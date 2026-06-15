Có đến 70 quỹ cổ phiếu báo hiệu suất âm trong tháng 5 vừa qua

Ngược với nhịp hồi phục trong tháng 4, hiệu suất nhóm quỹ Cổ phiếu suy yếu trở lại trong tháng 5/2026 với mức giảm bình quân -1,4%, so với mức tăng +2,2% của tháng trước, theo số liệu thống kê mới nhất từ FiinTrade,

Sự suy giảm về hiệu suất diễn ra trên diện rộng với 70/86 quỹ có hiệu suất âm, tập trung ở nhóm quỹ mở ETF tham chiếu theo VNDiamond và quỹ mở. Trong khi đó, nhóm quỹ ETF tham chiếu theo chỉ số VNFINSELECT, VNX50 và quỹ Fubon FTSE Vietnam vẫn duy trì được hiệu suất dương nhờ nắm giữ tỷ trọng cao các cổ phiếu có giá tăng trong tháng 5/2026, bao gồm Ngân hàng (VCB, ACB, LPB) hay nhóm vốn hóa lớn như GAS, PLX, VHM, GEX.

Có 39/69 quỹ Cổ phiếu ghi nhận hiệu suất lũy kế 5 tháng năm 2026 kém hơn so với cùng kỳ 2025, đặc biệt là nhóm quỹ ETF ngoại với quy mô NAV lớn (bao gồm Fubon FTSE VN, Xtrackers Vietnam, VanEck Vietnam) do nền so sánh 5 tháng năm 2025 cao (chủ yếu nhờ nắm giữ cổ phiếu VIC, VHM đồng thời được hỗ trợ bởi sự tăng giá mạnh của đồng USD so với VND).

Ngược lại, nhiều các quỹ mở NAV lớn (12/26 quỹ có NAV hơn 1 nghìn tỷ đồng) có hiệu suất cao hơn so với cùng kỳ, nổi bật là quỹ CP ESG Eastspring Investments Việt Nam (EVESG) với hiệu suất lũy kế 5T2026 là +3,4%, đảo chiều so với mức giảm -2,1% cùng kỳ 2025. Mức sinh lời của quỹ được hỗ trợ bởi cổ phiếu họ Vingroup (VIC, VHM) – các mã có tỷ trọng lớn trong danh mục.

Trong tháng 5/2026, hiệu suất bình quân ở nhóm quỹ Trái phiếu đạt 0,42%, thấp hơn mức tăng trưởng +0,53% trong tháng 4/2026.

Đáng chú ý, hiệu suất cải thiện nhẹ ở một số quỹ Trái phiếu lớn sau khi suy yếu 2 tháng liên tiếp trước đó. Nổi bật là quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) với mức sinh lời đạt +0,7%, cao nhất kể từ tháng 1/2026. Tiếp đến là quỹ Đầu tư TP DC (DCBF) với hiệu suất ổn định 0,5% - 0,6% trong nhiều tháng gần đây. Tuy nhiên, xu hướng rút ròng vẫn tiếp diễn ở các quỹ này dù quy mô rút ròng thu hẹp.

Lũy kế 5 tháng năm 2026, nhóm quỹ Trái phiếu đạt hiệu suất bình quân 2,48%, tăng nhẹ +0,19 điểm phần trăm so với mức bình quân cùng kỳ 2025.

Mức cải thiện này thấp hơn đáng kể so với mức tăng của lãi suất tiết kiệm trong cùng giai đoạn (+0,5 điểm phần trăm). Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại nhóm ngân hàng quốc doanh đã tăng lên khoảng 5,9%/năm từ mức 4,67%/năm cùng kỳ năm trước.

Chênh lệch sinh lời giữa quỹ Trái phiếu và kênh tiền gửi vì vậy tiếp tục thu hẹp, làm suy giảm sức hấp dẫn tương đối của nhóm quỹ này. Dòng tiền do đó vẫn duy trì trạng thái rút ròng, dù hiệu suất của phần lớn quỹ Trái phiếu vẫn ổn định.

Trong tháng 5/2026, hiệu suất nhóm quỹ Cân bằng giảm bình quân -0,9% so với tháng trước, đảo chiều so với mức tăng trưởng +0,7% so với tháng trước trong tháng 4/2026.

Hiệu suất âm trong tháng 5/2026 diễn ra trên diện rộng ở 11/12 quỹ cân bằng. Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt (VCAMBF) là quỹ duy nhất đạt hiệu suất dương trong tháng 5/2026 (+0,2%) nhờ tỷ trọng danh mục cao ở Ngân hàng (ACB, VCB, ABB, VPB) và VIX – nhóm có diễn biến giá tích cực trong tháng. Tuy vậy, lũy kế 5 tháng năm 2026, quỹ này vẫn ghi nhận hiệu suất âm 1,3%, chủ yếu do tác động từ nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 3/2026.

Tính đến cuối tháng 5/2026, tổng tài sản ròng (NAV) của các quỹ đầu tư đạt hơn 260 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 6,1 nghìn tỷ đồng (tương đương -2,3%) trong tháng 5/2026, đảo chiều sau nhịp phục nhẹ (+6,7%) trong tháng trước.

Xu hướng suy giảm diễn ra trên diện rộng ở cả ba loại hình quỹ gồm ETF (-2,8%), quỹ đóng (-1,3%) và quỹ mở (-2,6%); đồng thời ghi nhận ở cả quỹ Cổ phiếu (-2,2%), quỹ Trái phiếu (-4,9%) và quỹ Cân bằng (-0,2%).

So với mức đỉnh tháng 8/2025, quy mô NAV toàn ngành vẫn thấp hơn 20,3% (tương đương giảm 18,1 nghìn tỷ đồng), dù thị trường đã trải qua nhiều nhịp hồi phục. Diễn biến này phản ánh không chỉ biến động của thị trường mà còn áp lực rút vốn kéo dài ở các quỹ, với giá trị rút ròng lũy kế hơn 39,3 nghìn tỷ đồng kể từ tháng 8/2025.