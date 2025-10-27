Tổng thống Trump áp thêm thuế quan 10% lên Canada

Quyết định này được đưa ra sau khi ông Trump cáo buộc Canada phát sóng một quảng cáo truyền hình sai lệch có sự xuất hiện của cựu Tổng thống Ronald Reagan chỉ trích chính sách thuế quan.

Ông Trump cho rằng quảng cáo này đã bóp méo sự thật và là một hành động thù địch từ phía Canada.

Hiện tại, Canada đang phải chịu mức thuế 35% đối với hàng hóa mà nước này xuất khẩu sang thị trường Mỹ, ngoại trừ một số sản phẩm được miễn thuế theo hiệp định tự do mậu dịch Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) và các sản phẩm cụ thể như thép và nhôm bị áp mức thuế 50%. Việc ông Trump áp thêm thuế quan 10% đối với Canada sẽ khiến gánh nặng thuế quan của nước này trở nên nặng nề hơn, nhất là trong lúc đàm phán thương mại giữa hai nước đang gặp nhiều trở ngại.

Ông Trump đã nổi giận với Canada sau khi chính quyền bang Ontario của Canada, phát sóng một quảng cáo gây tranh cãi trong hai trận đầu tiên của giải bóng chày World Series - một sự kiện thể thao lớn thu hút hàng triệu khán giả Mỹ.

Quảng cáo này đã sử dụng một đoạn phát biểu của Tổng thống Reagan từ năm 1987, trong đó ông Reagan cảnh báo về hậu quả tiêu cực của các rào cản thương mại. Tuy nhiên, theo ông Trump và Quỹ Ronald Reagan, quảng cáo đã cắt xén và trình bày sai lệch ý kiến của vị cựu Tổng thống, khiến người xem hiểu lầm rằng ông phản đối thuế quan.

Thủ hiến Ontario, ông Doug Ford, đã tuyên bố sẽ tạm dừng phát sóng quảng cáo này từ ngày 27/10 để các cuộc đàm phán thương mại có thể tiếp tục. Ông tiết lộ chính quyền Ontario đã chi 75 triệu USD để chạy quảng cáo này.

Ông Ford cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu của quảng cáo là khơi dậy cuộc thảo luận về nền kinh tế mà người Mỹ mong muốn xây dựng, cũng như tác động của thuế quan đối với người lao động và doanh nghiệp Mỹ. Ông Ford cho biết, thông điệp của Ontario đã đến được với khán giả Mỹ ở cấp cao nhất - có thể là ngầm nói đến ông Trump.

Ông chủ Nhà Trắng đã chỉ trích mạnh mẽ quảng cáo này trên mạng xã hội Truth Social, cáo buộc Canada gian lận và cố gắng gây ảnh hưởng một cách bất hợp pháp đến Tòa án Tối cao Mỹ trong một vụ kiện quan trọng liên quan đến thẩm quyền của Tổng thống trong việc áp thuế quan mà không cần có sự nhất trí của Quốc hội. Theo dự kiến, vụ kiện này sẽ được Tòa án Tối cao xem xét vào đầu tháng 11.

Ông Trump cũng nói rằng lẽ ra phía Canada nên gỡ quảng cáo trên từ hôm thứ Sáu (24/10) chứ không nên đợi đến ngày thứ Hai (27/10) mới gỡ.

Theo giới quan sát, quyết định áp thêm thuế quan của ông Trump đối với Canada không chỉ là một động thái trả đũa mà còn là một phần trong chiến lược thương mại rộng lớn hơn của ông nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế của Mỹ.

Dù vậy, động thái này cũng có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, như làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước và ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng ở cả hai bên biên giới. Canada là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, với hàng tỷ trăm tỷ USD hàng hóa và dịch vụ được trao đổi giữa hai nước mỗi năm.

Ngoài ra, việc tăng thuế quan cũng có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Mỹ, Canada và Mexico, trong khuôn khổ hiệp định USMCA.