TP.HCM thi tuyển phương án kiến trúc cầu đường Bình Tiên gần 6.300 tỷ đồng

TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch, tiêu chí thi tuyển phương án kiến trúc cầu đường Bình Tiên. Công trình có tổng mức đầu tư gần 6.300 tỷ đồng, kết nối từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh…

Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa ban hành các quyết định về việc phê duyệt quy chế thi tuyển và nhiệm vụ thiết kế để tìm kiếm “Phương án kiến trúc cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh)”.

Theo đó, cơ quan được giao tổ chức cuộc thi là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố.

Công trình này có tổng mức đầu tư gần 6.300 tỷ đồng. Phương án kiến trúc cầu đường Bình Tiên được tổ chức thi tuyển trong phạm vi chiều dài tuyến khoảng 3,66 km.

Theo nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt, phạm vi thi tuyển sẽ bao trọn chiều dài tuyến khoảng 3,66 km. Điểm đầu của dự án tại nút giao đường Bình Tiên với đường Phạm Văn Chí hiện hữu (thuộc địa bàn quận 6 cũ nay là phường Bình Tiên); điểm cuối tại nút giao với đường Nguyễn Văn Linh (thuộc huyện Bình Chánh cũ, nay là xã Bình Hưng).

Về quy mô, dự án cầu đường Bình Tiên được xác định là công trình đường trục chính đô thị với mặt cắt ngang từ 4 đến 6 làn xe, bề rộng mặt cắt ngang dao động từ 30 - 40 m. Dự kiến, nhu cầu sử dụng đất cho toàn bộ dự án vào khoảng 22,46 ha.

Phối cảnh dự án cầu đường Bình Tiên.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm ý tưởng phương án kiến trúc công trình tối ưu, có tính khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đặc sắc và tạo điểm nhấn trong khu vực. Hình thức thi tuyển được tổ chức rộng rãi, không hạn chế số lượng các tổ chức, đơn vị tham gia. Tổng thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến khoảng 75 ngày sau khi nhiệm vụ thiết kế được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

Về yêu cầu ý tưởng quy hoạch cuộc thi, công trình sẽ là một điểm nhấn kiến trúc tại khu vực, góp phần hoàn thiện kiến trúc đô thị, giải quyết cấp bách nhu cầu lưu thông của người trong khu vực và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; bảo đảm mối quan hệ hài hòa giữa công trình với các thành phần kiến trúc khác xung quanh.

Để khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 300 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng bao gồm một giải nhất trị giá 150 triệu đồng, một giải nhì trị giá 100 triệu đồng và một giải ba trị giá 50 triệu đồng.

Trước đó, chủ trương đầu tư dự án cầu đường Bình Tiên đã được Hội đồng nhân dân TP.HCM thông qua vào tháng 4/2025 với tổng mức đầu tư gần 6.300 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm khoảng 2.878 tỷ đồng; chi phí xây lắp và thiết bị là hơn 2.264 tỷ đồng. Phần còn lại được phân bổ cho các chi phí tư vấn, quản lý và dự phòng.

Theo kế hoạch được phê duyệt, thời điểm khởi công dự án dự kiến vào quý 1/2026 và sẽ hoàn thành vào quý 3/2027.