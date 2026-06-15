Từ ngày 16-18/6/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Liên bang Nga.

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Liên bang Nga.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ ASEAN - Nga bước vào dấu mốc 35 năm, đồng thời quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Đây cũng là chuyến công tác tới Liên bang Nga đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới.

Quan hệ ASEAN - Nga được hình thành từ những tiếp xúc ban đầu năm 1991, chính thức thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại đầy đủ năm 1996 và được nâng cấp lên Đối tác chiến lược năm 2018. Trong hơn ba thập kỷ qua, hợp tác hai bên được mở rộng trên các trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội, đóng góp vào đối thoại, hợp tác và ổn định khu vực.

VIỆT NAM PHÁT HUY VAI TRÒ CẦU NỐI TRONG QUAN HỆ ASEAN – NGA

Hội nghị Cấp cao tại Kazan được tổ chức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, các cơ chế hợp tác đa phương tiếp tục đứng trước yêu cầu thích ứng với những thay đổi mới.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đặng Hoàng Giang, hội nghị lần này không chỉ là sự kiện kỷ niệm, mà còn thể hiện cam kết chính trị cấp cao của ASEAN và Nga trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đóng góp vào môi trường hòa bình, an ninh và ổn định phục vụ phát triển.

Trước thềm hội nghị, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Hội nghị Cấp cao Nga - ASEAN sẽ góp phần định hình cách tiếp cận hợp tác trong thời gian tới, gắn với xu thế đa cực, đa trung tâm, trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các quốc gia và khu vực.

Trong tiến trình phát triển quan hệ ASEAN - Nga, Việt Nam luôn được đánh giá là thành viên chủ động, trách nhiệm, đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết ngay từ khi Nga thiết lập quan hệ với ASEAN, Việt Nam là một trong những nước ủng hộ tích cực. Hiện nay, khi vị thế và tiếng nói của Việt Nam trong ASEAN ngày càng được nâng cao, vai trò thúc đẩy quan hệ Nga - ASEAN của Việt Nam tiếp tục được hai bên đánh giá cao.

Tại Hội nghị Cấp cao lần này, Việt Nam đặt mục tiêu phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp các định hướng hợp tác thiết thực cho quan hệ ASEAN - Nga.

Việc Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Nga giai đoạn 2027 - 2030 càng làm cho sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong định hình hợp tác hai bên thời gian tới.

Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa như thương mại, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục và du lịch. Với vai trò là nước ASEAN đi đầu trong hợp tác với Liên minh Kinh tế Á - Âu, Việt Nam cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN và khu vực Á - Âu, qua đó chuyển hóa các cam kết chính trị thành lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân.

TẠO XUNG LỰC MỚI CHO HỢP TÁC VIỆT NAM - LIÊN BANG NGA

Bên cạnh chương trình đa phương, chuyến công tác tại Kazan có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam - Liên bang Nga. Năm 2026 được đánh giá là năm có nhiều hoạt động cấp cao trong quan hệ hai nước.

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gọi điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Việt Nam cũng cử Đặc phái viên sang Liên bang Nga thông báo kết quả Đại hội.

Trước đó, các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước tiếp tục được duy trì thường xuyên, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Theo chương trình dự kiến tại Kazan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin và làm việc với Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan.

Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, các cuộc tiếp xúc cấp cao lần này sẽ tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai nước, trong đó có những lĩnh vực trọng điểm như năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục, du lịch và các dự án hợp tác dài hạn.

Hợp tác kinh tế song phương đang có dấu hiệu phục hồi tích cực. Kim ngạch thương mại Việt Nam - Liên bang Nga trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 1,72 tỷ USD, tăng 9,22% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đạt 618 nghìn lượt, tăng 194%, cho thấy dư địa hợp tác lớn trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và giao lưu nhân dân.

Trong cuộc tiếp Đại sứ Liên bang Nga Gennady Bezdetko ngày 18/5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định phương hướng thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, từ chính trị - ngoại giao đến kinh tế, năng lượng, giáo dục.

Đại sứ Gennady Bezdetko cũng khẳng định Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành Việt Nam cụ thể hóa các định hướng hợp tác mới, nhất là trong an ninh năng lượng và chuyển đổi xanh.

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Liên bang Nga tiếp tục thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Với chương trình làm việc cả song phương và đa phương, chuyến công tác được kỳ vọng góp phần củng cố quan hệ ASEAN - Nga, đồng thời tạo thêm xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn mới.