TP.HCM giữ vững Top 5 tỉnh thành phố xếp hạng Chuyển đổi số DTI

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM vừa báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số của TP.HCM và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Báo cáo cho biết TP.HCM đang dẫn đầu cả nước về chỉ số phát triển hạ tầng số trong Bộ chỉ số Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022. Năm 2023, Thành phố tiếp tục mở rộng hệ thống mạng băng thông rộng (mạng Metronet) kết nối đến 800 điểm vào phục vụ việc trao đổi thông tin trong vận hành, liên thông hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành các cấp chính quyền.

Hạ tầng cáp quang băng rộng của các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo 100% xã, phường trên địa bàn TP.HCM có mạng lưới và dịch vụ truy cập Internet băng rộng. Hạ tầng di động 3G, 4G cũng đã được phủ khắp Thành phố, không có vùng lõm sóng.

Năm 2023, TP.HCM đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức triển khai Chương trình Chuyển đổi số và Đề án đô thị thông minh của Thành phố. Thành phố đã đạt được những kết quả đáng kể, xếp hạng đánh giá chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của Thành phố đạt thứ 2 trên toàn quốc (liên tục nằm trong Top 5 tỉnh, thành phố ở thứ hạng cao: năm 2021 đạt thứ hạng 3 và năm 2022 đạt thứ hạng 2).

TP.HCM là đơn vị duy nhất trong cả nước được vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO tại Hàn Quốc dành cho hạng mục Chính quyền số xuất sắc. Với những nổ lực trong công tác Chuyển đổi số năm 2023, UBND Thành phố được Hội đồng Giải thưởng ASOCIO thống nhất lựa chọn và trao Giải thưởng ASOCIO 2023 cho hạng mục Chính quyền số xuất sắc năm 2023 được tổ chức tại Hàn Quốc.

KINH TẾ SỐ ĐÓNG GÓP 18,66% CHO GRDP

Báo cáo cũng cho biết, đối với kinh tế số, theo số liệu công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông, đóng góp của kinh tế số trong GRDP trên địa bàn Thành phố ước đạt 18,66%. Thành phố liên tục triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế.

Thành phố đã triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung Thành phố (HCM LGSP) thực hiện liên thông với 1.500 đơn vị trên địa bàn Thành phố và liên thông Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) giúp tạo luồng thông tin tự động giữa các hệ thống các cơ quan Nhà nước; triển khai Kho dữ liệu dùng chung Thành phố; ban hành Chiến lược quản trị dữ liệu của Thành phố và Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của TP.HCM; tổ chức công bố Hệ thống quản trị thực thi trên các nền tảng số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thành phố.

Hiện nay, UBND TP.HCM đã ban hành các Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023-2024, bao gồm 740 dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố đã thiết lập cấu hình 664/740 dịch vụ công trực tuyến.

Về xã hội số, Thành phố đã triển khai đáp ứng các chỉ tiêu đề ra: tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng, tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác, tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến.

Đối với an toàn, an ninh mạng, TP.HCM đã triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin tại các đơn vị; thực hiện phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với danh mục hệ thống thông tin tại các đơn vị; triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin theo mô hình 4 lớp và kết nối Trung tâm dữ liệu thành phố với hệ thống giám sát quốc gia...