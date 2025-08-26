Thứ Ba, 26/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá đất của 3 dự án ở Thủ Thiêm

Quốc Khánh

26/08/2025, 14:09

Ba dự án phải xác định lại giá đất gồm: dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính, dự án cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son), dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc và hoàn thiện trục bắc - nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm…

Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm cần xác định lại giá đất - Ảnh minh họa.
Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm cần xác định lại giá đất - Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh vừa ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 91/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thời điểm xác định giá đất đối với quỹ đất thanh toán theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cụ thể, 03 dự án phải xác định lại giá đất gồm: Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son), Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc và hoàn thiện trục bắc - nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện rà soát, xác định ranh giới, vị trí, diện tích và giá đất của phần diện tích đã có quyết định giao đất, cho thuê đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 91/2025/NĐ-CP. Công tác này sẽ hoàn tất trước ngày 30/8/2025.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cũng có trách nhiệm xác định tương tự đối với phần diện tích đất được giao bổ sung (nếu có) và phần diện tích đất chênh lệch. Trong trường hợp kết quả xác định giá đất có thay đổi so với trước, thành phố sẽ tổ chức ký kết phụ lục hợp đồng BT với nhà đầu tư để cập nhật lại giá trị quỹ đất thanh toán theo đúng quy định.

Đồng thời, rà soát các quyết định giao đất, cho thuê đất đã ban hành để kịp thời điều chỉnh hoặc bổ sung, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai.

Theo kế hoạch, UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị Kiểm toán Nhà nước trong tháng 9/2025 tiến hành kiểm toán việc xác định giá trị hoàn thành các dự án BT, kiểm toán phần diện tích và giá đất của quỹ đất được sử dụng để thanh toán, cũng như phần đất chênh lệch - nếu có - theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND phường An Khánh cùng các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các nội dung được giao trong kế hoạch.

Sở Tài chính được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND phường An Khánh theo dõi, đôn đốc triển khai các nội dung của kế hoạch; tổng hợp và báo cáo tiến độ thực hiện, tham mưu cho UBND Thành phố báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả thực hiện Nghị định 91/2025/NĐ-CP.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành thực hiện rà soát và định giá đất đồng thời tại 2 thời điểm (thời điểm ký tắt hợp đồng BT và thời điểm ban hành quyết định giao đất) đối với toàn bộ diện tích quỹ đất thanh toán nêu tại hợp đồng BT quy định tại Nghị định số 91/2025.

TP. Hồ Chí Minh sẽ đấu giá 3.790 căn hộ lần thứ 4 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

14:43, 25/08/2025

TP. Hồ Chí Minh sẽ đấu giá 3.790 căn hộ lần thứ 4 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

TP.HCM lên kế hoạch đấu giá hơn chục lô đất tại Thủ Thiêm

13:18, 09/09/2024

TP.HCM lên kế hoạch đấu giá hơn chục lô đất tại Thủ Thiêm

TP.HCM: Nhiều thiếu sót tại chung cư Khởi Thành ở Thủ Thiêm

17:59, 05/09/2024

TP.HCM: Nhiều thiếu sót tại chung cư Khởi Thành ở Thủ Thiêm

Từ khóa:

điều chỉnh giá đất dự án đầu tư giá đất hợp đồng BT Thủ Thiêm

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá đất của 3 dự án ở Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá đất của 3 dự án ở Thủ Thiêm

Ba dự án phải xác định lại giá đất gồm: dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính, dự án cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son), dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc và hoàn thiện trục bắc - nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm…

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực ban 24/24 để phòng chống bão

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực ban 24/24 để phòng chống bão

Bộ Xây dựng vừa có công điện số 52/CĐ-BXD gửi các đơn vị về việc triển khai quyết liện công tác khắc phục bão số 5 và mưa lũ sau bão..

Hà Nội: Chủ đầu tư dồn dập ra hàng trước tháng Ngâu

Hà Nội: Chủ đầu tư dồn dập ra hàng trước tháng Ngâu

Tháng 7 và tháng 8/2025, thị trường bất động sản Hà Nội chứng kiến làn sóng mở bán rầm rộ từ các chủ đầu tư, bất chấp tâm lý e ngại thường thấy trước tháng Ngâu.

Xây dựng 14 thiết kế mẫu trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Xây dựng 14 thiết kế mẫu trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Viện Kiến trúc quốc gia - đơn vị được Bộ Xây dựng giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ, đã xây dựng, hoàn thiện 14 thiết kế mẫu phương án kiến trúc trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền….

Đề xuất giao mỏ vật liệu cho nhà thầu ngay khi dự án khởi công

Đề xuất giao mỏ vật liệu cho nhà thầu ngay khi dự án khởi công

Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị sớm ban hành cơ chế đặc thù về mỏ vật liệu để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ các dự án cao tốc. Đồng thời, các đơn vị khảo sát kỹ nguồn vật liệu ngay từ giai đoạn lập dự án nhằm chủ động nguồn cung…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Một doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 128 triệu đồng/lượng

Tài chính

2

Nhà máy bán dẫn Việt Nam: Không nên tiếp cận tiến trình 2nm, 3nm thậm chí 28nm ngay từ đầu

Kinh tế số

3

Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi

Thế giới

4

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Thị trường

5

Đề xuất giao mỏ vật liệu cho nhà thầu ngay khi dự án khởi công

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: