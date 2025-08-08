TP.HCM thúc tiến độ dự án đường 991B nối cảng Cái Mép - Thị Vải

Dự án đường 991B có tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng từ quốc lộ 51 nối vào liên cảng Cái Mép - Thị Vải (trước thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu, nay thuộc TP.HCM). Công trình có tổng chiều dài 9,7 km được khởi công vào cuối tháng 5/2018 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Dự án do Ban quản lý Dự án Giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải làm chủ đầu tư, là tuyến huyết mạch kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua quốc lộ 51 vào cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Đây là trục vận tải quan trọng đối với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải bên cạnh tuyến Phước Hòa - Cái Mép, nhằm xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ tuyến đường giao thông 991B từ quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, giúp vận chuyển hàng hóa cho cụm cảng biển cửa ngõ quốc tế Cái Mép - Thị Vải, trung tâm dịch vụ logistics. Công trình gồm hai gói thầu lớn số 36 và 37; trong đó, gói thầu 36 thông tuyến vào dịp 30/4/2025.

Để kịp hoàn thành trong năm 2025 theo kế hoạch, chủ đầu tư đã bổ sung nhiều nhà thầu phụ, thực hiện thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm bù lại tiến độ thời gian qua. Ban quản lý Dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu hôm 06/8 vừa qua đã yêu cầu nhà thầu xây dựng lên kế hoạch thi công chi tiết, tập trung nguồn lực tài chính, vật tư, nhân sự, thiết bị; tăng cường các mũi thi công và thực hiện phương án “3 ca, 4 kíp”. Cụ thể đã bổ sung 5 nhà thầu phụ và sẵn sàng tiếp tục bổ sung nếu nhà thầu chính không đáp ứng yêu cầu.

Tính đến nay, gói thầu số 36, đoạn từ đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đến cầu Mỏ Nhát, tập trung thi công phần đường, cầu Rạch Ông và cầu Mỏ Nhát, đã đạt sản lượng gần 93%. Gói thầu số 37, đoạn từ đầu tuyến đến cầu Mỏ Nhát, triển khai phần đường, nút giao quốc lộ 51, cầu vượt quốc lộ 51 và cầu Rạch Tre, đạt giá trị sản lượng 67%. Tính chung, dự án hiện đạt khoảng 84% tổng sản lượng.

Công trình được thực hiện bằng nguồn ngân sách trung ương và các nguồn vốn khác. Công trình có quy mô mặt cắt ngang dao động từ 35 - 44,5 m, tùy đoạn; mặt cắt ngang phần cầu rộng 20 m. Dự án có điểm đầu tại điểm giao với đường Hội Bài - Tóc Tiên và kết thúc tại điểm giao với đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Giải thích vì sao gói thầu số 37 thi công chậm hơn gói thầu số 36 (khởi công chậm hơn gói 36 đến 2 năm), chủ đầu tư cho rằng khu vực thi công thuộc vùng bán thủy triều, mực nước thay đổi liên tục trong ngày làm ảnh hưởng đến công tác vận chuyển, tập kết vật tư, thiết bị thi công phần cầu trên sông. Điều này đã làm ảnh hưởng chung đến tiến độ toàn công trình.

Hiện, chủ đầu tư đang dốc toàn lực, huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm nay theo kế hoạch và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM) đã xác định phát triển cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép - Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn, có tầm cỡ khu vực Châu Á và quốc tế, tương xứng với vai trò là cảng đặc biệt quốc gia; hình thành khu thương mại tự do, xây dựng trung tâm logistics cấp quốc gia gắn với hệ thống cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ.