Tổng thống Trump: Kinh tế Mỹ có thể tăng 20% mà Fed vẫn không cần tăng lãi suất

Ông Trump nói Mỹ “nên có lãi suất thấp nhất trên thế giới”, và nhấn mạnh rằng trong quá khứ, khi các con số kinh tế tốt được công bố, lãi suất thường giảm...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Nhà Trắng.

Tổng thống Donald Trump ngày 31/8 tuyên bố nền kinh tế Mỹ có thể đạt mức tăng trưởng lên tới 20%, đồng thời nhấn mạnh rằng ngay cả khi với tốc độ tăng trưởng cao như vậy, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng không cần phải tăng lãi suất.

Phát biểu này được ông Trump đưa ra trong sự kiện công bố các thỏa thuận giảm giá thuốc kê đơn diễn ra tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

“Chúng ta có thể có đạt mức tăng trưởng GDP đạt 14, 15, 16 và 20 %”, ông nói, lập luận rằng thành công trong tăng trưởng không nhất thiết dẫn đến lạm phát.

Phát biểu này của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ông tiếp tục kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất, dù ngân hàng trung ương này phải đối mặt với tốc độ lạm phát vượt quá mục tiêu 2% trong suốt hơn 5 năm qua.

Từ cuối năm ngoái tới nay, Fed giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5-3,75%. Trong cuộc họp gần đây nhất vào tháng 7, ba nhà hoạch định chính sách trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu ủng hộ việc tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole vào tuần trước, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tái khẳng định cam kết của Fed về đưa tốc độ lạm phát ở Mỹ về mục tiêu 2%. Ông nhận định lạm phát còn cao và ở thời điểm hiện tại, sứ mệnh của Fed về ổn định giá cả là quan trọng hơn so với việc hỗ trợ thị trường lao động đang tăng trưởng chậm lại.

Thị trường lãi suất tương lai đang nghiêng về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9.

Theo hãng tin CNBC, tốc độ tăng trưởng GDP mà ông Trump đề cập gần như chưa từng có trong lịch sử nền kinh tế Mỹ hiện đại. Dữ liệu của Cục Phân tích Kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho thấy GDP thực tế của nước này chỉ tăng trưởng với tốc độ hàng năm 20% hoặc hơn trong 1 quý duy nhất kể từ năm 1947.

Đó là vào quý 3/2020, khi nền kinh tế tăng vọt với tốc độ hàng năm 34,9% sau khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại sau thời gian đợt đóng cửa do đại dịch Covid-19. Cũng cần nói thêm rằng sự phục hồi này diễn ra sau khi kinh tế Mỹ ghi nhận tốc độ suy giảm hàng năm 28% trong quý trước đó.

Quý có mức tăng trưởng cao thứ hai của kinh tế Mỹ là quý 1/1950, khi GDP thực tế của nước này tăng trưởng với tốc độ hàng năm 16,7%. Khi đó, Mỹ và thế giới vừa ra khỏi Thế chiến thứ hai và thế hệ bùng nổ dân số (baby boomer) ra đời. Ngoài ra, không có quý nào khác trong gần 8 thập kỷ qua kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 20%.

Hiện nay, nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tăng trưởng với tốc độ thấp hơn nhiều. GDP thực tế của Mỹ đã tăng với tốc độ hàng năm 1,5% trong quý 2/2026, giảm từ 2,1% trong quý 1, theo ước tính mới nhất của BEA.

Ông Trump đưa ra khả năng kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng nhanh hơn như một lý do khác để Fed nên giảm, thay vì tăng, lãi suất.

Ông nói Mỹ “nên có lãi suất thấp nhất trên thế giới”, và nhấn mạnh rằng trong quá khứ, khi các con số kinh tế tốt được công bố, lãi suất thường giảm. “Bây giờ, khi các con số tốt được công bố, lãi suất lại tăng vì lo ngại lạm phát”, ông phàn nàn.

Về lý thuyết, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ không nhất thiết gây ra lạm phát, nhưng khi nhu cầu tăng nhanh hơn khả năng sản xuất hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế, giá cả có thể bị đẩy lên cao. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh chóng mà không gây ra áp lực tăng giá đáng kể nếu năng suất và khả năng sản xuất tăng cùng tốc độ với nhu cầu.