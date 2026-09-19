Thu nhập hàng tháng sau khi trừ thuế của người lao động ở các nước giàu

Thu nhập thực nhận hàng tháng của người lao động chênh lệch đáng kể giữa các quốc gia OECD, trong đó Thụy Sỹ dẫn đầu, bỏ xa Iceland và Luxembourg...

Dựa trên số liệu tiền lương bình quân năm 2025 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), đồ họa thông tin dưới đây so sánh tiền lương trước khấu trừ, các khoản thuế và khoản đóng góp phải nộp cũng như thu nhập thực nhận hàng tháng của người lao động tại 37 quốc gia. Toàn bộ số liệu được quy đổi sang USD.

Thụy Sỹ dẫn đầu bảng xếp hạng. Thu nhập thực nhận hàng tháng của người lao động tại đây cao hơn trên 2.400 USD so với Iceland, quốc gia đứng thứ hai. Luxembourg xếp thứ ba với 5.013 USD/tháng, tiếp theo là Anh, Hà Lan và Mỹ.

Khoản khấu trừ trong đồ họa là phần chênh lệch giữa lương trước khấu trừ và số tiền người lao động thực nhận. Trong khi đó, chỉ số gánh nặng thuế lao động của OECD được tính rộng hơn vì bao gồm cả các khoản đóng góp an sinh xã hội do người sử dụng lao động chi trả.

Năm 2025, tổng thuế và các khoản đóng góp bắt buộc đối với một lao động độc thân hưởng mức lương trung bình tương đương 35,1% tổng chi phí lao động tại các nước OECD. Tỷ lệ này cao nhất tại Bỉ, ở mức 52,5%, trong khi Colombia không ghi nhận gánh nặng thuế lao động theo cách tính này.

Mức thuế tại mỗi quốc gia phụ thuộc vào cơ cấu thuế thu nhập, hệ thống bảo hiểm xã hội cũng như chính sách cung cấp dịch vụ công và trợ cấp.

Mức lương danh nghĩa cũng chịu tác động của năng suất lao động, cơ cấu kinh tế, tình hình thị trường lao động và tỷ giá hối đoái. Bên cạnh đó, chênh lệch giữa nhóm thu nhập thấp và thu nhập cao cho thấy tiền lương được phân bổ khác nhau giữa các nền kinh tế.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng chỉ dựa trên thu nhập danh nghĩa quy đổi sang USD và chưa điều chỉnh theo sức mua. Do đó, thu nhập thực nhận cao chưa chắc đồng nghĩa với mức sống cao hơn, bởi giá trị của tiền lương còn phụ thuộc đáng kể vào tỷ giá và chi phí sinh hoạt tại từng quốc gia.