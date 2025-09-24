Tổng thống Trump muốn chặn dự án điện gió ngoài khơi, tòa án từ chối

Phán quyết của tòa án đưa ra vào ngày 23/9 không chỉ mang lại hy vọng cho Orsted mà còn cho toàn bộ ngành công nghiệp năng lượng tái tạo ở Mỹ nói chung...

Tòa án Mỹ vừa ra phán quyết cho phép công ty Orsted tiếp tục xây dựng dự án điện gió Revolution Wind, một dự án quan trọng nằm cách bờ biển Rhode Island của Mỹ khoảng 15 dặm.

Quyết định này được đưa ra sau khi dự án bị đình chỉ bởi Tổng thống Donald Trump - người đã yêu cầu dừng thi công với lý do dự án không tuân thủ các điều kiện liên quan đến an ninh quốc gia và khảo sát khoa học về đại dương.

Phán quyết của tòa án đưa ra vào ngày 23/9 không chỉ mang lại hy vọng cho Orsted mà còn cho toàn bộ ngành công nghiệp năng lượng tái tạo ở Mỹ nói chung vốn đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ chính quyền ông Trump.

Trước khi có phán quyết, Orsted đã phải chịu thiệt hại lên đến 2 triệu USD mỗi ngày kể từ khi Cục Quản lý Năng lượng Đại dương Mỹ ban hành lệnh ngừng thi công vào ngày 22/8. Dự án Revolution Wind đã hoàn thành khoảng 80% khối lựng công việc, với tất cả các nền móng ngoài khơi, cùng 45 trong số 65 tuabin gió đã được lắp đặt.

Việc tòa án cho phép tiếp tục thi công là một tín hiệu tích cực, giúp giảm bớt áp lực tài chính cho công ty này trong bối cảnh họ đang phải đối mặt với lạm phát, lãi suất cao và các vấn đề về chuỗi cung ứng.

Phán quyết trên có thể chỉ là một sự giải tỏa tạm thời cho Orsted, vì các nhà phân tích cảnh báo rằng rủi ro đối với dự án từ chính quyền ông Trump vẫn còn hiện hữu.

Theo một báo cáo của ngân hàng City, lệnh cấm thi công đã bị tạm dừng, nhưng điều này không bảo vệ dự án Revolution Wind khỏi các hành động kháng cáo hoặc các biện pháp quản lý khác từ Chính phủ Mỹ. Nói cách khác, ngành năng lượng tái tạo Mỹ vẫn đang trong tình trạng bất ổn và có thể phải đối mặt với nhiều thách thức trong tương lai.

Orsted, công ty có trụ sở ở Đan Mạch, đang tiến hành các thủ tục để nhận khoản bơm vốn khoảng 9,4 tỷ USD từ các cổ đông, nhằm ngăn chặn rủi ro bị hạ cấp tín dụng.

Theo các tài liệu từ tòa án, công ty này và đối tác liên doanh Skyborn Renewables đã chi và cam kết chi tổng cộng khoảng 5 tỷ USD cho Revolution Wind. Nếu dự án bị hủy bỏ, họ sẽ phải chịu chi phí rút khỏi hợp đồng lên tới hơn 1 tỷ USD.

CEO của Orsted, ông Rasmus Errboe, đã cảnh báo rằng chi phí của dự án có thể tăng đáng kể vào tháng 10 nếu các tàu chuyên dụng được thuê để lắp đặt trạm biến áp và cáp không còn khả dụng trong thời gian hợp đồng, buộc công ty phải quay lại thị trường để thuê tàu với mức giá cao hơn.

Cổ phiếu Orsted đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/9 với mức tăng giá xấp xỉ 4%, sau khi tăng tới 12% vào đầu phiên giao dịch.