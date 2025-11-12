Tổng thống Trump có thể sắp giảm thuế quan cho Ấn Độ

Khi bổ nhiệm ông Sergio Gor vào cương vị đại sứ Mỹ tại Ấn Độ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu giảm thuế quan cho nước này...

Theo hãng tin CNBC, tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Gor vào đầu tuần này, ông Trump nói rằng Washington có thể sớm giảm thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ, tín hiệu cho thấy Washington và New Delhi đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận thương mại.

Ấn Độ hiện đang bị Mỹ áp thuế quan 50%, cao nhất trên thế giới, gồm thuế đối ứng 25% và thuế quan trừng phạt 25% vì nước này mua dầu thô của Nga.

Ông Trump phát biểu hôm thứ Hai: "Thuế quan đối với Ấn Độ thực sự cao do họ nhập khẩu dầu từ Nga, nhưng họ đã giảm đáng kể nhập khẩu dầu từ Nga, vì vậy chúng tôi sẽ giảm thuế quan”.

Tuy nhiên, dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Kpler cho thấy nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ hầu như không thay đổi trong tháng 10, với lượng nhập trong tháng là 1,59 triệu thùng mỗi ngày, tương tự như mức của tháng 9.

"Đến nay, 1,73 triệu thùng/ngày trong xuất khẩu dầu thô của Nga trong tháng 10 cho thấy sẽ có đích đến là Ấn Độ, cộng thêm 302 nghìn thùng/ngày chưa có xác định được điểm đến cuối cùng (một phần trong số đó có thể cũng sẽ đến Ấn Độ)”, theo dõi của Kpler cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng "vẫn còn quá sớm để vẽ ra một bức tranh rõ ràng cho tháng 11”.

Ông Trump cho biết ưu tiên của ông Gor - một người thân cận lâu năm của Tổng thống - trên cương vị đại sứ Mỹ ở Ấn Độ sẽ bao gồm thúc đẩy đầu tư của Ấn Độ vào các ngành công nghiệp chủ chốt của Mỹ, tăng cường xuất khẩu năng lượng của Mỹ và mở rộng hợp tác an ninh giữa hai nước.

"Tôi đang trông cậy vào ông Sergio để củng cố một trong những mối quan hệ quan trọng nhất và đó là quan hệ đối tác chiến lược với Cộng hòa Ấn Độ”, ông Trump nói.

Ông Gor - người được Thượng viện Mỹ chính thức phê chuẩn là đại sứ Mỹ tại Ấn Độ vào ngày 7/ 10 - đã đến New Delhi vài ngày sau đó và gặp Thủ tướng Narendra Modi để thảo luận về quốc phòng, thương mại và công nghệ. "Chúng tôi cũng đã thảo luận về vai trò của các khoáng sản quan trọng đối với hai quốc gia”, ông Gor cho biết trong một tuyên bố.

Đại sứ Gor đại diện cho cách tiếp cận của Nhà Trắng để có được sự giao tiếp nhanh chóng và trực tiếp hơn với New Delhi, bỏ qua bộ máy quan liêu ngoại giao thông thường - theo nhận định của chuyên gia Alexandra Hermann thuộc công ty nghiên cứu và tư vấn kinh tế Oxford Economics. "Điều này cho thấy mong muốn đạt được một thỏa thuận thương mại sớm hơn là muộn”, bà Hermann nói với CNBC.

Các chuyên gia cho rằng thuế quan cao, mức phí 100.000 USD cho visa H1B, và những tuyên bố lặp đi lặp lại của ông Trump về việc làm trung gian hòa giải giữa Ấn Độ và Pakistan là những vấn đề đã dẫn đến sự suy giảm mối quan hệ chiến lược giữa New Delhi và Washington trong những tháng gần đây.

Trong khi đó, Ấn Độ đang có những cử chỉ xích lại gần với Nga. Tuần này, một phái đoàn gồm 20 công ty Ấn Độ tham gia Triển lãm Công cụ Quốc tế Moscow 2025 - Liên đoàn Tổ chức Xuất khẩu Ấn Độ (FIEO), một cơ quan thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.

"Xuất khẩu kỹ thuật của chúng tôi sang Nga đang tăng nhanh và dự kiến sẽ đạt 1,75 tỷ USD trong năm nay”, Chủ tịch FIEO S. C. Ralhan cho biết trong tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng việc Ấn Độ tham gia triển lãm của Nga sẽ "sâu sắc hơn nữa quan hệ thương mại" và giúp thúc đẩy giao thương giữa hai quốc gia.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Nga vẫn là một đối tác nhỏ nếu so với Mỹ. Năm tài chính 2025, Ấn Độ đạt kim ngạch xuất khẩu 4,88 tỷ USD sang thị trường Nga và nhập khẩu 63,84 tỷ USD từ Nga - theo số liệu của tổ chức Indian Brand Equity Foundation. Tuy nhiên, thị trường Mỹ chiếm 18% kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ, so với tỷ trọng chỉ 1% của Nga trong kim ngạch xuất khẩu của quốc gia Nam Á này - chuyên gia Hermann của Oxford Economics cho biết.