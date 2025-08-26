TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá đất của 3 dự án ở Thủ Thiêm

Ba dự án phải xác định lại giá đất gồm: dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính, dự án cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son), dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc và hoàn thiện trục bắc - nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm…

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh vừa ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 91/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thời điểm xác định giá đất đối với quỹ đất thanh toán theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cụ thể, 03 dự án phải xác định lại giá đất gồm: Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son), Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc và hoàn thiện trục bắc - nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện rà soát, xác định ranh giới, vị trí, diện tích và giá đất của phần diện tích đã có quyết định giao đất, cho thuê đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 91/2025/NĐ-CP. Công tác này sẽ hoàn tất trước ngày 30/8/2025.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cũng có trách nhiệm xác định tương tự đối với phần diện tích đất được giao bổ sung (nếu có) và phần diện tích đất chênh lệch. Trong trường hợp kết quả xác định giá đất có thay đổi so với trước, thành phố sẽ tổ chức ký kết phụ lục hợp đồng BT với nhà đầu tư để cập nhật lại giá trị quỹ đất thanh toán theo đúng quy định.

Đồng thời, rà soát các quyết định giao đất, cho thuê đất đã ban hành để kịp thời điều chỉnh hoặc bổ sung, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai.

Theo kế hoạch, UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị Kiểm toán Nhà nước trong tháng 9/2025 tiến hành kiểm toán việc xác định giá trị hoàn thành các dự án BT, kiểm toán phần diện tích và giá đất của quỹ đất được sử dụng để thanh toán, cũng như phần đất chênh lệch - nếu có - theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND phường An Khánh cùng các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các nội dung được giao trong kế hoạch.

Sở Tài chính được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND phường An Khánh theo dõi, đôn đốc triển khai các nội dung của kế hoạch; tổng hợp và báo cáo tiến độ thực hiện, tham mưu cho UBND Thành phố báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả thực hiện Nghị định 91/2025/NĐ-CP.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành thực hiện rà soát và định giá đất đồng thời tại 2 thời điểm (thời điểm ký tắt hợp đồng BT và thời điểm ban hành quyết định giao đất) đối với toàn bộ diện tích quỹ đất thanh toán nêu tại hợp đồng BT quy định tại Nghị định số 91/2025.