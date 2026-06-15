Cổ phiếu bán lẻ đang giao dịch ở mức thấp so với lịch sử

Sau nhịp điều chỉnh của giá cổ phiếu trong vài tháng gần đây, các doanh nghiệp bán lẻ đang giao dịch ở mức định giá tương đối hấp dẫn so với trung bình lịch sử.

SSI Research vừa có báo cáo cập nhật triển vọng cổ phiếu ngành bán lẻ trong đó nhấn mạnh các doanh nghiệp bán lẻ đang giao dịch ở mức định giá tương đối hấp dẫn so với trung bình lịch sử.

Nền kinh tế và tiêu dùng Việt Nam dự kiến đối mặt với một số yếu tố bất lợi từ bên ngoài trong nửa cuối năm 2026. Mặc dù kết quả kinh doanh từ đầu năm đến nay vẫn tích cực, điều kiện tài chính thắt chặt có thể làm suy giảm chi tiêu trong các quý tới.

Lạm phát và chi phí nhiên liệu gia tăng, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, gây áp lực lên thu nhập của các hộ gia đình vay mua nhà trả góp. Đồng thời, hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp nội địa suy yếu do tác động của thuế quan và chi phí vận tải gia tăng, trong khi du lịch chững lại do giá vé máy bay ở mức cao. Đây đều là những yếu tố có thể ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng.

Bên cạnh đó, hóa đơn tiền điện có thể tăng từ tháng 6/2026 khi khung giờ cao điểm buổi tối với mức giá cao hơn được kéo dài từ 17:30–22:30 (so với 17:00–20:00 trước đây), đồng thời giá bán lẻ điện bình quân dự kiến được điều chỉnh tăng trong kỳ tới.

Trong bối cảnh lãi suất cao hiện nay, SSI Research cho rằng các doanh nghiệp bán lẻ chịu tác động ít tiêu cực hơn so với năm 2022.

Các doanh nghiệp bán lẻ hiện có vị thế tốt hơn nhờ đòn bẩy tài chính thấp hơn, lợi thế chi phí thấp của các đối thủ thương mại điện tử suy giảm, chuỗi bách hóa của MWG và MSN từng thua lỗ trong năm 2022 nhưng đã trở thành động lực tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026, và được hỗ trợ bởi các yếu tố chính sách, bao gồm việc áp thuế trên doanh thu gây áp lực lên kênh bán lẻ truyền thống, cùng với việc siết chặt quản lý nguồn gốc thực phẩm và thuốc.

Những thay đổi này góp phần cải thiện khả năng đáp ứng nghĩa vụ lãi vay của doanh nghiệp. Đáng chú ý, các doanh nghiệp như MWG và PNJ hiện đang có trạng thái tiền ròng dương, qua đó phần nào bù đắp tác động bất lợi từ môi trường lãi suất cao.

SSI Research dự kiến nhu cầu suy yếu sẽ gây áp lực rõ nét hơn lên các doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm công nghệ và điện máy, do tỷ lệ thâm nhập của kênh bán lẻ hiện đại trong lĩnh vực này đã ở mức cao và ngành mang tính chu kỳ.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng trong năm 2026 dự kiến sẽ ít nghiêm trọng hơn so với năm 2022, nhờ đòn bẩy tài chính thấp hơn đáng kể và áp lực cạnh tranh từ các nền tảng thương mại điện tử suy giảm.

Chuỗi bán lẻ dược phẩm và bách hóa được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng doanh thu tích cực, nhờ tỷ lệ thâm nhập của kênh thương mại hiện đại còn thấp, tính thiết yếu của các sản phẩm FMCG và dược phẩm, đồng thời được hỗ trợ bởi các yếu tố chính sách thuận lợi, bao gồm việc chuyển từ cơ chế thuế khoán sang thuế dựa trên doanh thu gây áp lực lên kênh bán lẻ truyền thống, cùng với việc siết chặt quản lý đối với thực phẩm và dược phẩm giả.

Đối với bán lẻ trang sức, diễn biến giá cổ phiếu trong ngắn hạn có thể chịu áp lực do giá vàng điều chỉnh, cùng với yếu tố mùa vụ thấp điểm trong quý 2 và quý 3. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trang sức có thương hiệu vẫn ở vị thế thuận lợi để duy trì tăng trưởng doanh thu hai chữ số trong dài hạn, nhờ tiếp tục giành thị phần từ các doanh nghiệp không có thương hiệu — nhóm dự kiến sẽ gặp khó khăn hơn trong việc đảm bảo nguồn cung vàng theo yêu cầu truy xuất nguồn gốc.

Sau nhịp điều chỉnh của giá cổ phiếu trong vài tháng gần đây, các doanh nghiệp bán lẻ đang giao dịch ở mức định giá tương đối hấp dẫn so với trung bình lịch sử. Diễn biến này phần nào phản ánh kỳ vọng nhu cầu tiêu dùng sẽ chậm lại trong ngắn hạn, cũng như tác động của lãi suất tăng lên dòng vốn vào thị trường cổ phiếu.

SSI Research khuyến nghị tích lũy các cổ phiếu thuộc mảng bách hóa, dược phẩm và trang sức như MWG, FRT, PNJ cho mục tiêu đầu tư dài hạn. Trong khi đó, các cổ phiếu phụ thuộc nhiều vào mảng sản phẩm công nghệ và điện máy như DGW phù hợp hơn với chiến lược giao dịch ngắn hạn ở vùng giá hiện tại.