Trang chủ Dân sinh

Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, xếp ngạch công chức sau sắp xếp bộ máy

15/08/2025, 18:50

Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về công tác tuyển dụng, xếp ngạch và chế độ, chính sách đối với một số đối tượng, sau phản ánh vướng mắc của các địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp…

Xem xét tiếp tục tuyển dụng công chức nếu đủ điều kiện. Ảnh: Thu Hằng.
Xem xét tiếp tục tuyển dụng công chức nếu đủ điều kiện. Ảnh: Thu Hằng.

Bội Nội vụ vừa có công văn phản hồi Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh liên quan đến những vướng mắc về quản lý công chức, viên chức sau sắp xếp bộ máy. Đây cũng là vướng mắc chung của nhiều địa phương trong quản lý công chức, viên chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về tuyển dụng công chức, Bộ Nội vụ cho biết căn cứ Kết luận số 171-KL/TW ngày 27/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từ ngày 1/7/2025, các địa phương được chủ động thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, chấm dứt hiệu lực Kết luận 128-KL/TW ngày 7/3/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương công tác cán bộ.

Theo khoản 1 Điều 70 Nghị định 170/2025/NĐ-CP, trường hợp đã thực hiện xong quy trình tuyển dụng vòng 1 trước ngày nghị định này có hiệu lực, thì được tiếp tục thực hiện trong thời hạn 3 tháng; trường hợp không hoàn thành trong thời hạn 3 tháng thì hủy bỏ kỳ tuyển dụng.

Theo đó, đối với các trường hợp đã trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã, nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng do thực hiện chủ trương tạm dừng tuyển dụng theo Kết luận 128-KL/TW , Sở Nội vụ cần rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí việc làm trúng tuyển và số lượng công chức thực tế có mặt so với khung biên chế của chính quyền cấp xã.

Trường hợp đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và còn chỉ tiêu biên chế, nhu cầu tuyển dụng theo yêu cầu của vị trí việc làm ở cấp xã (mới), thì xem xét, quyết định tiếp tục thực hiện việc tuyển dụng công chức theo thẩm quyền.

Về việc xếp ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp đối với công chức được bố trí vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý, Bộ Nội vụ cho biết đối với trường hợp chưa được xếp ngạch tương ứng, thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xem xét, xếp ngạch công chức tương ứng theo quy định.

Đặc biệt, không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và đáp ứng thời gian giữ ngạch thấp hơn liền kề.

Trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, thì việc xếp ngạch tương ứng với chức vụ, chức danh thực hiện đồng thời trong quyết định bổ nhiệm.

Đối với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và người hoạt động không chuyên trách, Bộ Nội vụ đang phối hợp Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc tuyển dụng, xếp lương với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Cũng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, trước mắt địa phương giữ nguyên chế độ, chính sách hiện hành cho lực lượng này. Chỉ tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách sau khi Đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

