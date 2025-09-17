Thứ Tư, 17/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tòa phúc thẩm không cho Tổng thống Trump sa thải thống đốc Fed

Bình Minh

17/09/2025, 07:09

Tòa bác bỏ nỗ lực của ông Trump nhằm loại bỏ thống đốc Lisa Cook khỏi vị trí của bà tại Fed ngay trước thềm cuộc họp quan trọng của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) về lãi suất.

Thống đốc Fed Lisa Cook - Ảnh: Reuters.
Thống đốc Fed Lisa Cook - Ảnh: Reuters.

Một tòa án phúc thẩm của Mỹ ngày 15/9 đã đưa ra một phán quyết quan trọng liên quan đến quyền lực của Tổng thống Donald Trump trong việc sa thải các thành viên của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Theo đó, tòa án này đã bác bỏ nỗ lực của ông Trump nhằm loại bỏ thống đốc Lisa Cook khỏi vị trí của bà tại Fed ngay trước thềm cuộc họp quan trọng của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) về lãi suất.

Phán quyết này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang gia tăng áp lực lên Fed để hạ lãi suất, coi đây là một cách hữu hiệu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm chi phí vay mượn cho Chính phủ liên bang.

Tòa án đã quyết định rằng việc sa thải bà Cook sẽ vi phạm quyền lợi của bà, đồng thời nhấn mạnh rằng bà có khả năng thành công cao trong việc chứng minh rằng bà đã không được đảm bảo quyền lợi hợp pháp trước khi bị Tổng thống đưa ra quyết định sa thải. Tòa án đã chỉ ra rằng bà Cook có thể đã không nhận được một quy trình hợp lý cần thiết trước khi bị cách chức, và điều này đã được xác nhận bởi các thẩm phán tham gia vào phán quyết.

Bà Cook, người phụ nữ da màu đầu tiên trong Hội đồng Thống đốc Fed, đã bị Tổng thống Trump cáo buộc vi phạm các quy định liên quan đến hồ sơ vay thế chấp nhà. Tuy nhiên, bà đã phủ nhận các cáo buộc này và khẳng định rằng việc sa thải bà là không có cơ sở.

Trong phán quyết ngày 15/9, tòa án phúc thẩm đã đồng ý với lập luận của bà, cho rằng việc sa thải bà sẽ không chỉ vi phạm quyền lợi của cá nhân mà còn ảnh hưởng đến tính độc lập của Fed - một cơ quan được xây dựng để hoạt động mà không bị ảnh hưởng bởi áp lực chính trị.

Phán quyết này không chỉ là một thắng lợi cho bà Cook, mà còn là một dấu hiệu cho thấy tòa án có thể bảo vệ tính độc lập của các cơ quan liên bang trước sự can thiệp từ Nhà Trắng.

Sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Fed và Chủ tịch Fed Jerome Powell vì không hạ lãi suất theo yêu cầu của ông. Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội Truth Social thời gian qua, ông Trump đã kêu gọi Fed phải hạ lãi suất ngay lập tức, thậm chí còn đề xuất mức lãi suất chỉ 1%, một mức lãi suất thường chỉ thấy trong các nền kinh tế đang gặp khủng hoảng.

Tòa án phúc thẩm đã chỉ ra rằng các thành viên của Fed cần có một mức độ độc lập nhất định để thực hiện các quyết định chính sách tiền tệ mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị. Điều này được coi là cần thiết để duy trì sự ổn định của nền kinh tế và đảm bảo rằng các quyết định của Fed được đưa ra dựa trên các yếu tố kinh tế chứ không phải là áp lực từ chính trị.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, ông Stephen Miran - một trong những cố vấn kinh tế thân cận của Trump được ông bổ nhiệm vào một ghế thống đốc Fed - đã nhận được sự phê chuẩn của Thượng viện. Tuy nhiên, tỷ lệ phiếu sít sao 48-47 trong cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện về việc phê chuẩn ông Miran cho vị trí thống đốc Fed đã cho thấy sự chia rẽ trong chính trường Mỹ về cách thức quản lý chính sách tiền tệ.

Hồi tháng 8, ông Trump bất ngờ tuyên bố sa thải thống đốc Cook dựa trên cáo buộc rằng bà đã có hành vi gian lận trong hồ sơ vay thế chấp nhà. Bà Cook đã kiện đâm đơn kiện, phủ nhận những cáo buộc này. Trong tháng 9, bà đã được một tòa án cho phép trở lại làm việc tại Fed trong khi vụ kiện tiếp tục được xử lý.

Tiếp đó, Nhà Trắng kháng cáo lên tòa phúc thẩm, đề nghị các thẩm phán chặn quyết định của tòa án cấp dưới nói trên trước ngày 16/9, để bà Cook không thể tham dự cuộc họp FOMC tuần này. Tuy nhiên, nỗ lực này đã bị tòa phúc thẩm từ chối.

Thêm một thống đốc Fed bị Tổng thống Donald Trump dọa sa thải

10:33, 21/08/2025

Thêm một thống đốc Fed bị Tổng thống Donald Trump dọa sa thải

Tổng thống Trump sa thải nhà thống kê việc làm sau báo cáo ảm đạm

07:58, 04/08/2025

Tổng thống Trump sa thải nhà thống kê việc làm sau báo cáo ảm đạm

Chính quyền Trump cảnh báo có thể phải hoàn trả 1 nghìn tỷ USD thuế quan

11:44, 09/09/2025

Chính quyền Trump cảnh báo có thể phải hoàn trả 1 nghìn tỷ USD thuế quan

Từ khóa:

Lisa Cook sa thải thống đốc fed Trump

Đọc thêm

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất

Đồ họa thông tin dưới đây gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2024, được sắp xếp theo khu vực và dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA)...

Vì sao giá nhà tại Trung Quốc không ngừng giảm?

Vì sao giá nhà tại Trung Quốc không ngừng giảm?

Xu hướng giảm giá nhà vẫn tiếp diễn trong bối cảnh các biện pháp hỗ trợ của chính phủ vào mùa thu năm ngoái không mang lại hiệu quả lâu dài...

Tổng thống Trump muốn doanh nghiệp niêm yết ở Mỹ không phải báo cáo tài chính hàng quý

Tổng thống Trump muốn doanh nghiệp niêm yết ở Mỹ không phải báo cáo tài chính hàng quý

Tổng thống Donald Trump Mỹ đang tìm cách chấm dứt quy định yêu cầu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán nước này phải công bố báo cáo tài chính hàng quý...

Tổng thống Trump kiện báo New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD

Tổng thống Trump kiện báo New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD

Số tiền bồi thường mà ông Trump yêu cầu đối với New York Times vượt quá giá trị vốn hóa thị trường của công ty mẹ của tờ báo...

Doanh nghiệp Nga tìm cách trao đổi hàng hóa hiện vật để lách trừng phạt

Doanh nghiệp Nga tìm cách trao đổi hàng hóa hiện vật để lách trừng phạt

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp Nga tìm cách lách các biện pháp trừng phạt của phương Tây, bằng cách đổi lúa mì lấy ô tô Trung Quốc hay đổi hạt lanh lấy vật liệu xây dựng...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Áp lực tại vùng đỉnh vẫn lớn, thị trường cần thời gian tích lũy

Chứng khoán

2

Tổng thống Trump kiện báo New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD

Thế giới

3

Việt Nam lần đầu tiên dẫn đầu thế giới về chỉ số xuất khẩu hàng hóa sáng tạo

Kinh tế số

4

Lấp "khoảng trống" nhân lực kỹ năng phát triển xanh, năng lượng tái tạo

Kinh tế xanh

5

TP. Hồ Chí Minh triển khai thanh toán không tiếp xúc trên xe buýt

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy