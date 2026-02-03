Tổng thống Trump mở dự trữ chiến lược khoáng sản quan trọng

Trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục, ông Trump nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp Mỹ đã phải đối mặt với nguy cơ cạn kiệt khoáng sản quan trọng trong những thời điểm thị trường gián đoạn. Hãng tin Reuters dẫn lời ông chủ Nhà Trắng tuyên bố: "Hôm nay, chúng tôi khởi động Dự án Vault để đảm bảo rằng các doanh nghiệp và người lao động Mỹ không bao giờ bị tổn hại bởi bất kỳ sự thiếu hụt nào”.

Chính quyền ông Trump đã và đang nỗ lực để ứng phó với những gì mà các nhà hoạch định chính sách của Mỹ coi là sự thao túng giá cả của Trung Quốc đối với các khoáng sản quan trọng như lithium, nickel, và đất hiếm. Đây là những khoáng sản vốn rất cần thiết cho việc sản xuất xe điện, vũ khí công nghệ cao và nhiều hàng hóa chế tạo khác.

Vị thế thống trị của Trung Quốc trên thị trường các khoáng sản này đã gây khó khăn cho các công ty khai thác mỏ của Mỹ trong nhiều năm qua. Trong nỗ lực giải quyết vấn đề, dự án Vault sẽ kết hợp 2 tỷ USD từ nguồn vốn tư nhân với khoản vay 10 tỷ USD từ EXIM để mua và dự trữ khoáng sản cho các nhà sản xuất ô tô, công ty công nghệ và các nhà sản xuất khác của Mỹ - theo lời ông Trump. Phía EXIM cho biết đã phê duyệt khoản vay này ngay trong ngày 2/2.

Cổ phiếu của các công ty khoáng sản đất hiếm và khoáng sản quan trọng, bao gồm MP Materials và USA Rare Earth Inc, đồng loạt tăng giá sau khi có thông tin rằng thông báo về sáng kiến trị giá 12 tỷ USD này sắp được công bố.

CEO của hãng xe General Motors (GM), bà Mary Barra, và tỷ phú khai thác mỏ Robert Friedland - một người đại diện cho phía người dùng và một người đại diện cho phía các nhà khai thác khoáng sản quan trọng - đã tham dự sự kiện tại Phòng Bầu dục.

Dự án trên đã thu hút sự quan tâm từ nhiều công ty ô tô và công nghệ của Mỹ. Các công ty giao dịch hàng hóa như Hartree Partners, Traxys North America và Mercuria Energy Group sẽ quản lý việc mua nguyên liệu thô cho kho dự trữ - theo tiết lộ của một quan chức trong chính quyền ông Trump.

Theo lời quan chức này, dự án Vault nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô Mỹ trong khi cho phép các công ty tránh rủi ro cho bảng cân đối kế toán của họ, thông qua việc cho phép các công ty mua khoáng sản quan trọng với khối lượng lớn.

Một mục tiêu khác của dự án Vault là duy trì nguồn cung khoáng sản trong 60 ngày để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp - nguồn tin cho biết, đồng thời tiết lộ rằng việc dự trữ khoáng sản đã bắt đầu.

Theo dự kiến, một cấu trúc điều hành sẽ được thiết lập cho dự án và EXIM có khả năng sẽ có một ghế trong hội đồng quản trị.

Tháng trước, một nhóm các nhà lập pháp Mỹ đến từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã giới thiệu một dự luật về xây dựng một kho dự trữ khoáng sản quan trọng trị giá 2,5 tỷ USD, nhằm ổn định giá cả thị trường và khuyến khích hoạt động khai thác và tinh chế khoáng sản trong nước.