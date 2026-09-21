Thứ Ba, 22/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

EU mở rộng từ 6 lên 27 thành viên như thế nào?

H Hoài Thu

Liên minh châu Âu (EU) đã mở rộng từ 6 lên 27 thành viên trong hơn 7 thập kỷ. Năm 2026, khối này có thể chứng kiến sự ra đời của một hình thức liên kết hoàn toàn mới…

Đồ họa thông tin dưới đây thể hiện 27 quốc gia thành viên EU tính đến tháng 9/2026, cùng các quốc gia ứng viên chính thức và Anh - thành viên duy nhất từng rời khỏi khối.

VnEconomy

Tiền thân của EU được thành lập vào thập niên 1950 với 6 thành viên, gồm Pháp, Italy, Tây Đức, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg.

Đến năm 1993, khi EU chính thức được thành lập với tên gọi hiện nay, khối có 12 thành viên, gấp đôi so với ban đầu. Danh sách này gồm nước Đức thống nhất cùng các nền kinh tế lớn như Tây Ban Nha và Anh.

Hơn ba thập kỷ sau, EU có 27 thành viên chính thức và là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Croatia là quốc gia gia nhập gần đây nhất, trở thành thành viên vào năm 2013 sau hơn 5 năm đàm phán chính thức.

Quá trình mở rộng đi cùng với mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng. Năm 1993, EU thiết lập thị trường chung, cho phép hàng hóa, dịch vụ, vốn và người dân tự do lưu chuyển giữa các quốc gia thành viên.

Đồng euro được đưa vào sử dụng năm 1999. Hơn 1/4 thế kỷ sau, khoảng 2/3 số thành viên EU đã tham gia khu vực đồng tiền chung.

Tuy nhiên, quá trình hội nhập cũng gặp không ít trở ngại. Cuộc khủng hoảng nợ công khu vực đồng euro gây sức ép lớn lên liên minh tiền tệ, còn quyết định rời EU của Anh, thường được gọi là sự kiện Brexit, đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia rút khỏi khối. Sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, Anh chính thức rời EU vào năm 2020, khiến số thành viên giảm từ 28 xuống còn 27.

Hiện có 9 quốc gia là ứng viên chính thức gia nhập EU. Thổ Nhĩ Kỳ giữ quy chế ứng viên lâu nhất, từ năm 1999, nhưng các cuộc đàm phán gia nhập gần như đã đình trệ.

Hơn một nửa số ứng viên hiện nay thuộc khu vực Tây Balkan ở Đông Nam châu Âu, gồm Albania, Bosnia và Herzegovina, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia. Trong đó, Montenegro là một trong những nước tiến xa nhất trong quá trình gia nhập, với khả năng trở thành thành viên EU vào năm 2028 đang được thảo luận.

Ba ứng viên còn lại là Georgia, Moldova và Ukraine. Moldova và Ukraine được trao quy chế ứng viên năm 2022, còn Georgia nhận quy chế này năm 2023. Ukraine và Moldova bắt đầu đàm phán gia nhập chính thức vào năm 2024.

Trong khi đó, Canada đang tìm cách thắt chặt quan hệ với EU trong bối cảnh căng thẳng thương mại với nước láng giềng phía Nam là Mỹ gia tăng. Tuy nhiên, do nằm ngoài châu Âu, Canada không theo đuổi tư cách thành viên EU theo cách thông thường.

Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất đưa Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của EU. Quy chế này hiện chưa được quy định trong các hiệp ước của khối và cách thức vận hành cụ thể vẫn chưa được xác định.

Các cuộc thảo luận ban đầu hướng tới tăng cường hợp tác giữa hai bên trong những lĩnh vực như thương mại, quốc phòng, công nghệ, năng lượng và an ninh kinh tế.

Canada và EU đã tăng cường quan hệ trong một số lĩnh vực. Năm 2026, Canada trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên tham gia sáng kiến mua sắm quốc phòng SAFE của EU.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

EU VnEconomy thành viên Eu VnEconomy thế giới VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

VnEconomy Xem thêm
Kinh tế Chuyển động 24h Kinh doanh

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Ảnh: VETmedia

VnEconomy [Trực tuyến]: Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”

Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy