độ sẵn sàng xuất khẩu xanh). Tổ chức 5 khóa đào tạo tại Hà Nội, TP.HCM, Bến Tre, Đắk Lắk và Gia Lai, thu hút 485 lượt tham gia.

Chương trình tuyển chọn 25 doanh nghiệp tham gia ươm tạo và tăng tốc, cung cấp hơn 270 giờ tư vấn chuyên sâu 1:1 về 7 lĩnh vực và thực hiện khảo sát thực địa tại 15 doanh nghiệp.

Về kết nối thị trường, GEVA hỗ trợ 17 doanh nghiệp tham gia Vietnam Sourcing Expo 2025, 5 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Tết Đài Loan 2026, cùng các hoạt động xúc tiến tại VIPO 2026 và 4 hội nghị trực tuyến với Đài Loan, Canada, EU, Nhật Bản. Những kết quả này giúp doanh nghiệp không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn mà còn chủ động xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững.

Theo ông Bùi Khánh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp Hữu cơ, tiêu chuẩn không phải là gánh nặng mà là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững. Trong khuôn khổ GEVA, doanh nghiệp được tiếp cận 3 công cụ thực tiễn để tự đánh giá mức độ “xanh”, “vững” và “sẵn sàng” cho xuất khẩu. Ông cũng nhấn mạnh rằng, dù nông sản Việt đã hiện diện ở nhiều thị trường quốc tế, phần lớn giá trị cao vẫn nằm trong tay các nhà phân phối nước ngoài. Vì vậy, doanh nghiệp Việt cần chủ động nâng cao năng lực và áp dụng nghiêm túc các tiêu chuẩn bền vững để đáp ứng yêu cầu thị trường và từng bước khẳng định vị thế ở phân khúc cao cấp.

Bà Vũ Thu Vân, CEO Richard Moore Associates, đơn vị đồng hành tư vấn thương hiệu cho toàn bộ chương trình, cho biết rất thấu hiểu sự loay hoay của doanh nghiệp khi xây dựng thương hiệu. Theo bà, nhiều công ty đã được thay áo mới, nhưng thương hiệu là câu chuyện dài hơi. Nhiều doanh nghiệp vẫn lúng túng khi phân biệt khách hàng nội địa và xuất khẩu, chưa hệ thống hóa chiến lược. Đó là khoảng trống mà RMA muốn đồng hành cùng doanh nghiệp định vị lại câu chuyện và giá trị thương hiệu.

Bà Nguyễn Đặng Tuấn Minh, CEO KisStartup. Ảnh: GEVA.

Ở góc độ chương trình, bà Nguyễn Đặng Tuấn Minh, cho biết các chuyên gia RMA đã chỉ ra hai hạn chế lớn của doanh nghiệp. Thứ nhất, năng lực xuất khẩu trực tuyến còn yếu, đặc biệt ở website và kênh bán hàng. Thứ hai, chưa xây dựng được câu chuyện tác động đủ rõ ràng. Nhà nhập khẩu Canada từng nói thị trường bão hoà và cần ‘câu chuyện mới’. Đó chính là khoảng trống mà GEVA đã hỗ trợ doanh nghiệp lấp đầy.

GEVA ĐANG GIÚP CÁC DOANH NGHIỆP VIẾT NÊN CÂU CHUYỆN XUẤT KHẨU XANH CỦA VIỆT NAM

Sau một năm đồng hành cùng GEVA, các doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực trong xuất khẩu xanh và phát triển bền vững. Đại diện các doanh nghiệp tham gia chương trình lần lượt chia sẻ:

Bà Lê Thị Hằng, Phó Giám đốc Detech Coffee, cho biết qua GEVA, doanh nghiệp đã cải thiện năng lực xuất khẩu, hiểu rõ hơn yêu cầu khách hàng và xu hướng tiêu dùng xanh qua Hội chợ Tết Đài Loan 2026.

Ông Y Niê Pốt, Giám đốc Êde Cafe, chia sẻ doanh nghiệp đã chuyển mạnh tư duy xuất khẩu xanh, xây dựng câu chuyện thương hiệu chung, định hình rõ giá trị cốt lõi và xuất khẩu cà phê sang Mỹ.

Bà Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc XNK Hồng Hà, cho biết doanh nghiệp đã cải thiện mô hình kinh doanh xanh và xuất thành công container đầu tiên sang Đài Loan ngay sau khi tham gia Hội chợ Tết Đài Loan 2026 do GEVA tổ chức.

Ông Phạm Đình Thành, Giám đốc Liên Minh Xanh, khẳng định GEVA đồng hành trong việc cải thiện các kênh truyền thông xuất khẩu. Thông qua chuyến khảo sát thực địa, doanh nghiệp đã mở rộng vùng trồng và tự tin hơn về chiến lược xuất khẩu thời gian tới.

Bà Trần Phước Hậu, Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Trân Châu, chia sẻ khi tham gia chương trình GEVA, doanh nghiệp đã rà soát, tinh gọn các kênh truyền thông trọng tâm, đồng thời định hình rõ hơn cách kể câu chuyện bền vững để tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu. Trong giai đoạn tới, GEVA sẽ tiếp tục đồng hành cùng Pearl Group phát triển các hoạt động kinh doanh mới, gồm cà phê và phở ăn liền.

Các doanh nghiệp khác như DACE, Essence Forest, RainCoffee và The Cil Coffee cũng định hình rõ câu chuyện thương hiệu, hướng tới các chứng chỉ xanh và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, bền vững.

GEVA không chỉ kết thúc một dự án mà đang mở ra một chương mới: doanh nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng mang nông sản xanh, câu chuyện bền vững và giá trị Việt vươn tầm quốc tế. KisStartup cam kết đồng hành phát triển cộng đồng xuất khẩu xanh bền vững. “Khởi đầu với hơn 20 doanh nghiệp tử tế, cùng nhau, chúng ta đã và đang viết nên câu chuyện xuất khẩu xanh của Việt Nam”, bà Tuấn Minh, CEO KisStartup, nói.